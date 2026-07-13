今天開工快喝「星巴克買一送一」！根據星巴克官網，使用uniopen聯名卡，每周一「星巴克買一送一有星冰樂」，大杯55元起飲料好友分享；星巴克表示，星宇航空STARLUX飛行夥伴小熊盲盒開搶，5個款式靠滿額贈免費獲得、或加價購一次整理。NO COFFEE則聯名ALPHA DRIVE ONE韓團ALD1，開賣鑰匙圈、環保袋、特典小卡、貼紙、竹炭黑咖啡拿鐵、台灣限定藍色魔法費南雪。
星巴克買一送一！大杯55元起「喝到年底」 uniopen便宜買法推薦
颱風過後今天開工又可以爽喝「星巴克買一送一」，大杯55元起咖啡優惠有星冰樂！
活動期間即日起至12月31日，每周一使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市，營業期間購買兩杯大杯（含）以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦最便宜飲品菜單：
◾️大杯「草莓巴西莓檸檬風味星沁爽」55元（兩杯優惠價110元）
◾️大杯「美式咖啡」57.5元（兩杯優惠價115元）
◾️大杯「香草風味星冰樂」62.5元（兩杯優惠價125元）
◾️大杯「那堤」70元（兩杯優惠價140元）
星宇航空聯名再開搶！STARLUX飛行夥伴小熊盲盒5款一覽
一推出就爆紅的星巴克聯名星宇航空「STARLUX + STARBUCKS」，第二波「STARLUX飛行夥伴小熊盲盒」開搶了！共設計機長、空服員、飛機維修人員等5個款式。
星巴克STARLUX飛行夥伴小熊盲盒，7月11日起送或購完為止，收藏方式一覽：
◾️單筆滿額贈！當日單筆消費滿1880元，即可獲得「飛行夥伴小熊盲盒」乙個（不累贈）。
◾️滿額加價購！當日單筆消費以原價購買1杯大杯（含）以上飲料，即可以420元加購「飛行夥伴小熊盲盒」乙個（購買單杯飲料不限制商品加購數量）。
提醒大家，顧客使用好友分享、第二杯半價優惠等飲料優惠時，原價購買那杯納入加價購飲料計算；活動不可合併使用；贈品／商品以門市現貨為主，款式隨機，數量有限，贈／售完為止；紙本飲料券銷售不可參加滿額贈活動；優惠不併用；不適用於外送外賣、預訂與行動預點服務。
NO COFFEE聯名韓團ALD1！台灣限定餐點、周邊商品一覽
日本福岡咖啡NO COFFEE表示，最新聯名ALPHA DRIVE ONE韓團ALD1，7月13日至7月23日，開搶一系列周邊商品與限定餐點。
◾️購買聯名套餐「16oz竹炭黑咖啡拿鐵＋16oz任選飲品＋2個聯名費南雪」550元，可獲得「聯名套餐特典小卡」一張（隨機）。
◾️購買聯名周邊消費1,000元，獲得「周邊特典小卡」一張（隨機）。
◾️購買「環保袋」，即可獲得「手寫風貼紙」乙張。
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颱風過後今天開工又可以爽喝「星巴克買一送一」，大杯55元起咖啡優惠有星冰樂！
活動期間即日起至12月31日，每周一使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市，營業期間購買兩杯大杯（含）以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。
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◾️大杯「那堤」70元（兩杯優惠價140元）
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一推出就爆紅的星巴克聯名星宇航空「STARLUX + STARBUCKS」，第二波「STARLUX飛行夥伴小熊盲盒」開搶了！共設計機長、空服員、飛機維修人員等5個款式。
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提醒大家，顧客使用好友分享、第二杯半價優惠等飲料優惠時，原價購買那杯納入加價購飲料計算；活動不可合併使用；贈品／商品以門市現貨為主，款式隨機，數量有限，贈／售完為止；紙本飲料券銷售不可參加滿額贈活動；優惠不併用；不適用於外送外賣、預訂與行動預點服務。
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◾️購買「環保袋」，即可獲得「手寫風貼紙」乙張。