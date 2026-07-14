《2026台灣米其林指南》今（14）日公布「2026必比登推介（Bib Gourmand）」146家完整名單！包括台北市37家、新北市18家、台中23家、台南30家、高雄21家、新竹縣10家、新竹市7家，總共7大美食城市，今年有13家新入選餐廳，超過8成提供台灣在地美食與特色小吃。本文整理堪稱「平價版米其林」推薦物有所值的日常榜單一次看；2026 MICHELIN Guide星級餐廳名單則在7月21日揭曉。
今年「2026米其林必比登推介」餐廳店家總數146家，台北市37家、新北市18家、台中23家、台南30家、高雄21家、新竹縣10家、新竹市7家。堪稱平價版《米其林指南》的必比登推介，主要推薦在地「物有所值」的美食餐廳及街頭小吃，尤以親民形象值得成為大家嚐鮮美食的朝聖名單，最受消費者討論。
大家最好奇「2026必比登推介」新入選名單共有13家：
台北市4家：青嬌／開囍 ／武田咖哩／有有1969
新北市3家：阿爸的客家菜／北鴨鴨肉羹／碧潭橋頭鵝肉
新竹縣2家：季風／一哥炊粉
台中1家：東沐。食在
台南3家：咩灣裡羊肉店／詹記／竹記冬菜鴨
《米其林指南》國際總監 Gwendal Poullennec 表示：「《台灣米其林指南》 邁入第九個年頭，我們的評審員很高興看到台灣餐飲文化持續展現開放、多元與包容的特色。今年，必比登推介更加關注那些輕鬆、真誠的美食體驗，以及深受民眾喜愛、充滿活力的街頭小吃與在地飲食文化。今日的臺灣不僅憑藉精湛的料理技巧脫穎而出，更以開放包容與樂於文化交流的精神，成為亞洲最令人期待的美食目的地之一。」
📌2026台北市必比登推介名單共37家（4家新入選）
◾️雞家莊（長春路）
◾️青嬌 NEW
◾️鍾家原上海生煎包
◾️雲川水月
◾️大橋頭老牌筒仔米糕（延平北路）
◾️鼎泰豐（信義路）
◾️杭州小籠湯包（大安）
◾️小酌之家
◾️雄記蔥抓餅
◾️黃記魯肉飯
◾️HUGH dessert dining
◾️隱食家（雙城街）
◾️人和園
◾️金賞軒
◾️老山東牛肉家常麵店
◾️小小樹食（大安路）
◾️賣麵炎仔
◾️雙月食品（青島東路）
◾️開囍 NEW
◾️胖塔可
◾️番紅花印度美饌
◾️祥和蔬食（中正）
◾️心潮飯店
◾️軟食力
◾️蘇來傳
◾️松竹園
◾️Tableau by Craig Yang
◾️巷子龍家常菜
◾️天下三絕
◾️武田咖哩 NEW
◾️醉楓園小館
◾️無名推車燒餅
◾️小王煮瓜
◾️吾旺再季
◾️一甲子餐飲
◾️有有1969 NEW
◾️源芳刈包
2026台北必比登推介／青嬌、武田咖哩共4家新入選 37間介紹一覽
📌2026新北市必比登推介名單共18家（3家新入選）
◾️阿爸の芋圓
◾️阿爸的客家菜 NEW
◾️北鴨鴨肉羹 NEW
◾️碧潭橋頭鵝肉 NEW
◾️大碗公當歸羊肉
◾️店小二（大同北路）
◾️客家小館
◾️光興腿庫
◾️珍品餐飲坊
◾️賴岡山羊肉
◾️三姐妹農家樂
◾️山東小館
◾️上好雞肉
◾️宋朝
◾️超人鱸魚
◾️蔡家牛肉麵
◾️葉家藥燉排骨
◾️永和佳香豆漿
2026新北必比登推介／共18家入選、3家新進：有王齊麟最愛鴨肉羹
📌2026新竹縣必比登推介名單共10家（2家新入選）
◾️ㄤ咕麵
◾️春嬌粄條
◾️鴻金食堂
◾️季風 NEW
◾️晌午粄食
◾️善菓堂
◾️首烏廚EAT
◾️唐草園
