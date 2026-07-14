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🟡 2026必比登新竹縣最新名單！2家黑馬新入選

▲從台北移師新竹縣的「季風 Monsoon」，以客家芋頭湯發想的創新蔬食料理驚艷 2026 米其林密探。（圖／翻攝自米其林指南）

▲「一哥炊粉」嚴選在來米製作傳統炊粉，搭配帶有肉香與蘿蔔清甜的貢丸湯，質樸美味獲得 2026 必比登推介肯定。（圖／米其林指南提供）

回顧2025新竹縣必比登！春嬌粄條客家菜必吃

▲新竹縣為2025年新增的城市之一，共 8 家新入選必比登推介肯定。（圖／米其林指南提供）

饕客期待已久的《臺灣米其林指南 2026》「必比登推介（Bib Gourmand）」於今（14）日正式揭曉！今年新竹縣表現相當亮眼，共有 10 家餐廳獲得肯定，包含 2 家全新入選的黑馬店家！從台北移師新竹的客家蔬食「季風」、老字號「一哥炊粉」，到深具客家庄特色的傳統粄條與功夫家常菜，展現物超所值的飲食魅力。《NOWNEWS今日新聞》為您整理 2026 新竹縣必比登最新完整名單與特色懶人包！《臺灣米其林指南 2026》最新必比登推介名單出爐，新竹縣本次共有 2 家全新店家入選，總入選店家數達到 10 家：：原址位於台北，歇業兩年後移師新竹縣並於 2025 年重新開幕。店家由葷食轉型，採客家蔬食料理闡述在地飲食文化，如「芋頭、九層塔、苦茶油」將客家芋頭湯發揮，選用苗栗檳榔心芋做泥，佐以苦茶油與九層塔香氣，驚艷評審。：位於市郊、擁有逾 40 年歷史，主打在來米製作的傳統炊粉與粄條（亦提供乾炒與雙拼混搭選擇），搭配帶有肉香與蘿蔔清甜的質樸貢丸湯，極具古早味。季風（✨2026 新入選）一哥炊粉（✨2026 新入選）ㄤ咕麵春嬌粄條鴻金食堂晌午粄食善菓堂首烏廚EAT唐草園鄒記菜包 (中正路)新竹縣自 2025 年首度納入評選版圖，當時共有 8 家餐廳強勢登榜，包含 3 間道地客家傳統料理與 1 間質感素食餐館，展現客家庄豐富的餐桌風景：：坐落於清水模建築別墅，家族販售粄條已逾 20 年。第三代掌舵人推出多款功夫客家菜，私房菜「爌肉」嚴選黑毛豬肉佐冰糖、醬油與酒燉煮，豬皮滑嫩彈牙，極具代表性。：主廚兼老闆與在地小農合作，順應時節上菜。招牌「客家小炒」食材處理精細，保有豐富醬香與誘人鑊氣。：溫馨質樸的小餐館，主打少油少鹽客家家常菜。招牌「首烏帝王雞湯」以 30 多種中藥材燉煮 8 小時；自製酸菜炒製的「酸菜炒飯」鹹香道地，令人難忘。：質感日式原木風格素食餐館，融合台菜、川菜與江浙菜技法。推薦菜色「四季瓜仔若」質地爽脆多汁，搭配牛蒡飯堪稱絕配。ㄤ咕麵春嬌粄條鴻金食堂晌午粄食善菓堂首烏廚EAT唐草園鄒記菜包 (中正路)米其林星級追求頂級廚藝與奢華用餐體驗；而必比登推介則主打「物有所值（Good value, good quality）」，評選價格親民（千元以下）、料理水準極高且適合日常造訪的平價餐館或小吃。新竹縣名單以傳統客家飲食文化（如客家粄條、客家小炒、首烏雞湯）與在地創意蔬食為核心，體現出客家庄道地且超高 CP 值的美味魅力。