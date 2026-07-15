記得刷存摺！衛生福利部與勞動部勞工保險局各項給付陸續發放，根據勞保局行事曆，今（15）天是國民年金保險喪葬給付預定入帳日，符合資格者一次最高可領到 10 萬 5,515 元現金！不過，這筆給付設有嚴格的請領資格與限制條件，若沒在規定時間、5年內提出申請，將直接被國庫充公。《NOWNEWS今日新聞》整理請領條件、申請流程及 7 月底前共有18筆錢給付入帳日程，幫您一次掌握權益。
🟡 國保這筆給付最高領10萬！五項條件缺一不可
今（15）日入帳的這筆款項為國民年金保險「喪葬給付」。勞保局表示，要成功領到這筆最高 10 萬元的現金，必須符合以下條件與備齊文件：
加保期間身分：被保險人必須是在「國民年金加保期間（65歲前）」死亡；若是在「退保期間」或「65歲以後」死亡，則不符請領資格。
請領對象限制：必須由「實際支出殯葬費的人」提出請領。
給付金額計算：按死亡當月之國保月投保金額一次發給 5 個月。自 2026 年 1 月 1 日起，國保月投保金額已調升至 21,103 元，若被保險人於今年死亡，可領取 105,515 元（21,103元×5）；若死亡於 112 年至 114 年間，則按當時月投保金額 19,761 元計算，發給 98,805 元。
必備證明文件：需填妥申請書並附上申請人身分證正反影本、存簿封面影本、死亡證明書（或相驗證明書）、載有死亡登記之戶口名簿影本，以及「支付殯葬費證明文件正本」。
申請管道：備齊上述文件後寄送至「勞保局國民年金組（台北市中正區濟南路二段42號）」或送交勞保局各地辦事處。
🟡 注意5年請求權上限！逾期未提出申請直接充公
民眾特別需要注意的是，本項給付設有嚴格的「5年請求權時效」！必須在被保險人死亡次日起算的 5 年內提出申請；如果超過 5 年才向勞保局提出，將視同放棄權益，勞保局會直接核定不予給付，這筆錢也將無法領取。
🟡 7月下旬勞保局18筆給付／津貼入帳日程表
7 月中下旬勞保局共計有 18 筆給付與津貼接力發放！除了今天（15日）入帳的國保給付外，從明天起至 7 月底還有 17 筆款項將陸續入帳：
7 月 15 日（三）
國民年金保險喪葬給付
7 月 16 日（四）
國民年金保險生育給付
7 月 20 日（一）
農民月退休儲金
老農津貼
7 月 23 日（四）
國民年金保險生育給付
7 月 24 日（五）
國民年金保險老年基本保證年金
國民年金保險原住民給付
7 月 30 日（四）
勞保年金給付
災保年金給付
災保失能照護補助
勞退月退休金（首發案）
國民年金保險生育給付
7 月 31 日（五）
產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助
國保身心障礙年金給付併計勞保年資
國民年金保險老年年金給付
國民年金保險喪葬給付
國民年金保險遺屬年金
國民年金保險身心障礙（基本保證）年金
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今（15）日入帳的這筆款項為國民年金保險「喪葬給付」。勞保局表示，要成功領到這筆最高 10 萬元的現金，必須符合以下條件與備齊文件：
加保期間身分：被保險人必須是在「國民年金加保期間（65歲前）」死亡；若是在「退保期間」或「65歲以後」死亡，則不符請領資格。
請領對象限制：必須由「實際支出殯葬費的人」提出請領。
給付金額計算：按死亡當月之國保月投保金額一次發給 5 個月。自 2026 年 1 月 1 日起，國保月投保金額已調升至 21,103 元，若被保險人於今年死亡，可領取 105,515 元（21,103元×5）；若死亡於 112 年至 114 年間，則按當時月投保金額 19,761 元計算，發給 98,805 元。
必備證明文件：需填妥申請書並附上申請人身分證正反影本、存簿封面影本、死亡證明書（或相驗證明書）、載有死亡登記之戶口名簿影本，以及「支付殯葬費證明文件正本」。
申請管道：備齊上述文件後寄送至「勞保局國民年金組（台北市中正區濟南路二段42號）」或送交勞保局各地辦事處。
民眾特別需要注意的是，本項給付設有嚴格的「5年請求權時效」！必須在被保險人死亡次日起算的 5 年內提出申請；如果超過 5 年才向勞保局提出，將視同放棄權益，勞保局會直接核定不予給付，這筆錢也將無法領取。
🟡 7月下旬勞保局18筆給付／津貼入帳日程表
7 月中下旬勞保局共計有 18 筆給付與津貼接力發放！除了今天（15日）入帳的國保給付外，從明天起至 7 月底還有 17 筆款項將陸續入帳：
7 月 15 日（三）
國民年金保險喪葬給付
7 月 16 日（四）
國民年金保險生育給付
7 月 20 日（一）
農民月退休儲金
老農津貼
7 月 23 日（四）
國民年金保險生育給付
7 月 24 日（五）
國民年金保險老年基本保證年金
國民年金保險原住民給付
7 月 30 日（四）
勞保年金給付
災保年金給付
災保失能照護補助
勞退月退休金（首發案）
國民年金保險生育給付
7 月 31 日（五）
產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助
國保身心障礙年金給付併計勞保年資
國民年金保險老年年金給付
國民年金保險喪葬給付
國民年金保險遺屬年金
國民年金保險身心障礙（基本保證）年金