◾️鄒記菜包（中正路）
◾️一哥炊粉 NEW
2026必比登新竹縣完整名單！季風、一哥炊粉新入榜 高CP美食速看
📌2026新竹市必比登推介名單共7家
◾️貓的堅持
◾️東門米粉攤
◾️菜園
◾️禾日香（民族路）
◾️九添福牛肉麵館
◾️弄味小廚
◾️原味鴨肉麵
2026必比登新竹市完整名單！鴨肉麵、米粉攤7家 城隍廟小吃霸榜
📌2026台中市必比登推介名單共23家（1家新入選）
◾️阿坤麵
◾️繡球
◾️范記金之園（中區）
◾️東沐。食在 NEW
◾️鳳記鵝肉老店
◾️富鼎旺（中區）
◾️富狀元豬腳
◾️富貴亭
◾️曙光居
◾️可口牛肉麵
◾️好菜（西區）
◾️功夫上海手工魚丸
◾️老士官擀麵
◾️裡小樓
◾️羅家古早味 (南屯)
◾️醉月樓
◾️夜間部爌肉飯
◾️牛稼莊
◾️上海未名麵點
◾️彭城堂
◾️滬舍餘味（南屯）
◾️馨苑（西區）
◾️台中肉員
2026台中必比登名單／「東沐食在」新入選 「木公麥面」熄燈落榜
📌2026台南市必比登推介名單共30家（3家新入選）
◾️阿星鹹粥
◾️阿文米粿
◾️阿興虱目魚
◾️阿美飯店
◾️咩灣裡羊肉店 NEW
◾️詹記 NEW
◾️田媽媽 長盈海味屋
◾️誠實鍋燒意麵
◾️大勇街無名鹹粥
◾️添厚
◾️福泰飯桌第三代
◾️好農家米糕
◾️西羅殿牛肉湯
◾️黃家蝦捲
◾️吃麵吧
◾️開元紅燒土魠魚羮
◾️蓮霧腳羊肉湯
◾️落成米糕
◾️無名羊肉湯
◾️博仁堂
◾️三好一公道當歸鴨
◾️尚好吃牛肉湯
◾️鮮蒸蝦仁肉圓
◾️小公園擔仔麵
◾️謝掌櫃
◾️葉家小卷米粉
◾️葉桑生炒鴨肉焿
◾️一味品
◾️八寶彬圓仔惠（國華街）
◾️竹記冬菜鴨 NEW
2026台南必比登名單／共30家數量輸「1縣市」 80年老店也入選了
📌2026高雄市必比登推介名單共21家
◾️北港蔡三代筒仔米糕（鹽埕）
◾️菜粽李
◾️昭明海產家庭料理
◾️春蘭割包
◾️前金肉燥飯
◾️橋仔頭黃家肉燥飯（橋頭）
◾️貳哥食堂
◾️侯記鴨肉飯
◾️秀明豬心冬粉
◾️湖東牛肉館
◾️弘記肉燥飯舖
◾️阿香的廚房
◾️舊市羊肉（岡山）
◾️良佳豬腳
◾️廖記米糕
◾️米院子油飯
◾️牛老大涮牛肉（自強二路）
◾️小燉食室
◾️泰元
◾️楊寶寶蒸餃（朝明路）
◾️永筵小館
2026高雄必比登推介／前金肉燥飯、永筵小館又上榜！21家完整名單
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大家最好奇「2026必比登推介」新入選名單共有13家：
台北市4家：青嬌／開囍 ／武田咖哩／有有1969
新北市3家：阿爸的客家菜／北鴨鴨肉羹／碧潭橋頭鵝肉
新竹縣2家：季風／一哥炊粉
台中1家：東沐。食在
台南3家：咩灣裡羊肉店／詹記／竹記冬菜鴨
《米其林指南》國際總監 Gwendal Poullennec 表示：「《台灣米其林指南》 邁入第九個年頭，我們的評審員很高興看到台灣餐飲文化持續展現開放、多元與包容的特色。今年，必比登推介更加關注那些輕鬆、真誠的美食體驗，以及深受民眾喜愛、充滿活力的街頭小吃與在地飲食文化。今日的臺灣不僅憑藉精湛的料理技巧脫穎而出，更以開放包容與樂於文化交流的精神，成為亞洲最令人期待的美食目的地之一。」
📌2026台北市必比登推介名單共37家（4家新入選）
◾️雞家莊（長春路）
◾️青嬌 NEW
◾️鍾家原上海生煎包
◾️雲川水月
◾️大橋頭老牌筒仔米糕（延平北路）
◾️鼎泰豐（信義路）
◾️杭州小籠湯包（大安）
◾️小酌之家
◾️雄記蔥抓餅
◾️黃記魯肉飯
◾️HUGH dessert dining
