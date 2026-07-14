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今天天氣：北部防午後豪雨 體感又悶又熱

▲未來一周午後對流雲系發展旺盛，各地要注意短延時強降雨，尤其是北台灣地區。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今天空氣品質

明天天氣：水氣仍多 午後大雨續炸

▲未來一周全台高溫普遍落在32到35度之間，周三、周四有發生焚風的機率。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

一周天氣：午後雨不停 大台北、中部內陸飆36度

中央氣象署表示，輕颱「海神」路徑對台灣無直接影響；未來一周持續受偏南風、西南風影響，各地午後雷陣雨增多，北台灣今（14）日有局部大雨或豪雨，中南部山區也有大雨，高溫普遍31至35度，局部可達36度以上。7月14日今天的天氣，氣象署指出，天氣和今天類似，南方水氣北移，天氣仍不穩定，迎風面南部及臺東不定時有短暫陣雨或雷雨，其他地區偶爾也有零星陣雨，中午過後有局部午後雷陣雨，中部以北部地區及其他山區容易有局部大雨，尤其在中部以北山區有短延時豪雨發生的機率。溫度方面，花東高溫約31至32度，宜蘭及西半部普遍在33到35度，感受悶熱，尤其中南部內陸及花蓮的縱谷內有局部36度左右高溫發生的機率，請多補充水分避免中暑。竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖北部、中部環境部提及，環境風場為偏南風，竹苗以北位於下風處，污染物稍易累積；高屏地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。竹苗、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部及高屏空品區為「普通」等級。7月15日明天的天氣，迎風面南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，清晨至上午中部地區有零星短暫陣雨或雷雨，北部及東半部地區上半天為多雲到晴，午後西半部山區、北部有局部大雨發生的機率。氣象署指出，周三至周六（7月15日至7月18日）高壓往南延伸，台灣主要吹西南風，南台灣不定時有降雨，中部在清晨、上午會有零星降雨，其他地區以多雲到晴為主，中午過後對流發展，將有局部雷陣雨，西部山區午後持續有局部大雨，北台灣周三午後也有大雨，周四起平地降雨趨緩，以山區大雨為主。未來一周各地高溫約31到35度，中部內陸、大台北盆地、花東縱谷有36度以上高溫，沒下雨時感受較為悶熱，周三、周四台東要留意焚風發生；周日吹南風，普遍高溫30至34度，局部溫度更高。