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在2026世界盃8強賽中，英格蘭歷經延長賽以2：1逆轉擊敗挪威晉級四強。然而，英格蘭扳平比分的關鍵進球卻引發巨大爭議。儘管國際足總（FIFA）官方以「智能足球」數據否認皮球曾觸碰球場上方的攝影機纜線，但英國廣播公司（BBC）最新公布的3D回放畫面卻捕捉到了皮球軌跡的異常偏移，讓挪威將帥痛批判罰荒謬，也讓這場比賽的爭議持續延燒。爭議發生在上半場補時階段，當時以0：1落後的英格蘭發起攻勢，最終由貝林漢姆（Jude Bellingham）破門扳平比分。但挪威球員第一時間激烈抗議，指出在此前的一次球門球開出後，皮球在空中碰到了「蜘蛛攝影機」的纜線。根據足球競賽規則，若皮球在比賽中觸碰外部物體，裁判應暫停比賽並以墜球方式恢復。若此說法成立，貝林漢姆的這粒進球應被判無效。FIFA隨後發表聲明否認，強調透過聯網比賽用球的感測器數據分析，並未出現心跳訊號峰值異常，沒有證據顯示皮球觸碰了纜線。然而，BBC最新的3D追蹤回放畫面卻顯示，皮球原本平滑的飛行軌跡，在經過攝影機纜線位置時，確實出現了肉眼可見的偏移。這段關鍵畫面重新點燃了外界質疑：皮球是否真的碰到了纜線？而FIFA引以為傲的科技為何沒有檢測出異常？對於這場充滿爭議的失利，挪威前鋒瑟洛特（Alexander Sorloth）直言裁判的吹罰尺度對他們極為不利：「從我在場上的角度看，哈蘭德（Erling Haaland）的那次犯規（導致挪威進球被吹掉）根本不該存在，是對方球員自己倒地卻因此獲利。」談到英格蘭的第一顆進球，瑟洛特更是難掩氣憤：「當時球碰到了頂棚的鋼索，直接改變了飛行軌跡，一下子掉了下來。正常門將大腳開球能飛六七十公尺，但那次中途就突然下墜了，這太離譜了，按理說應該重新處理。真的非常遺憾。」挪威隊長厄德高（Martin Odegaard）則表示，雖然對止步八強感到難以接受，但也為這支「黃金世代」能團結全國並踢出優異表現感到無比自豪。中場球員貝格（Sander Berge）則直接將這次纜線事件形容為「荒謬」。賽後，英格蘭傳奇球星魯尼（Wayne Rooney）也發表了看法。他坦言英格蘭這場比賽表現並不出色，甚至在挪威第二粒進球被吹掉時「算是走運了」，但他非常認同主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）對球隊強大心理素質的讚賞。針對外界批評英格蘭過度依賴球星，魯尼反擊道：「我一點也不介意主教練依賴貝林漢姆或凱恩（Harry Kane）。法國隊不也依賴姆巴佩（Kylian Mbappe），阿根廷依賴梅西（Lionel Messi）大家也都誇讚。這有什麼問題？他們之所以是巨星，就是在關鍵時刻能挺身而出。」不過魯尼也警告，英格蘭接下來將在準決賽面對實力強勁的阿根廷，球隊已經展現了勇氣與意志力，但下一場比賽必須拿出更高的比賽品質才能過關。