◾️隱食家（雙城街）
◾️人和園
◾️金賞軒
◾️老山東牛肉家常麵店
◾️小小樹食（大安路）
◾️賣麵炎仔
◾️雙月食品（青島東路）
◾️開囍 NEW
◾️胖塔可
◾️番紅花印度美饌
◾️祥和蔬食（中正）
◾️心潮飯店
◾️軟食力
◾️蘇來傳
◾️松竹園
◾️Tableau by Craig Yang
◾️巷子龍家常菜
◾️天下三絕
◾️武田咖哩 NEW
◾️醉楓園小館
◾️無名推車燒餅
◾️小王煮瓜
◾️吾旺再季
◾️一甲子餐飲
◾️有有1969 NEW
◾️源芳刈包
2026台北必比登推介／青嬌、武田咖哩共4家新入選 37間介紹一覽
◾️阿爸の芋圓
◾️阿爸的客家菜 NEW
◾️北鴨鴨肉羹 NEW
◾️碧潭橋頭鵝肉 NEW
◾️大碗公當歸羊肉
◾️店小二（大同北路）
◾️客家小館
◾️光興腿庫
◾️珍品餐飲坊
◾️賴岡山羊肉
◾️三姐妹農家樂
◾️山東小館
◾️上好雞肉
◾️宋朝
◾️超人鱸魚
◾️蔡家牛肉麵
◾️葉家藥燉排骨
◾️永和佳香豆漿
2026新北必比登推介／共18家入選、3家新進：有王齊麟最愛鴨肉羹
◾️ㄤ咕麵
◾️春嬌粄條
◾️鴻金食堂
◾️季風 NEW
◾️晌午粄食
◾️善菓堂
◾️首烏廚EAT
◾️唐草園
◾️鄒記菜包（中正路）
◾️一哥炊粉 NEW
2026必比登新竹縣完整名單！季風、一哥炊粉新入榜 高CP美食速看
◾️貓的堅持
◾️東門米粉攤
◾️菜園
◾️禾日香（民族路）
◾️九添福牛肉麵館
◾️弄味小廚
◾️原味鴨肉麵
2026必比登新竹市完整名單！鴨肉麵、米粉攤7家 城隍廟小吃霸榜
📌2026台中市必比登推介名單共23家（1家新入選）
◾️阿坤麵
◾️繡球
◾️范記金之園（中區）
◾️東沐。食在 NEW
◾️鳳記鵝肉老店
◾️富鼎旺（中區）
◾️富狀元豬腳
◾️富貴亭
◾️曙光居
◾️可口牛肉麵
◾️好菜（西區）
◾️功夫上海手工魚丸
◾️老士官擀麵
◾️裡小樓
◾️羅家古早味 (南屯)
◾️醉月樓
◾️夜間部爌肉飯
◾️牛稼莊
◾️上海未名麵點
◾️彭城堂
◾️滬舍餘味（南屯）
◾️馨苑（西區）
◾️台中肉員
2026台中必比登名單／「東沐食在」新入選 「木公麥面」熄燈落榜
◾️阿星鹹粥
◾️阿文米粿
◾️阿興虱目魚
◾️阿美飯店
◾️咩灣裡羊肉店 NEW
◾️詹記 NEW
◾️田媽媽 長盈海味屋
◾️誠實鍋燒意麵
◾️大勇街無名鹹粥
◾️添厚
◾️福泰飯桌第三代
◾️好農家米糕
◾️西羅殿牛肉湯
◾️黃家蝦捲
◾️吃麵吧
◾️開元紅燒土魠魚羮
◾️蓮霧腳羊肉湯
◾️落成米糕
◾️無名羊肉湯
◾️博仁堂
◾️三好一公道當歸鴨
◾️尚好吃牛肉湯
◾️鮮蒸蝦仁肉圓
◾️小公園擔仔麵
◾️謝掌櫃
◾️葉家小卷米粉
◾️葉桑生炒鴨肉焿
◾️一味品
◾️八寶彬圓仔惠（國華街）
◾️竹記冬菜鴨 NEW
2026台南必比登名單／共30家數量輸「1縣市」 80年老店也入選了
◾️北港蔡三代筒仔米糕（鹽埕）
◾️菜粽李
◾️昭明海產家庭料理
◾️春蘭割包
◾️前金肉燥飯
◾️橋仔頭黃家肉燥飯（橋頭）
◾️貳哥食堂
◾️侯記鴨肉飯
◾️秀明豬心冬粉
◾️湖東牛肉館
◾️弘記肉燥飯舖
◾️阿香的廚房
◾️舊市羊肉（岡山）
◾️良佳豬腳
◾️廖記米糕
◾️米院子油飯
◾️牛老大涮牛肉（自強二路）
◾️小燉食室
◾️泰元
◾️楊寶寶蒸餃（朝明路）
◾️永筵小館
2026高雄必比登推介／前金肉燥飯、永筵小館又上榜！21家完整名單
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