知名餐飲品牌鼎泰豐驚爆油品食安危機！鼎泰豐日前發聲明，證實中央廚房曾進貨遭驗出致癌物「苯駢芘」超標的中聯油脂大豆沙拉油，並用於製作特定效期的冷凍禮盒。雖然全台實體門市皆未曾使用該批問題油品，但包含牛肉麵、紅油抄手等 7 款鎮店招牌禮盒皆受影響，已預防性下架封存，並宣布即日起至 2026 年 8 月 7 日前開放憑證全額退費，《NOWNEWS今日新聞》整理完整退款名單與效期懶人包！
🟡 鼎泰豐證實：央廚曾進貨問題油、門市沒用
針對近日各界關注的油品事件，鼎泰豐發布官方聲明表示，已第一時間啟動溯源盤查及應變機制，交叉比對內部系統、進貨單、生產排程與食藥署公告資訊。
鼎泰豐說明，經盤查全台各門市均未曾使用異常批號油品；門市及中央廚房現有庫存與使用中油品亦無異常，並已預防性更換為合格品牌之大豆沙拉油。不過，中央廚房確實曾進貨異常批號油品，並使用於特定效期之冷凍禮盒。鼎泰豐強調，受影響禮盒雖未達食藥署公告下架標準，但為保障消費者權益，已主動通知通路下架回收，未出貨商品也已全數封存。
🟡 鼎泰豐7款受害禮盒！牛肉麵抄手指定效期
民眾若曾購買鼎泰豐冷凍禮盒，請務必比對包裝上的有效日期。本次受影響的 7 款禮盒，連老饕最愛的紅燒牛肉麵與紅油抄手等鎮店招牌也入列，具體品項、購買管道與需退費之指定效期如下：
紅燒牛肉麵禮盒（網購／通路／實體門市）
指定有效日期：2027.04.04、2027.04.18、2027.04.25、2027.05.16
蝦肉／鮮肉紅油抄手禮盒（網購／通路／實體門市）
指定有效日期：2026.08.26
菜肉紅油抄手禮盒（網購／通路／實體門市）
指定有效日期：2026.09.03、2026.09.10
鮮肉／菜肉大包禮盒（網購／合作通路）
指定有效日期：2026.07.25、2026.08.01
菜肉蒸餃／香菇素餃禮盒（網購／合作通路）
指定有效日期：2026.07.07、2026.07.14
極品豬腳禮盒（合作通路）
指定有效日期：2027.05.17
香菇素包禮盒（網購通路）
指定有效日期：2026.08.08、2026.08.15
🟡 鼎泰豐8/7前退款！攜憑證至原通路辦理
凡購買到上述特定指定效期禮盒的消費者，即日起可依鼎泰豐官方規定的退款方式申請全額退費：
退款申請期限：即日起至 2026 年 8 月 7 日（含當日）截止。
退款憑證與管道：請攜帶購買憑證（如實體發票、電子發票載具明細、購買紀錄等），至原購買處（鼎泰豐實體門市或原購買之網購通路／合作通路）辦理退款手續。
鼎泰豐官方表示：「對於本次油品事件造成消費者的疑慮與不安，深感歉意。未來將全力配合主管機關查核，並持續精進食品安全管理機制，嚴格控管每一道餐點品質。」
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針對近日各界關注的油品事件，鼎泰豐發布官方聲明表示，已第一時間啟動溯源盤查及應變機制，交叉比對內部系統、進貨單、生產排程與食藥署公告資訊。
鼎泰豐說明，經盤查全台各門市均未曾使用異常批號油品；門市及中央廚房現有庫存與使用中油品亦無異常，並已預防性更換為合格品牌之大豆沙拉油。不過，中央廚房確實曾進貨異常批號油品，並使用於特定效期之冷凍禮盒。鼎泰豐強調，受影響禮盒雖未達食藥署公告下架標準，但為保障消費者權益，已主動通知通路下架回收，未出貨商品也已全數封存。
🟡 鼎泰豐7款受害禮盒！牛肉麵抄手指定效期
民眾若曾購買鼎泰豐冷凍禮盒，請務必比對包裝上的有效日期。本次受影響的 7 款禮盒，連老饕最愛的紅燒牛肉麵與紅油抄手等鎮店招牌也入列，具體品項、購買管道與需退費之指定效期如下：
紅燒牛肉麵禮盒（網購／通路／實體門市）
指定有效日期：2027.04.04、2027.04.18、2027.04.25、2027.05.16
指定有效日期：2026.08.26
菜肉紅油抄手禮盒（網購／通路／實體門市）
指定有效日期：2026.09.03、2026.09.10
鮮肉／菜肉大包禮盒（網購／合作通路）
指定有效日期：2026.07.25、2026.08.01
菜肉蒸餃／香菇素餃禮盒（網購／合作通路）
指定有效日期：2026.07.07、2026.07.14
極品豬腳禮盒（合作通路）
指定有效日期：2027.05.17
香菇素包禮盒（網購通路）
指定有效日期：2026.08.08、2026.08.15
🟡 鼎泰豐8/7前退款！攜憑證至原通路辦理
凡購買到上述特定指定效期禮盒的消費者，即日起可依鼎泰豐官方規定的退款方式申請全額退費：
退款申請期限：即日起至 2026 年 8 月 7 日（含當日）截止。
退款憑證與管道：請攜帶購買憑證（如實體發票、電子發票載具明細、購買紀錄等），至原購買處（鼎泰豐實體門市或原購買之網購通路／合作通路）辦理退款手續。
鼎泰豐官方表示：「對於本次油品事件造成消費者的疑慮與不安，深感歉意。未來將全力配合主管機關查核，並持續精進食品安全管理機制，嚴格控管每一道餐點品質。」