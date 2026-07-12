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人工智慧（AI）浪潮持續推升全球半導體需求，台積電不僅穩居AI晶片供應鏈核心，也持續擴大先進製程與新技術布局。外媒《247WallSt.》分析指出，目前全球先進晶片產能仍供不應求，即使台積電持續擴充晶圓廠與先進製程產能，仍難完全滿足輝達（NVIDIA）、蘋果（Apple）、超微（AMD）等大型客戶的龐大需求，顯示其先進製造能力仍具高度稀缺性。報導認為，台積電下一階段的競爭優勢，不再只是製程微縮，而是積極發展矽光子（Silicon Photonics）技術。隨著AI模型規模快速擴大，晶片之間的資料傳輸速度與能耗逐漸成為新瓶頸，光電整合技術的重要性也持續提升。外媒指出，光子技術有望成為推動AI革命的重要關鍵，而台積電已提前布局相關技術，希望透過光訊號取代部分電訊號傳輸，進一步提升晶片效能與傳輸效率。台積電目前正積極推動矽光子先進封裝平台COUPE（Compact Universal Photonic Engine，緊湊型通用光子引擎），並規劃按既定時程邁向量產。報導指出，透過光電整合與先進封裝技術，COUPE平台可望有效提升AI晶片高速資料傳輸能力，進一步解決大型AI模型所面臨的頻寬與功耗問題。若技術順利商業化，也有望進一步擴大台積電與其他晶圓代工競爭對手之間的差距。除了台積電之外，AI晶片龍頭輝達近年也積極投入光子技術發展，並推出採用新一代光學互連技術的AI網路設備。外媒認為，這顯示AI產業已逐步從單純提升晶片運算能力，轉向強化高速互連與光通訊架構，未來光子技術將成為AI基礎建設的重要一環。《247WallSt.》指出，雖然矽光子技術短期內仍需時間發酵，不會立即反映在營收表現，但從長期來看，台積電持續引領半導體技術創新，將有望掌握AI運算新世代的重要商機。報導認為，憑藉先進製程、先進封裝及矽光子技術三大優勢，台積電仍是全球AI供應鏈中不可或缺的重要角色，對長期投資人而言，未來成長潛力依然值得關注。