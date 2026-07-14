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2026年世界盃創下隊史最佳8強成績的挪威國家隊，當地時間13日返回挪威首都奧斯陸，受到大批球迷英雄式的歡迎。全隊先前往王宮晉見國王哈拉爾五世（King Harald V），隨後原定出席王宮廣場的盛大慶祝活動，不過頭號球星哈蘭德（Erling Haaland）卻提前離開，未現身與近9萬名球迷同歡，引發外界關注。對此，挪威總教練索爾巴肯（Ståle Solbakken）出面說明，強調哈蘭德並非刻意缺席，而是因行程延誤所致。根據挪威國家廣播電視台《NRK Sport》的頭條速報，挪威代表隊歸國後，第一時間便前往王宮覲見國王哈拉爾五世（King Harald V）。隨後，王宮前廣場聚集了高達9萬名陷入狂歡的挪威民眾，準備與球員們一同進行標誌性的慶祝動作「維京划船」。然而，當大隊人馬走向廣場時，現場卻完全不見哈蘭德與中場核心貝格（Sander Berge）的蹤影。媒體直擊，這兩人在覲見完國王後，便步履匆匆地從王宮後門直接搭車離去。《NRK Sport》隨後透過全球航班雷達（Flightradar24）追蹤爆料，這兩位英超球星是為了趕上早已在機場待命的私人飛機，目的地是義大利西西里島的南部城市卡塔尼亞（Catania），準備開始度假。面對大牌球星「放鳥」9萬球迷的質疑，總教練索爾巴肯（Ståle Solbakken）趕緊在現場打圓場：「他們兩人都確實進到王宮內與國王陛下進行了對談。只是因為我們的班機因故延誤了4到5個小時，導致後續行程大塞車。他們為了能趕上既定的私人飛機航班，不得不提前出發。在離開之前，他們已經完成了所有該履行的官方公務，大家不要誤會。」值得一提，哈蘭德歸國時的「時尚穿搭」依然引爆了挪威全國熱議。當地大報《晚郵報》以「英雄們歸國，但行李讓人驚愕！」為題，刊登了哈蘭德歷經9小時長途飛行後的下機照片。畫面中哈蘭德戴著墨鏡神情疲憊，但令人看傻眼的是，他的左手竟然緊緊抱著一隻「雙手捧著威士忌酒瓶的浣熊標本」下飛機。另一家主流報紙《VG》也隨即跟進速報，笑稱「全挪威的視線都被這隻四腳爬行生物給吸走了」。據報導，這隻浣熊標本身價高達750美元（約合新台幣24139元）。原來，在世界盃美國賽事期間，挪威隊曾駐紮在德州達拉斯。生性搞怪的哈蘭德在逛當地的西部牛仔特產店時，除了購買傳統的牛仔帽與牛仔靴外，一眼就相中了這隻抱著酒瓶的浣熊標本，並一路跨越半個地球將牠帶回到了北歐老家。