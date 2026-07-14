2026 FIFA世界盃四強出爐，速食優惠菜單加碼升溫！肯德基表示，今（14）日起「瘋足球 挺你到炸」最新優惠活動開跑，爽吃新品「大阪燒雙蝦咔啦海陸堡買一送一」、原味蛋撻買6顆送6顆、7塊炸雞桶299元一次整理。頂呱呱表示，「買一送一、炸雞桶67折」52周年慶優惠。
肯德基：世界盃速食優惠今買一送一！蛋撻買6送6、7塊炸雞桶299元
肯德基跟上全民足球熱，7月14日至7月27日，推出「瘋足球 挺你到炸」多重優惠：
◾️買一送一！優惠碼50542「大阪燒雙蝦咔啦海陸堡＋小百事可樂」買一套送一套，特價188元（原價376元）
◾️買6送6！優惠碼50541「6入原味蛋撻禮盒」買一盒送一盒，特價294元（原價588元）
◾️優惠碼50483「咔啦脆雞x 7」特價299元（原價497元，7月21日至7月27日）
◾️優惠碼50540「咔啦脆雞 x 7＋是拉差甜辣沾醬」特價299元（原價497元，7月14日至7月20日，是拉差數量有限送完為止）
而且即日起至7月20日，肯德基外送全館不限品項滿399元免運費，不需輸碼直接折抵外送費39元；外送消費滿800元 ，輸入優惠代碼「800FREE 」， 再加碼送「6入原味蛋撻禮盒」一盒。
頂呱呱：買一送一！炸雞桶67折 52周年慶優惠
頂呱呱表示暑假「買一送一、炸雞桶67折」52周年慶優惠開吃：
◾️67折優惠！一隻雞炸雞桶「原味炸雞2塊＋原味雞腿2隻＋辣味炸雞2塊＋辣味雞翅2隻＋小地瓜薯條2份＋甜甜包」特價439元（原價653元，7月10日至7月16日）
◾️天天買一送一！7月17日「原味炸雞買一送一」特價69元、7月18日「地瓜薯條買一送一」特價69元、7月19日「呱呱雞柳條買一送一」特價99元、7月20日「呱呱包買一送一」特價75元。
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肯德基跟上全民足球熱，7月14日至7月27日，推出「瘋足球 挺你到炸」多重優惠：
◾️買一送一！優惠碼50542「大阪燒雙蝦咔啦海陸堡＋小百事可樂」買一套送一套，特價188元（原價376元）
◾️買6送6！優惠碼50541「6入原味蛋撻禮盒」買一盒送一盒，特價294元（原價588元）
◾️優惠碼50483「咔啦脆雞x 7」特價299元（原價497元，7月21日至7月27日）
◾️優惠碼50540「咔啦脆雞 x 7＋是拉差甜辣沾醬」特價299元（原價497元，7月14日至7月20日，是拉差數量有限送完為止）
而且即日起至7月20日，肯德基外送全館不限品項滿399元免運費，不需輸碼直接折抵外送費39元；外送消費滿800元 ，輸入優惠代碼「800FREE 」， 再加碼送「6入原味蛋撻禮盒」一盒。
頂呱呱表示暑假「買一送一、炸雞桶67折」52周年慶優惠開吃：
◾️67折優惠！一隻雞炸雞桶「原味炸雞2塊＋原味雞腿2隻＋辣味炸雞2塊＋辣味雞翅2隻＋小地瓜薯條2份＋甜甜包」特價439元（原價653元，7月10日至7月16日）
◾️天天買一送一！7月17日「原味炸雞買一送一」特價69元、7月18日「地瓜薯條買一送一」特價69元、7月19日「呱呱雞柳條買一送一」特價99元、7月20日「呱呱包買一送一」特價75元。