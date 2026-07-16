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▲消費者可持發票退費，若找不到發票，可透過其他購買相關憑證至全台任一全家門市辦理退款。（圖／記者李政龍攝）

中聯油脂致癌油品流入市場風暴持續延燒，全家再新增疑慮商品退款名單，都入列，目前共有9款開放退款，消費者可持發票退費，若找不到發票，可透過其他購買相關憑證至全台任一全家門市辦理退款。全家表示，凡於期間購買以下疑慮批號商品，自即日起至，可持，至全台任一全家門市辦理退款。1、桂冠沙拉效期批號：2026年7月8日至7月15日購買期間：2026年4月9日至7月5日2、黑胡椒蒜味雞柳條效期批號：2026年4月27日至4月30日購買期間：2026年3月28日至4月30日3、義式經典嫩雞胸效期批號：2026年6月6日至6月8日、6月10日至6月12日購買期間：2026年5月7日至6月12日1、黃金魚堡，商品效期批號：2026年4月20日至2026年5月2日2、魔王愛吃辣雞堡，商品效期批號：2026年4月20日至2026年5月2日3、粗飽系雞排炒飯，商品效期批號：2026年4月20日至2026年5月2日4、鐵板滑蛋炸豬排丼，商品效期批號：2026年4月20日至2026年5月2日5、美式雞腿堡，商品效期批號：2026年4月20日至2026年5月2日6、Fami煮煮（主管機關公告品項），商品效期批號：2026年4月20日至2026年5月2日編號6產品為線上品項，敬請致電全家客服專線0800-221-363，提供訂單（物流）批號、及消費日期與品項名稱。凡於2026年4月20日至5月2日期間購買第一波疑慮批號商品，即日起至9月13日可辦理退款，須提供以下任一資料：◾發票、交易明細、會員消費紀錄、刷卡紀錄等購買證明。◾可辨識效期批號的商品。