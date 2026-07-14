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▲新竹市「禾日香」招牌太陽飯選用手切溫體豬燉煮，搭配半熟蛋黃鹹甜入味，成功蟬聯 2026 米其林必比登推介。（圖／翻攝自Google Maps）

▲「東門米粉攤」招牌海鮮芋頭米粉湯用料豐富，以粗米粉搭配雞骨燉煮鹹鮮湯頭，成功霸榜 2026 米其林必比登推介。（圖／翻攝自 Google Maps）

▲新竹市在2025年首度進入評選範圍，共有 7 家入選必比登推介肯定。（圖／米其林指南提供）

萬眾矚目的《臺灣米其林指南 2026》「必比登推介（Bib Gourmand）」名單於今（14）日正式揭曉！適逢米其林評鑑制度誕生 100 週年，今年新竹市再次展現驚人美食實力，共有 7 家餐廳成功強勢霸榜！過去常被戲稱為「美食沙漠」的風城，憑藉城隍廟周邊深藏不露的老字號平價小吃、鴨肉麵、粗米粉湯與質感台菜餐館，獲得國際密探高度肯定。《NOWNEWS今日新聞》為您整理 2026 新竹市必比登最新完整名單與在地必吃懶人包！《臺灣米其林指南 2026》今日公布最新必比登推介名單，全台共有 146 間餐廳入選，其中新竹市共有 7 家餐廳成功獲選肯定，展現風城美食水準與平價美味的驚人續航力！禾日香（民族路）東門米粉攤原味鴨肉麵九添福牛肉麵館菜園弄味小廚貓的堅持新竹市自 2025 年首度納入米其林評選版圖，當時共有 7 家餐廳強勢新入選，涵蓋魯肉飯、米粉湯、鴨肉麵與傳統家常料理，展現在地多元飲食風貌：：主打庶民美食魯肉飯，招牌「太陽飯」以手切溫體豬慢火熬煮 10 小時，搭配半熟蛋黃與粒粒分明的米飯，鹹甜蛋香交織，搭配自製小魚辣椒菜脯更具層次。：以粗米粉搭配雞骨熬煮的鹹鮮湯頭，招牌「海鮮芋頭米粉湯」用料豐富，包含炸鱸魚片、虱目魚丸、鮮蝦、蛋酥與入口即化的芋頭。貓的堅持東門米粉攤菜園禾日香（民族路）九添福牛肉麵館弄味小廚原味鴨肉麵依照米其林官方評選標準，獲得必比登推介的店家，代表消費者在該餐廳花費 新台幣 1,000 元以下（不含飲料），就能品嚐到 3 道具備高品質與極佳水準的優質料理。從歷年入選名單來看，新竹市以城隍廟傳統小吃（如鴨肉麵、米粉湯、魯肉飯）、眷村麵食與傳統台菜小館最受密探好評。