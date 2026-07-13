中聯油脂致癌油風波持續延燒，問題油品流向下游業者，其中7-11委託聯華食品代工的部分飯糰、三明治等鮮食商品也中鏢。根據聯華食品公布的退款方式中，消費者若結帳時有報uniopen會員，即可免發票直接退回OPENPOINT APP「零錢包」內，並在明天（7月14日）上午6時起陸續入帳，但務必開通「零錢包」功能。《NOWNEWS》整理OPENPOINT APP零錢包開通方式，以及零錢包是什麼、零錢包錢可以領出來嗎等資訊，帶領讀者快速掌握。
7-11捲致癌油「會員退費明天開始」！APP「零錢包」開通才有錢
大豆油一級致癌物「苯駢芘」超標事件風波擴大，連鎖便利商店7-11也被波及，委託聯華食品代工部分食品受影響，包括林聰明雞肉飯飯糰、阜杭豆漿經典飯糰等，聯華食品公布退費辦法，凡是在「2026年4月13日至2026年4月23日」期間，於7-11購買疑慮批號之鮮食商品即可退費。
若消費者結帳時有報uniopen會員，將由統一超商盤點uniopen會員消費紀錄，主動退費至OPENPOINT APP「零錢包」中，預計於7月14日上午6時起陸續退款。同時提醒民眾，未開通OPENPOINT APP零錢包者，請在8月31日23:59前完成開通，並於開通後7個工作日內退費。
OPENPOINT APP零錢包開通方式
📍步驟1：打開OPENPOINT APP→進入首頁點選右下角「會員中心」。
📍步驟2：選擇「支付管理」圖示。
📍步驟3：找到零錢包欄位→點選綠色「開通」按鈕。
📍步驟4：閱讀同意條款→拉至頁面最下方勾選「我已詳閱條款說明」→最後點選「確認開通」。
7-11零錢包是什麼？
7-11「零錢包」是內建於 OPENPOINT APP 內的虛擬錢包，它可以用來儲存門市消費找零，包括自備環保杯找零儲值、超商禮券找零儲值等，最重要的一點是，過期的隨時取票券（門市付款）退款也會直接匯入零錢包中，有不少民眾在這次風波中才開通零錢包功能，意外發現裡面存有先前消費退款，「裡面竟然有錢，發現之前沒喝完的飲料竟然有退費」、「突然發現原來裡面有錢，應該是寄杯沒喝完退款」。
7-11零錢包的錢可以領出來嗎？
根據7-11官方規定，零錢包金額沒有使用期限，每一會員帳號零錢包金額最高5000元為限，並可累OPENPOINT點數與全店點數。若想把零錢包的錢領出來，必須撥打OPENPOINT客服專線0800-711-177（手機請撥02- 26271650）由專人協助退款，餘額以全數結清退費為限，不接受部分餘額退費如申請結清退費，並將酌收退費金額之3%作為手續費。
結帳沒報會員怎麼辦？退費方式、問題商品發票怎麼查一次看
如果結帳沒有報uniopen會員者，記得於2026年7月15日至2026年8月31日23:59期間內，持紙本發票、雲端發票、疑慮批號商品之消費證明，至7-11全門市進行退費。若不清楚發票是否含疑慮商品，7月15日起將開放網站查詢疑慮商品發票。
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大豆油一級致癌物「苯駢芘」超標事件風波擴大，連鎖便利商店7-11也被波及，委託聯華食品代工部分食品受影響，包括林聰明雞肉飯飯糰、阜杭豆漿經典飯糰等，聯華食品公布退費辦法，凡是在「2026年4月13日至2026年4月23日」期間，於7-11購買疑慮批號之鮮食商品即可退費。
若消費者結帳時有報uniopen會員，將由統一超商盤點uniopen會員消費紀錄，主動退費至OPENPOINT APP「零錢包」中，預計於7月14日上午6時起陸續退款。同時提醒民眾，未開通OPENPOINT APP零錢包者，請在8月31日23:59前完成開通，並於開通後7個工作日內退費。
📍步驟1：打開OPENPOINT APP→進入首頁點選右下角「會員中心」。
📍步驟2：選擇「支付管理」圖示。
📍步驟3：找到零錢包欄位→點選綠色「開通」按鈕。
📍步驟4：閱讀同意條款→拉至頁面最下方勾選「我已詳閱條款說明」→最後點選「確認開通」。
7-11「零錢包」是內建於 OPENPOINT APP 內的虛擬錢包，它可以用來儲存門市消費找零，包括自備環保杯找零儲值、超商禮券找零儲值等，最重要的一點是，過期的隨時取票券（門市付款）退款也會直接匯入零錢包中，有不少民眾在這次風波中才開通零錢包功能，意外發現裡面存有先前消費退款，「裡面竟然有錢，發現之前沒喝完的飲料竟然有退費」、「突然發現原來裡面有錢，應該是寄杯沒喝完退款」。
7-11零錢包的錢可以領出來嗎？
根據7-11官方規定，零錢包金額沒有使用期限，每一會員帳號零錢包金額最高5000元為限，並可累OPENPOINT點數與全店點數。若想把零錢包的錢領出來，必須撥打OPENPOINT客服專線0800-711-177（手機請撥02- 26271650）由專人協助退款，餘額以全數結清退費為限，不接受部分餘額退費如申請結清退費，並將酌收退費金額之3%作為手續費。
如果結帳沒有報uniopen會員者，記得於2026年7月15日至2026年8月31日23:59期間內，持紙本發票、雲端發票、疑慮批號商品之消費證明，至7-11全門市進行退費。若不清楚發票是否含疑慮商品，7月15日起將開放網站查詢疑慮商品發票。
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