蘋果iOS 27迎來Siri史上最大規模升級，不只讓Siri AI變得更聰明，連iPhone用戶用了長達15年的操作習慣也被改掉，啟用Siri AI後，從螢幕頂端中央向下滑，不再是打開通知中心，而是直接叫出Siri AI；想查看通知，得改從螢幕左上角下拉，讓不少老用戶恐怕得重新訓練「肌肉記憶」。
iOS 27下拉手勢大改！頂端中央改Siri AI
實測發現，iOS 27在一般預設狀態下，開啟通知中心的方式並未改變，不過，只要用戶加入並啟用Siri AI測試，相同手勢會直接開啟Siri AI，蘋果也在官方介紹中證實，支援動態島的iPhone可從動態島向下滑動，快速與Siri AI展開對話。
未來iPhone頂端手勢將大致分成三個區域
螢幕左上角向下滑，可打開通知中心，螢幕頂端中央或動態島向下滑，會啟動Siri AI，螢幕右上角向下滑，則維持開啟控制中心。改動看似不大，卻可能讓不少iPhone老用戶相當不習慣。
通知中心自2011年iOS 5推出後，從螢幕頂端向下滑查看通知，已成為許多人的直覺動作，如今中央區域卻被Siri AI接管，難免會出現想看LINE訊息，結果先叫出Siri的尷尬情況。
不是所有iPhone都會改 須先啟用Siri AI
不過，並非所有升級iOS 27的iPhone都會立刻更換下拉手勢，這項變化只有在啟用Siri AI後才會出現，若未開啟Siri AI，從螢幕頂端中央下拉，仍會正常進入通知中心。
此外，完整Apple Intelligence功能僅支援iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、所有iPhone 16系列以及後續機型，較舊的iPhone即使可以升級iOS 27，也無法使用完整Siri AI功能，因此手勢不一定會受到影響。
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實測發現，iOS 27在一般預設狀態下，開啟通知中心的方式並未改變，不過，只要用戶加入並啟用Siri AI測試，相同手勢會直接開啟Siri AI，蘋果也在官方介紹中證實，支援動態島的iPhone可從動態島向下滑動，快速與Siri AI展開對話。
螢幕左上角向下滑，可打開通知中心，螢幕頂端中央或動態島向下滑，會啟動Siri AI，螢幕右上角向下滑，則維持開啟控制中心。改動看似不大，卻可能讓不少iPhone老用戶相當不習慣。
通知中心自2011年iOS 5推出後，從螢幕頂端向下滑查看通知，已成為許多人的直覺動作，如今中央區域卻被Siri AI接管，難免會出現想看LINE訊息，結果先叫出Siri的尷尬情況。
不是所有iPhone都會改 須先啟用Siri AI
不過，並非所有升級iOS 27的iPhone都會立刻更換下拉手勢，這項變化只有在啟用Siri AI後才會出現，若未開啟Siri AI，從螢幕頂端中央下拉，仍會正常進入通知中心。
此外，完整Apple Intelligence功能僅支援iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、所有iPhone 16系列以及後續機型，較舊的iPhone即使可以升級iOS 27，也無法使用完整Siri AI功能，因此手勢不一定會受到影響。