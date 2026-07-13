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▲隋棠（左）想到內場學做菜，千千轉當外場。（圖／翻攝自YouTube 請世界吃桌）

美食YTR千千在台灣辦桌實境節目《請世界吃桌》中表現受到討論，許多人大讚她高情商，待人有禮又很負責，反觀隋棠強硬和她換職務被罵翻。千千12日晚上在臉書直播，忍不住談到此事，直呼，「我真的沒大家講得這麼好。」並表示隋棠非常貼心，互動間也沒有不舒服的感覺。千千在臉書開直播，原本是稀鬆平常的吃播內容，但留言區太多人問節目爭議，千千忍不住回答，大家看的時候理性討論，我完全沒有不舒服，我學到很多，大家不覺得我口條進步很多嗎，這都是我得到的養分，我很喜歡棠姐，她很貼心。」並表示隋棠和她一樣，都是有點社恐的個性，「我們見面次數沒有很多，大家會覺得尷尬是正常的，而且我們完全沒辦桌經驗，這樣算很成功吧！」對於網路上那些大讚她人品的討論，千千不好意思地說，「我真的沒有大家講得那麼好，大家看的時候真的要冷靜，幕前幕後都很辛苦，看到那些不理性的討論，就有點難過。」即便已經解釋得很清楚，還是有人問她被誰欺負了，千千放下手上的爌肉飯看著鏡頭，「我沒有被誰欺負！大家看著我眼神，真的每個人都對我很好。」並提到起初對節目的拍攝很不熟悉，只要所有人眼神看向她就會很緊張，「大家都懂我的緊張，會等我把話講完。」讓她非常感動。