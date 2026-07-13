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洛杉磯湖人隊後衛里夫斯（Austin Reaves）近日分享了得知「詹皇」詹姆斯（LeBron James）離開湖人時的反應。里夫斯透露，當天他正在打高爾夫球，收到消息後立刻傳訊息給詹姆斯，開玩笑地抱怨對方「毀了」他美好的一天，但也隨即表達了對這位傳奇老將的無盡感謝與敬意。里夫斯日前在太浩湖參加美國世紀錦標賽時，接受了《丹·派屈克秀》（The Dan Patrick Show）的訪問。他回憶道，事發當天他正參加由前隊友德安吉洛·羅素（D'Angelo Russell）主辦的高爾夫球活動。突然間，女友傳來詹姆斯離隊的簡訊，他隨即上網確認了這個震撼消息。身為詹姆斯過去5年的隊友，里夫斯立刻傳訊息給對方：「我原本在高爾夫球場上度過了美好的一天，直到你毀了這一切。」雖然以玩笑開場，但里夫斯隨即收起幽默，感性地表示詹姆斯是他年輕職業生涯中最具影響力的隊友：「自從我來到洛杉磯後，他對我的職業生涯產生了最大的影響。對他只有愛與尊重，祝福他未來一切順利。」里夫斯在2021年以落選秀身分加盟湖人，當時連能否留在名單上都是未知數。沒想到，他很快就被拉進了詹姆斯主辦的季前迷你訓練營群組。里夫斯笑著回憶當時的震撼：「我的新秀賽季，隊上有6名未來的名人堂球星。當我看到群組訊息時，裡面有羅素·衛斯布魯克（Russell Westbrook）、卡梅羅·安東尼（Carmelo Anthony）、德懷特·霍華德（Dwight Howard），一個接一個的巨星名字。我當時心想：『天啊……我怎麼會在這裡？』」然而，里夫斯憑藉實力逐步贏得了詹姆斯的信任，最終成為湖人最可靠的進攻火力之一與先發主力，也成為聯盟中表現最出色的落選秀之一。隨著詹姆斯轉戰他隊，湖人也迎來了自里夫斯入聯以來最大的組織變動。球團已確立了未來的核心基石，不僅以4年1.85億美元的頂薪合約綁定里夫斯，更迎來了超級巨星唐西奇（Luka Doncic），兩人將攜手帶領紫金大軍邁入全新時代。儘管湖人正準備在沒有詹姆斯的情況下繼續前進，但里夫斯強調，這位未來名人堂巨星對他職業生涯的影響將永遠存在。兩人之間的情感超越了比賽與訓練，即使在得知離隊消息的那一天是以一個玩笑開始，最終仍化作了滿滿的感激與無盡的尊重。