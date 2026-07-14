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肯德基：世界盃速食優惠今買一送一！蛋撻買6送6、7塊炸雞桶299元

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▲肯德基世界盃優惠來了！大阪燒雙蝦咔啦海陸堡買一送一、蛋撻買6送6。（圖／肯德基kfcclub.com.tw）

頂呱呱：買一送一！炸雞桶67折 52周年慶優惠

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▲頂呱呱「買一送一、炸雞桶67折」周年慶優惠。（圖／頂呱呱tkkinc.com.tw）

2026 FIFA世界盃四強出爐，速食優惠菜單加碼升溫！肯德基表示，今（14）日起「瘋足球 挺你到炸」最新優惠活動開跑，爽吃新品「大阪燒雙蝦咔啦海陸堡買一送一」、原味蛋撻買6顆送6顆、7塊炸雞桶299元一次整理。頂呱呱表示，「買一送一、炸雞桶67折」52周年慶優惠。肯德基跟上全民足球熱，7月14日至7月27日，推出「瘋足球 挺你到炸」多重優惠：◾️（原價376元）◾️（原價588元）◾️（原價497元，7月21日至7月27日）◾️（原價497元，7月14日至7月20日，是拉差數量有限送完為止）而且即日起至7月20日，肯德基外送全館不限品項滿399元免運費，不需輸碼直接折抵外送費39元；外送消費滿800元 ，輸入優惠代碼「800FREE 」， 再加碼送「6入原味蛋撻禮盒」一盒。頂呱呱表示暑假「買一送一、炸雞桶67折」52周年慶優惠開吃：◾️（原價653元，7月10日至7月16日）◾️7月17日「原味炸雞買一送一」特價69元、7月18日「地瓜薯條買一送一」特價69元、7月19日「呱呱雞柳條買一送一」特價99元、7月20日「呱呱包買一送一」特價75元。