7-11因致癌油疑慮啟動鮮食退費，今（14）日起陸續將退款金額匯入會員帳戶。不少民眾一早收到通知卻傻眼，有人發票紀錄顯示曾購買57筆鮮食商品，最後卻只退145元，直呼「太扯了」。不過，實際查看官方退款辦法可發現，退費並非所有鮮食都適用，而是須同時符合兩項條件，包括購買時間限於4月13日至4月23日，以及符合疑慮批號之鮮食商品，並不單看下架的鮮食品項，因此實際退費金額遠低於不少民眾預期。
7-11致癌油鮮食狂吃57項只退145元！退費僅限符合2條件
7-11委託聯華食品代工的多款鮮食因使用問題油品，今（14）日早上6點起陸續退款至會員錢包。不過，有民眾使用「發票載具」比對問題商品清單後發現，自己共買了57筆相關鮮食，最終卻僅收到145元退款，引發熱議。
讓不少民眾傻眼「退費的錢，還沒辦法拿去看醫生！」、「台灣人百毒不侵」、「員工甚至每天吃，客人都在問我們食物還能不能吃」、「有中獎但是都沒有退」、「我有 14筆，但符合退費時效 (4/13~4/23)只有一筆，其他的沒得退，也已經吃下肚了，就是也沒人管了，對不對」。
7-11致癌油鮮食退款難滅火！民眾：以後會少買
《NOWNEWS》實際詢問收到退款的林姓民眾，他表示自己平均每週有5天會到7-11購買早餐，原本以為能領到較高金額的退款，沒想到最後僅有一筆商品符合資格，共退59元。不過退款今（14）日一早就已主動匯入OPENPOINT APP零錢包，全程不必再跑門市辦理。
不過，林先生也坦言，雖然看到退款金額時相當錯愕，但換個角度想，「退款少也代表自己吃到問題批號商品的機率比較低，就當健康一點。」
另外，也有收到退款的民眾認為，「無法接受退款期限只有10天，以後可能會少買7-11鮮食」；也有人表示，「至少有退費，希望業者未來能更重視食品安全。」
🟡7-11致癌油飯糰、鮮食今起退款！退款方式、可退款品項
聯華食品公告指出，只要在2026年4月13日至4月23日，這10天內於7-11購買疑慮批號鮮食商品的消費者皆可退費。
可退費品項包括雙蔬鮪魚飯糰、林聰明-雞肉飯飯糰、阜杭豆漿-經典飯糰、石安牧場溏心蛋飯糰；還有日式佛蒙特咖哩雞肉飯、溏心蛋紐奧良風味烤雞三明治等產品。《NOWNEWS》整理沒領到退款怎麼辦？誰可以領、退款品項一文速看。
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7-11委託聯華食品代工的多款鮮食因使用問題油品，今（14）日早上6點起陸續退款至會員錢包。不過，有民眾使用「發票載具」比對問題商品清單後發現，自己共買了57筆相關鮮食，最終卻僅收到145元退款，引發熱議。
讓不少民眾傻眼「退費的錢，還沒辦法拿去看醫生！」、「台灣人百毒不侵」、「員工甚至每天吃，客人都在問我們食物還能不能吃」、「有中獎但是都沒有退」、「我有 14筆，但符合退費時效 (4/13~4/23)只有一筆，其他的沒得退，也已經吃下肚了，就是也沒人管了，對不對」。
7-11致癌油鮮食退款難滅火！民眾：以後會少買
《NOWNEWS》實際詢問收到退款的林姓民眾，他表示自己平均每週有5天會到7-11購買早餐，原本以為能領到較高金額的退款，沒想到最後僅有一筆商品符合資格，共退59元。不過退款今（14）日一早就已主動匯入OPENPOINT APP零錢包，全程不必再跑門市辦理。
不過，林先生也坦言，雖然看到退款金額時相當錯愕，但換個角度想，「退款少也代表自己吃到問題批號商品的機率比較低，就當健康一點。」
另外，也有收到退款的民眾認為，「無法接受退款期限只有10天，以後可能會少買7-11鮮食」；也有人表示，「至少有退費，希望業者未來能更重視食品安全。」
聯華食品公告指出，只要在2026年4月13日至4月23日，這10天內於7-11購買疑慮批號鮮食商品的消費者皆可退費。
可退費品項包括雙蔬鮪魚飯糰、林聰明-雞肉飯飯糰、阜杭豆漿-經典飯糰、石安牧場溏心蛋飯糰；還有日式佛蒙特咖哩雞肉飯、溏心蛋紐奧良風味烤雞三明治等產品。《NOWNEWS》整理沒領到退款怎麼辦？誰可以領、退款品項一文速看。