中聯油脂致癌油品流入市場風暴持續延燒，全家再新增疑慮商品退款名單，包括桂冠沙拉、黑胡椒蒜味雞柳條及義式經典嫩雞胸都入列，目前共有9款開放退款，消費者可持發票退費，若找不到發票，可透過其他購買相關憑證至全台任一全家門市辦理退款。
🟡全家致癌油鮮食退款第二波！新增3項商品
全家表示，凡於2026年3月28日至7月5日期間購買以下疑慮批號商品，自即日起至9月13日，可持發票、交易明細、會員消費紀錄、刷卡紀錄等購買證明，至全台任一全家門市辦理退款。
1、桂冠沙拉
效期批號：2026年7月8日至7月15日
購買期間：2026年4月9日至7月5日
2、黑胡椒蒜味雞柳條
效期批號：2026年4月27日至4月30日
購買期間：2026年3月28日至4月30日
3、義式經典嫩雞胸
效期批號：2026年6月6日至6月8日、6月10日至6月12日
購買期間：2026年5月7日至6月12日
🟡全家致癌油退款第一波公開商品
1、黃金魚堡，商品效期批號：2026年4月20日至2026年5月2日
2、魔王愛吃辣雞堡，商品效期批號：2026年4月20日至2026年5月2日
3、粗飽系雞排炒飯，商品效期批號：2026年4月20日至2026年5月2日
4、鐵板滑蛋炸豬排丼，商品效期批號：2026年4月20日至2026年5月2日
5、美式雞腿堡，商品效期批號：2026年4月20日至2026年5月2日
6、Fami煮煮（主管機關公告品項），商品效期批號：2026年4月20日至2026年5月2日
編號6產品為線上品項，敬請致電全家客服專線0800-221-363，提供訂單（物流）批號、及消費日期與品項名稱。
🟡退款方式
凡於2026年4月20日至5月2日期間購買第一波疑慮批號商品，即日起至9月13日可辦理退款，須提供以下任一資料：
◾發票、交易明細、會員消費紀錄、刷卡紀錄等購買證明。
◾可辨識效期批號的商品。
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全家表示，凡於2026年3月28日至7月5日期間購買以下疑慮批號商品，自即日起至9月13日，可持發票、交易明細、會員消費紀錄、刷卡紀錄等購買證明，至全台任一全家門市辦理退款。
1、桂冠沙拉
效期批號：2026年7月8日至7月15日
購買期間：2026年4月9日至7月5日
2、黑胡椒蒜味雞柳條
效期批號：2026年4月27日至4月30日
購買期間：2026年3月28日至4月30日
3、義式經典嫩雞胸
效期批號：2026年6月6日至6月8日、6月10日至6月12日
購買期間：2026年5月7日至6月12日
1、黃金魚堡，商品效期批號：2026年4月20日至2026年5月2日
2、魔王愛吃辣雞堡，商品效期批號：2026年4月20日至2026年5月2日
3、粗飽系雞排炒飯，商品效期批號：2026年4月20日至2026年5月2日
4、鐵板滑蛋炸豬排丼，商品效期批號：2026年4月20日至2026年5月2日
5、美式雞腿堡，商品效期批號：2026年4月20日至2026年5月2日
6、Fami煮煮（主管機關公告品項），商品效期批號：2026年4月20日至2026年5月2日
編號6產品為線上品項，敬請致電全家客服專線0800-221-363，提供訂單（物流）批號、及消費日期與品項名稱。
🟡退款方式
凡於2026年4月20日至5月2日期間購買第一波疑慮批號商品，即日起至9月13日可辦理退款，須提供以下任一資料：
◾發票、交易明細、會員消費紀錄、刷卡紀錄等購買證明。
◾可辨識效期批號的商品。
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