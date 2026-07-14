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洛杉磯湖人隊目前仍在努力透過與亞特蘭大的先簽後換交易，試圖網羅先發側翼庫明加（Jonathan Kuminga）。不過在短期操作上，湖人率先針對陣容深度與防守端進行了補強，正式以一年290萬美元底薪合約簽下側翼球員扎伊爾·威廉斯（Ziaire Williams）。根據ESPN權威記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導指出，湖人球團已經與威廉斯達成協議，雙方將簽下一份為期一年的底薪合約，總價值預計為290萬美元。威廉斯在聯盟中以具備多樣性與出色換防能力的防守者聞名，這項特質正是湖人目前陣容亟需的戰力。然而，回顧他的職業生涯，一直阻礙他獲得更多發揮空間的致命傷，正是外界對其進攻端表現與得分效率的擔憂。威廉斯目前已在NBA征戰5個賽季，職業生涯前3年效力於曼菲斯灰熊，過去2年則披上布魯克林籃網戰袍。在上個賽季為籃網出賽的56場比賽中，他場均能貢獻10.2分，整體投籃命中率為42.5%，三分球命中率則是34.2%。未來威廉斯能在湖人的輪替陣容中扮演多重要的角色，將完全取決於他能否有效提升自己的進攻效率（這同樣也是籃網在上個賽季對他的主要期望）。