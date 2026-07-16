高鐵是許多人現在南北往來重要的大眾運輸工具，但很多人只知道搭乘，卻不知道高鐵有許多車廂有不同的服務。就有網友討論「等等是只有我不知道高鐵的椅子可以轉向的嗎？第一次看到有人這樣坐」貼文曝光後，引爆不少人討論，有許多乘客搭上數年至今都不知道有這個功能，高鐵官方也表示：「乘客在不影響到其他乘客時，可以自由使用車廂座椅旋轉180度。」
高鐵車廂隱藏功能藏太久！「座椅可旋轉」一堆乘客不知愣住
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「等等，高鐵的椅子可以旋轉是認真的嗎？第一次看到有人這樣坐，我認真不知道欸！」只見貼出的照片，照理說高鐵座椅應該都要面對同一個方向，但該網友卻目睹同節車廂有座椅背靠背的情況出現，讓他好奇是否高鐵椅子可以旋轉。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「有機會坐到最後一站，左營或者南港，你就會看到清潔車廂的人員都會在那邊轉」、「是真的可以轉喔！曾經6人一起出遊面對面聊天很開心」、「小時候家庭旅遊如果坐長途會轉過去，全家面對面一起打牌」、「哈哈哈哈我還真的不知道有這種功能，也太酷了」、「搭高鐵好幾年的我竟然都不知道，也太酷」、「座椅下方踏板除了踩下去可以旋轉之外，也會把整排的椅背都豎直哦！非常方便的」。
高鐵座椅旋轉是真的！官方證實：不影響其他旅客可用
《NOWNEWS》記者都是在南港車站搭高鐵，每次列車從北上要轉南下時，就可以看到清潔人員很絲滑的在轉椅子的畫面，記者自己也跟其他友人一起實測把一排座椅旋轉成面對面，跟朋友、家人出遊講話更加方便。使用方式其實很簡單，在座椅底下有一個踏板直接踩下就可以180度旋轉座椅，不用耗費太大力氣。
而高鐵官方也表示，所有車廂座椅可旋轉180度，方便同行乘客共乘互動，但前提是不得影響其他乘客，列車服務人員行車期間若發現有影響他人，會上前勸導，受影響旅客也可以主動反映。
高鐵車廂功能性很多！哺乳室第5節車廂、想充電找這2節
除了每節列車內都有可以旋轉的座椅之外，根據高鐵官網最新介紹，高鐵列車每一節都有不同的功能或者用處，提供給民眾方便，像是第5節車廂設有哺乳室；第1、第5、第11節車廂玄關處都有自動販賣機可以購買冷飲；第4、第12節車廂有設置充電服務；AED（自動體外心臟電擊去顫器）設置於第6節車廂列車長室等。
除此之外，全列車還有提供WiFi服務（SSID：THSR_freeWIFI_ALL），免輸入密碼就可以使用，旅客可以自備具行動上網功能之筆記型電腦、智慧型行動電話等行動通訊設備輕鬆連結上網。常常搭高鐵的你，如果都不知道車廂有這些服務的話，趕緊筆記起來，也許哪天需要就能夠派上用場啦！
我是廣告 請繼續往下閱讀
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「等等，高鐵的椅子可以旋轉是認真的嗎？第一次看到有人這樣坐，我認真不知道欸！」只見貼出的照片，照理說高鐵座椅應該都要面對同一個方向，但該網友卻目睹同節車廂有座椅背靠背的情況出現，讓他好奇是否高鐵椅子可以旋轉。
高鐵座椅旋轉是真的！官方證實：不影響其他旅客可用
《NOWNEWS》記者都是在南港車站搭高鐵，每次列車從北上要轉南下時，就可以看到清潔人員很絲滑的在轉椅子的畫面，記者自己也跟其他友人一起實測把一排座椅旋轉成面對面，跟朋友、家人出遊講話更加方便。使用方式其實很簡單，在座椅底下有一個踏板直接踩下就可以180度旋轉座椅，不用耗費太大力氣。
高鐵車廂功能性很多！哺乳室第5節車廂、想充電找這2節
除了每節列車內都有可以旋轉的座椅之外，根據高鐵官網最新介紹，高鐵列車每一節都有不同的功能或者用處，提供給民眾方便，像是第5節車廂設有哺乳室；第1、第5、第11節車廂玄關處都有自動販賣機可以購買冷飲；第4、第12節車廂有設置充電服務；AED（自動體外心臟電擊去顫器）設置於第6節車廂列車長室等。