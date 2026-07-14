中聯油脂致癌油風波延燒持續擴大，問題油品流入市場，其中7-11委託聯華食品代工的多款鮮食也中鏢，根據聯華食品公告今（14）日將主動退款到7-11會員線上錢包，非會員則要攜帶購買證明自主到門市退款。《NOWNEWS》整理沒領到退款怎麼辦？誰可以領、退款品項一文速看。
🟡7-11致癌油飯糰、鮮食今起退款！退款方式、可退款品項
聯華食品公告指出，只要在2026年4月13日至4月23日，這10天內於7-11購買疑慮批號鮮食商品的消費者皆可退費。
可退費品項包括雙蔬鮪魚飯糰、林聰明-雞肉飯飯糰、阜杭豆漿-經典飯糰、石安牧場溏心蛋飯糰；還有日式佛蒙特咖哩雞肉飯、溏心蛋紐奧良風味烤雞三明治等產品。
🟡7-11致癌油飯糰、鮮食今起退款！沒收到退款怎麼辦
沒收到退款，第一步可先確認是否開啟「OPENPOINT APP零錢包」功能，還未開通，現在開通後會在7個工作日內退費。
OPENPOINT APP零錢包開通方法
📍步驟1：打開APP→進入首頁點選右下角「會員中心」。
📍步驟2：點選「支付管理」圖示。
📍步驟3：找尋「零錢包」欄位，並點選右方綠色「開通」按鍵。
📍步驟4：閱讀完開通同意條款，滑到最下方勾選「我已詳閱條款說明」，並點選最下方「確認開通」按鈕。
📍步驟5：跳出零錢包頁面，並確認有顯示餘額即完成。
若當初購買鮮食未報會員，自 2026年7月15日 00:00 起，聯華食品開放疑慮商品發票查詢。若想了解手邊發票是否包含可退費商品，可至網站輸入查詢。若有其他退費問題，也可聯繫聯華食品客服專線（02-24337050）。
🟡7-11疑慮商品退費辦法
（一）若結帳有報uniopen會員：將由統一超商盤點uniopen會員消費紀錄，主動將購買疑慮批號商品退費至OPENPOINT APP零錢包。
預計於2026年7月14日 06:00開始退至OPENPOINT APP零錢包，未開通OPENPOINT APP零錢包者，請於2026年8月31日23:59前完成開通，並於開通後7個工作日內退費。
（二）若結帳無報uniopen會員：提供紙本發票、雲端發票、疑慮批號商品之消費證明，於2026年7月15日至2026年8月31日23:59期間，可至7-ELEVEN全門市進行退費。（每週日00:00~06:00系統維護暫停退費）
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聯華食品公告指出，只要在2026年4月13日至4月23日，這10天內於7-11購買疑慮批號鮮食商品的消費者皆可退費。
可退費品項包括雙蔬鮪魚飯糰、林聰明-雞肉飯飯糰、阜杭豆漿-經典飯糰、石安牧場溏心蛋飯糰；還有日式佛蒙特咖哩雞肉飯、溏心蛋紐奧良風味烤雞三明治等產品。
沒收到退款，第一步可先確認是否開啟「OPENPOINT APP零錢包」功能，還未開通，現在開通後會在7個工作日內退費。
OPENPOINT APP零錢包開通方法
📍步驟1：打開APP→進入首頁點選右下角「會員中心」。
📍步驟2：點選「支付管理」圖示。
📍步驟3：找尋「零錢包」欄位，並點選右方綠色「開通」按鍵。
📍步驟4：閱讀完開通同意條款，滑到最下方勾選「我已詳閱條款說明」，並點選最下方「確認開通」按鈕。
📍步驟5：跳出零錢包頁面，並確認有顯示餘額即完成。
🟡7-11疑慮商品退費辦法
（一）若結帳有報uniopen會員：將由統一超商盤點uniopen會員消費紀錄，主動將購買疑慮批號商品退費至OPENPOINT APP零錢包。
預計於2026年7月14日 06:00開始退至OPENPOINT APP零錢包，未開通OPENPOINT APP零錢包者，請於2026年8月31日23:59前完成開通，並於開通後7個工作日內退費。
（二）若結帳無報uniopen會員：提供紙本發票、雲端發票、疑慮批號商品之消費證明，於2026年7月15日至2026年8月31日23:59期間，可至7-ELEVEN全門市進行退費。（每週日00:00~06:00系統維護暫停退費）