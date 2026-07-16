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新制首設年齡門檻！未滿50歲才可以申貸

▲新青安 3.0 今日拍板，首度針對申貸資格設下「未滿 50 歲」的年齡天花板，且個人年收入若超過 200 萬元也將被排除在外，銀行放貸審核將更加嚴格。（圖／台灣房屋提供）

▲新青安 3.0 規劃調高新婚及合法同婚家庭的貸款額度上限，但也同步祭出嚴格防弊機制，未來若經查獲「假結婚」套利，購屋貸款契約擬直接宣告失效。（示意圖／取自Pixabay）

🟡 新舊制度差在哪裡？一表看懂政策關鍵修正

貸款政策項目 現行新青安 2.0 (實施至2026/7/31) 最新新青安 3.0 (方案規劃方向) 申貸年齡限制 無年齡上限 擬限未滿 50 歲 所得排富門檻 無限制 擬限借款人「本人」年收 200 萬元以下 購屋總價上限 無限制 擬採分級管理（北3500萬／新北新竹2500萬／其餘2000萬） 最高貸款額度 一律最高 1,000 萬元 額度預期高於 1,000 萬元，新婚與育兒家庭拉高上限 寬限期與年限 寬限期最高 5 年、貸款最長 40 年 擬維持最高 5 年、最長 40 年（由銀行審慎審核） 利率與補貼 混合、二段、一段式機動利率並存 擬僅提供「一段式機動利率」，補貼保證滿 3 年

🟡 專家直言環境緊縮！新制難再成為房市春藥

備受矚目的升級版房貸政策來了！行政院會今（16）日將正式拍板財政部研擬的「新青安 3.0」方案，預計自今年 8 月 1 日起正式上路，實施期限至少 3 年。本次大改版核心精神在於「把青安回歸青年」，全面新增年齡限制、個人排富條款、以及防範炒房的房屋總價天花板，同時針對新婚與育兒家庭祭出加碼額度。究竟最新政策有哪些變動？《NOWNEWS今日新聞》為您整理新青安3.0懶人包！為了精準補貼真正有需求的購屋青年，杜絕投機客與高資產族群擠佔國家資源，今（16）日即將通過的新制將出現結構性變革：：申請人擬限制「未滿 50 歲」，全面排除高齡申貸族群。：所得認定採借款人「本人」年收入 200 萬元為限，超過即無法申貸。改採個人制是為了避免夫妻合併計算產生「婚姻懲罰效果」。：全台房屋總價規劃分三級控管。台北市上限 3,500 萬元；新北市與新竹縣市上限 2,500 萬元；其餘縣市上限 2,000 萬元。：一般首購維持最高貸款額度 1,000 萬元。但新婚家庭（含合法同婚）與育有未成年子女家庭，貸款上限將放寬加碼，額度預期將高於1,000萬元，具體細節仍待今日院會最終裁示宣布。：為化解現行方案於 7 月底到期的斷點疑慮，新制保證讓申請人享有「滿 3 年」利息優惠補貼期（最低利率 1.775%）。不過，如果未來央行持續升息，政府原則上不再加碼補貼。：意圖利用新婚資格拉高貸款額度的投機者，政府將嚴格審查，一經查獲假結婚，貸款契約預計將隨之失效。相較於即將在 7 月底屆期的現行「新青安 2.0」，最新的「新青安 3.0」限制大幅收緊，兩代差異如下表對比：面對即將拍板的新青安 3.0，房產業界與專家普遍認為，新制對市場的刺激效果恐不如過往強烈：：住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，此次限制條件明顯變多，加上部分民眾資金轉往股市，近期房市買氣本就持續降溫，因此政策正式上路前並未出現預期中的「舊制搶貸潮」。：建商業者坦言，目前整體市場信心不足，公股銀行房貸審核依然非常嚴格。在融資與房貸環境偏緊、限制變多的雙重壓力下，新青安 3.0 要再成為帶動買氣的房市「強心針」可能性並不高，關鍵還是得看未來央行選擇性信用管制何時鬆綁。