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▲聖嬰年（紅色數字）時，颱風生成的位置比較靠東，因路徑增長，颱風有更充足的時間發展。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

▲巴威颱風雖然遠離，但在西南風環境下，中南部仍有不定時降雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

巴威颱風過後，熱帶擾動又要接力？中央氣象署預報員張承傳表示，菲律賓東方的低氣壓，有機會在周三（7月15日）之後發展為熱帶擾動，後續是否成為熱帶性低氣壓或颱風有待觀察，目前預估路徑會往西北，朝日本南方移動。氣象署說明，台灣夏季時，西南季風會與太平洋高壓南側的東風交會，形成寬廣的「季風槽」，容易產生大氣擾動並提供強烈的旋轉氣旋，因此颱風等系統較多；且今年是「聖嬰發展年」，颱風生成位置也會比較偏東。張承傳提及，目前在菲律賓東方海面、關島附近的低壓帶中，確實有些雲系在整合，不過尚未有熱帶系統的雛形，各國模式預報也較分歧，有些認為會進一步發展，有些則認為強度提升空間低。張承傳強調，這些雲系要等到本周後半段，也就是周三過後才能有較明顯的強度走向，路徑方面，則預估會受到太平洋高壓導引，先往西之後再北上，往日本南方海面移動，對台灣影響有待觀察。近期天氣方面，張承傳指出，周一、周二南方水氣北移，南台灣、台東整天不定時短暫陣雨或雷雨，苗栗以北、宜蘭、花蓮會有午後雷陣雨，其中北台灣要注意「局部大雨、短延時豪雨」，周一東南部、恆春也有較大雨勢。周三至周六（7月15日至7月18日），南台灣維持整天有不定時短暫陣雨的天氣，其他地區多雲、午後有雷陣雨，雖然水氣有所減少，但西半部仍要注意局部大雨的發生機率。張承傳提醒，周一、周二在西南部、東半部沿海適逢「年度大潮」，低窪地區須留意積淹水情形。