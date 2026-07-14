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◼︎新北市7月15日停水範圍一次看

▲新北市7月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎桃園市7月15日停水範圍一次看

▲桃園市中壢區7月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市龍潭區7月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市桃園區7月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台中市7月15日停水範圍一次看

▲台中市北屯區7月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台南市7月15日停水範圍一次看

▲台南市善化區7月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎高雄市7月15日停水範圍一次看

▲高雄市三民區7月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎宜蘭縣7月15日停水範圍一次看

▲宜蘭縣五結鄉、蘇澳鎮7月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲宜蘭縣冬山鄉7月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎彰化縣7月15日停水範圍一次看

▲彰化縣鹿港鎮7月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎雲林縣7月15日停水範圍一次看

▲雲林縣土庫鎮7月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎南投縣7月15日停水範圍一次看

▲南投縣埔里鎮7月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎嘉義縣7月15日停水範圍一次看

▲嘉義縣中埔鄉7月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎屏東縣7月15日停水範圍一次看

▲屏東縣琉球鄉7月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲屏東縣屏東市7月15日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

停水前後注意事項

回家記得儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，7月15日（週三）在以及共11縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、漏水搶修工程等，最長影響時間達9小時。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市7月15日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。停水原因：管線汰換工程📍停水地區三重區：中興南街、五谷王南街。停水原因：管網封閉調查作業📍停水地區中壢區：中北路、中北路二段、中山東路一段、信陽街、力行北街、實踐路、幸福街、新中北路沿線路段含其巷弄，部份地區無水或水壓降低。停水原因：汰換管線工程📍停水地區龍潭區：中正里、龍興里、中山里。共3個村里。停水原因：污水改管工程📍停水地區桃園區：昆明路138巷、昆明路2~150號雙號側 沿線含巷弄。停水原因：新裝工程停水施工改接作業。📍停水地區北屯區：舊社里。 台中市詔安街以東、敦富一街以南、旱溪西路四段以西、松竹路一段以北等一帶。停水原因：汰換管線工程。📍停水地區善化區：中山路、中正路、中興路、仁愛路、信義路、健康街、光文路、光明路、公園路、和平路、四維路、大成路、大智路、建國路、忠孝路、文化路、樹人路、民族路、民權路、民生路、自強路、自立路、興華路、青年路。停水原因：漏水調查，水量計埋設。📍停水地區三民區：自由三路以東，孟子路、重清路279巷以南、新庄仔路545巷以西，新庄仔路以北。停水原因：小區封閉測試及管線檢漏作業。📍停水地區五結鄉：五福路、利成路一段、利成路二段、利澤西路、區界東路、區界西路、協進路、成福路、成興路、福德路、茄苳路、隆恩路。冬山鄉/三堵一路、三堵三路、三堵二路、三堵五路、三堵路、三奇路、三奉路、三德路、三正路、三福路、三興路、三英路、三順路、三香路、保安一路、保安二路、利澤西路、區界西路、協松路、協進路、宜東路、富堵一路、富堵三路、富堵二路、富堵五路、富堵六路、富農路一段、寶福路、建進一路、建進三路、建進二路、慈愛路、成興一路、成興路、茄苳路、補城路、進福路、采舍路、香城路。蘇澳鎮：區界西路、成興路、隆恩路。停水原因：管線遷移作業。📍停水地區冬山鄉：三堵一路、三堵三路、三堵二路、三堵五路、三堵路、協松路、富堵一路、富堵二路、富農路一段、進福路、采舍路。停水原因：汰換管線工程。📍停水地區鹿港鎮：勝利街、平和路、思源路、鹿東路。停水原因：用戶新裝管線連接作業。📍停水地區土庫鎮：大荖里大荖路等部分用戶。停水原因：小區封閉確認作業。📍停水地區埔里鎮：中山路二段、中正路、九江街、光遠三街、公園路、北平街、南安路、南昌街、南榮路、南盛街、南興街、同聲路、和平東路、宏仁路、廈門街、忠孝路、新生路、東榮路、東興一街、東興三街、東興二街、東華路、樹人路、民富一街、民富路、民有一街、民有三街、民有二街、民治一街、民治三街、民生路、水頭路、河南路、長春路、隆生路。停水原因：汰換管線工程。📍停水地區中埔鄉：社口村。共1個村里。停水原因：漏水管段調查作業。📍停水地區琉球鄉：中福村、本福村、漁福村/白沙漁港以南，民生路以東，巴士海峽以西，三民路以北。停水原因：管線新裝工程。📍停水地區屏東市：光復路、凌雲路、堤防路。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。另外，由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。