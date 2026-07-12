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失誤一：漏判哈蘭德犯規

失誤二：誤判斯彭斯假摔為12碼罰球

在世界盃8強淘汰賽英格蘭對陣挪威的激烈交鋒中，法國籍主裁判蒂爾潘（Clément Turpin）的執法表現引發巨大爭議。知名判罰分析媒體《Archivo VAR》在賽後針對其表現給出了極低的2.5分，並嚴厲批評其執法水準「嚴重不及格」，還好有VAR系統即時糾正，否則可能影響最終結果，成為本屆世界盃8強淘汰賽階段評分最低的裁判。《Archivo VAR》指出，蒂爾潘在比賽初期的判罰還算準確，但隨著比賽進行，其執法專注度明顯下滑，甚至出現了兩次必須依賴VAR（影像輔助裁判）介入糾正的重大失誤，其中一次更是在他眼前直接發生。在挪威隊打進第2球之前，挪威前鋒哈蘭德（Erling Haaland）對英格蘭防守球員安德森（Elliot Andersen）有一次相當明顯的推人動作，但蒂爾潘第一時間並未察覺。直到場邊VAR介入並請他觀看回放監視器後，才將這粒進球取消。進入延長賽第99分鐘，英格蘭球員斯彭斯（Djed Spence）帶球殺入禁區，在與挪威球員鮑勃（Oscar Bobb）發生接觸後倒地，蒂爾潘果斷吹罰12碼點球。《Archivo VAR》分析畫面後痛批，斯彭斯明顯是主動將腿伸到鮑勃的跑動路線上以製造身體接觸，這是一次意圖騙取點球的「假摔」。最終VAR再度及時介入，準確識別了假摔行為，讓這起荒唐的點球判罰遭到取消。除了裁判的判罰尺度外，本場比賽還出現了另一起插曲。在比賽第45+2分鐘英格蘭貝林厄姆（Jude Bellingham）取得進球後，半場休息時的轉播畫面顯示，挪威陣營向主裁判抗議，懷疑皮球在飛行過程中碰到了場地上方的「蜘蛛攝影機」線纜。根據足球規則，若皮球在進球前確實接觸到場內設備線纜，該進球應被判為無效。面對這項爭議，國際足總（FIFA）迅速發布官方聲明釋疑。FIFA表示，透過本場比賽使用的「智能足球」內部傳感器數據進行精密分析後，確認皮球在空中的「心跳信號（heartbeat signal）」並未出現任何峰值變化，這意味著皮球在飛行軌跡中並未受到高空線纜的干擾，證實進球完全合法有效。