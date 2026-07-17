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iOS 27下拉手勢大改！頂端中央改Siri AI

▲iOS 27強化Siri AI入口，螢幕上方可快速叫出「Search or Ask」搜尋與提問介面，蘋果也重新調整通知中心的下拉手勢。（圖／手機截圖）

未來iPhone頂端手勢將大致分成三個區域

不是所有iPhone都會改 須先啟用Siri AI

蘋果iOS 27迎來Siri史上最大規模升級，不只讓Siri AI變得更聰明，連iPhone用戶用了長達15年的操作習慣也被改掉，啟用Siri AI後，從螢幕頂端中央向下滑，不再是打開通知中心，而是直接叫出Siri AI；想查看通知，得改從螢幕左上角下拉，讓不少老用戶恐怕得重新訓練「肌肉記憶」。實測發現，iOS 27在一般預設狀態下，開啟通知中心的方式並未改變，不過，只要用戶加入並啟用Siri AI測試，相同手勢會直接開啟Siri AI，蘋果也在官方介紹中證實，支援動態島的iPhone可從動態島向下滑動，快速與Siri AI展開對話。螢幕左上角向下滑，可打開通知中心，螢幕頂端中央或動態島向下滑，會啟動Siri AI，螢幕右上角向下滑，則維持開啟控制中心。改動看似不大，卻可能讓不少iPhone老用戶相當不習慣。通知中心自2011年iOS 5推出後，從螢幕頂端向下滑查看通知，已成為許多人的直覺動作，如今中央區域卻被Siri AI接管，難免會出現想看LINE訊息，結果先叫出Siri的尷尬情況。不過，並非所有升級iOS 27的iPhone都會立刻更換下拉手勢，這項變化只有在啟用Siri AI後才會出現，若未開啟Siri AI，從螢幕頂端中央下拉，仍會正常進入通知中心。此外，完整Apple Intelligence功能僅支援iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、所有iPhone 16系列以及後續機型，較舊的iPhone即使可以升級iOS 27，也無法使用完整Siri AI功能，因此手勢不一定會受到影響。