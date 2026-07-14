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▲全家開放6品項退款，美式雞腿堡也在退款清單內。（圖／全家提供）

中聯油脂致癌油品流入市場，除了7-11今（14）日啟動疑慮商品退款外，全家便利商店也公告，將針對預防性下架產品清單所列疑慮商品批號展開退款作業，只要憑購買憑證或商品就可至門市退款，找不到發票出示會員消費紀錄、刷卡紀錄都可以，《NOWNEWS》整理可退費品項、退費辦法一次收。全家表示，凡於115年4月20日起至5月2日期間購買疑慮批號商品，自即日起至9月13日，可持以下任一種憑證至全台任一門市辦理退款作業。（一）相關購買憑證如發票、交易明細、會員消費紀錄、刷卡紀錄等其他佐證資料（二）可辨識效期批號之商品1、黃金魚堡，商品效期批號：2026年4月20日至2026年5月2日2、魔王愛吃辣雞堡，商品效期批號：2026年4月20日至2026年5月2日3、粗飽系雞排炒飯，商品效期批號：2026年4月20日至2026年5月2日4、鐵板滑蛋炸豬排丼，商品效期批號：2026年4月20日至2026年5月2日5、美式雞腿堡，商品效期批號：2026年4月20日至2026年5月2日6、Fami煮煮（主管機關公告品項），商品效期批號：2026年4月20日至2026年5月2日編號6產品為線上品項，敬請致電全家客服專線0800-221-363，提供訂單（物流）批號、及消費日期與品項名稱。全家也提到，本公司積極配合衛福部與地方政府調查進度，目前店舖架上供應之商品經檢視未涉及主管機關公告之疑慮批號油品，且將滾動式依主管機關最新公告，配合辦理必要之預防性下架、回收等相關措施。全家重視民眾食的安全，恪守台灣食品安全衛生法規，嚴格落實食安自主管理政策，針對供應商採三級管理與三階追溯措施，每年投入上千萬預算，委託第三方公證單位執行全面的工廠評鑑、原物料審查及後市場等監測，藉此持續強化供應商及其上游廠商的溯源管理。