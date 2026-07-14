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由國家住都中心推動的文山木柵都更案日前正式簽約，此基地位於木柵路二段，將興建兩棟住宅大樓，距離捷運環狀線Y3站僅約150公尺。信義房屋在地專家表示，此處原為舊屋群，都更案的推動不僅對在地市容有幫助，也使老商圈再增添新穎的產品。案件所在地為木柵商圈，原本就是木柵地區的核心發展地帶，木柵行政中心就坐落於此，張孟倫介紹，商圈發展歷史悠久，因此生活機能非常好，生活採買有傳統市場、超市，飲食方面不論傳統或是速食類兼具。有金融行庫也有學區；交通部分，商圈擁有綿密的公車網絡，直通新店、信義或是景美等區域，距離信義快亦不遠，是個生活非常便利的地方。提到商圈特色，張夢倫認為，木柵市中心有兩大特點，一是居住族群單純，在地學校密度高，過去就以公教族群為主，居民背景相近。其二，商圈內步行五分鐘內就有河濱公園，讓商圈不僅擁有生活機能，更兼具休閒機能；加上相對親民的房價，在台北市相當少見。物件部分，商圈原本舊公寓或是透天居多，但這幾年商圈陸續有重建，近期物件反而以電梯大樓居多。張夢倫表示，目前商圈10年內電梯產品，單價約落在85到95萬間，格局2到3房為主，建物坪數一般落在30到50坪左右，總價包含車位在2500萬到4500萬間。15年以上的電梯產品，平均單價則在75萬到85萬間，坪數再稍大些，建物坪從30坪到55坪左右，格局則是2到4房都有，總價含車位約落在2400萬到4000萬間，房價視屋齡而有所變化。張夢倫表示，木柵購屋族群大多為在地居民，或是曾與木柵有地緣關係的族群，如娘家在此、或政大學子等等；此外，相較於動輒破百的台北市區，木柵商圈由於價格相對好入手，因此近年也吸引不少首購、年輕族群，或是小換大的換屋族來此找房。此次公辦都更案基地面積近1800坪，落在木柵路二段、秀明路一段交叉口，並且緊鄰久康公園，信義房屋木柵中心店專員張夢倫表示，木柵路近年陸續改建，自一段起已有不少處成為嶄新的大樓，此處原為屋齡相當陳舊的低矮透天群，與前段市容落差不小，但此案的重建恰好能彌補落差，有助於提升木柵路二段後半部市容，為此處帶來嶄新樣貌。