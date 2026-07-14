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大家最好奇「2026必比登推介」新入選名單共有13家：

📌2026台北市必比登推介名單共37家（4家新入選）

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▲台北共有37家餐廳入選，包含4家新入選必比登推介肯定。（圖／《米其林指南》）

📌2026新北市必比登推介名單共18家（3家新入選）

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▲新北市共有18家餐廳入選，包含3家新入選必比登推介肯定。（圖／《米其林指南》）

📌2026新竹縣必比登推介名單共10家（2家新入選）

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▲新竹縣共有10家餐廳入選，包含2家新入選必比登推介肯定。（圖／《米其林指南》）

📌2026新竹市必比登推介名單共7家

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📌2026台中市必比登推介名單共23家（1家新入選）

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▲台中共有23家餐廳入選，包含1家新入選必比登推介肯定。（圖／《米其林指南》）

📌2026台南市必比登推介名單共30家（3家新入選）

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▲台南共有30家餐廳入選，包含3家新入選必比登推介肯定。（圖／《米其林指南》）

📌2026高雄市必比登推介名單共21家

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《2026台灣米其林指南》今（14）日公布包括台北市37家、新北市18家、台中23家、台南30家、高雄21家、新竹縣10家、新竹市7家，總共7大美食城市，本文整理堪稱「平價版米其林」推薦物有所值的日常榜單一次看；2026 MICHELIN Guide星級餐廳名單則在7月21日揭曉。堪稱平價版《米其林指南》的必比登推介，主要推薦在地「物有所值」的美食餐廳及街頭小吃，尤以親民形象值得成為大家嚐鮮美食的朝聖名單，最受消費者討論。《米其林指南》國際總監 Gwendal Poullennec 表示：「《台灣米其林指南》 邁入第九個年頭，我們的評審員很高興看到台灣餐飲文化持續展現開放、多元與包容的特色。今年，必比登推介更加關注那些輕鬆、真誠的美食體驗，以及深受民眾喜愛、充滿活力的街頭小吃與在地飲食文化。今日的臺灣不僅憑藉精湛的料理技巧脫穎而出，更以開放包容與樂於文化交流的精神，成為亞洲最令人期待的美食目的地之一。」雞家莊（長春路）◾️青嬌鍾家原上海生煎包◾️雲川水月◾️大橋頭老牌筒仔米糕（延平北路）◾️鼎泰豐（信義路）◾️杭州小籠湯包（大安）◾️小酌之家◾️雄記蔥抓餅◾️黃記魯肉飯◾️HUGH dessert dining◾️隱食家（雙城街）◾️人和園◾️金賞軒◾️老山東牛肉家常麵店◾️小小樹食（大安路）◾️賣麵炎仔◾️雙月食品（青島東路）◾️開囍◾️胖塔可◾️番紅花印度美饌◾️祥和蔬食（中正）◾️心潮飯店◾️軟食力◾️蘇來傳◾️松竹園◾️Tableau by Craig Yang◾️巷子龍家常菜◾️天下三絕◾️武田咖哩◾️醉楓園小館◾️無名推車燒餅◾️小王煮瓜◾️吾旺再季◾️一甲子餐飲◾️有有1969◾️源芳刈包阿爸の芋圓◾️阿爸的客家菜北鴨鴨肉羹碧潭橋頭鵝肉大碗公當歸羊肉◾️店小二（大同北路）◾️客家小館◾️光興腿庫◾️珍品餐飲坊◾️賴岡山羊肉◾️三姐妹農家樂◾️山東小館◾️上好雞肉◾️宋朝◾️超人鱸魚◾️蔡家牛肉麵◾️葉家藥燉排骨◾️永和佳香豆漿ㄤ咕麵◾️春嬌粄條◾️鴻金食堂◾️季風晌午粄食◾️善菓堂◾️首烏廚EAT◾️唐草園◾️鄒記菜包（中正路）◾️一哥炊粉貓的堅持◾️東門米粉攤◾️菜園◾️禾日香（民族路）◾️九添福牛肉麵館◾️弄味小廚◾️原味鴨肉麵阿坤麵◾️繡球◾️范記金之園（中區）◾️東沐。食在鳳記鵝肉老店◾️富鼎旺（中區）◾️富狀元豬腳◾️富貴亭◾️曙光居◾️可口牛肉麵◾️好菜（西區）◾️功夫上海手工魚丸◾️老士官擀麵◾️裡小樓◾️羅家古早味 (南屯)◾️醉月樓◾️夜間部爌肉飯◾️牛稼莊◾️上海未名麵點◾️彭城堂◾️滬舍餘味（南屯）◾️馨苑（西區）◾️台中肉員阿星鹹粥◾️阿文米粿◾️阿興虱目魚◾️阿美飯店◾️咩灣裡羊肉店詹記田媽媽 長盈海味屋◾️誠實鍋燒意麵◾️大勇街無名鹹粥◾️添厚◾️福泰飯桌第三代◾️好農家米糕◾️西羅殿牛肉湯◾️黃家蝦捲◾️吃麵吧◾️開元紅燒土魠魚羮◾️蓮霧腳羊肉湯◾️落成米糕◾️無名羊肉湯◾️博仁堂◾️三好一公道當歸鴨◾️尚好吃牛肉湯◾️鮮蒸蝦仁肉圓◾️小公園擔仔麵◾️謝掌櫃◾️葉家小卷米粉◾️葉桑生炒鴨肉焿◾️一味品◾️八寶彬圓仔惠（國華街）◾️竹記冬菜鴨北港蔡三代筒仔米糕（鹽埕）◾️菜粽李◾️昭明海產家庭料理◾️春蘭割包◾️前金肉燥飯◾️橋仔頭黃家肉燥飯（橋頭）◾️貳哥食堂◾️侯記鴨肉飯◾️秀明豬心冬粉◾️湖東牛肉館◾️弘記肉燥飯舖◾️阿香的廚房◾️舊市羊肉（岡山）◾️良佳豬腳◾️廖記米糕◾️米院子油飯◾️牛老大涮牛肉（自強二路）◾️小燉食室◾️泰元◾️楊寶寶蒸餃（朝明路）◾️永筵小館