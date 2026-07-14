萬眾矚目的《臺灣米其林指南 2026》「必比登推介（Bib Gourmand）」名單於今（14）日正式揭曉！適逢米其林評鑑制度誕生 100 週年，今年新竹市再次展現驚人美食實力，共有 7 家餐廳成功強勢霸榜！過去常被戲稱為「美食沙漠」的風城，憑藉城隍廟周邊深藏不露的老字號平價小吃、鴨肉麵、粗米粉湯與質感台菜餐館，獲得國際密探高度肯定。《NOWNEWS今日新聞》為您整理 2026 新竹市必比登最新完整名單與在地必吃懶人包！
🟡 2026必比登新竹市名單！7家在地美食霸榜
《臺灣米其林指南 2026》今日公布最新必比登推介名單，全台共有 146 間餐廳入選，其中新竹市共有 7 家餐廳成功獲選肯定，展現風城美食水準與平價美味的驚人續航力！
📌 2026 新竹市必比登推介 7 家入選完整名單：
禾日香（民族路）
東門米粉攤
原味鴨肉麵
九添福牛肉麵館
菜園
弄味小廚
貓的堅持
🟡 回顧2025新竹市必比登！禾日香米粉攤經典必吃
新竹市自 2025 年首度納入米其林評選版圖，當時共有 7 家餐廳強勢新入選，涵蓋魯肉飯、米粉湯、鴨肉麵與傳統家常料理，展現在地多元飲食風貌：
禾日香（民族路）：主打庶民美食魯肉飯，招牌「太陽飯」以手切溫體豬慢火熬煮 10 小時，搭配半熟蛋黃與粒粒分明的米飯，鹹甜蛋香交織，搭配自製小魚辣椒菜脯更具層次。
東門米粉攤：以粗米粉搭配雞骨熬煮的鹹鮮湯頭，招牌「海鮮芋頭米粉湯」用料豐富，包含炸鱸魚片、虱目魚丸、鮮蝦、蛋酥與入口即化的芋頭。
📌 2025 新竹市必比登推介 7 家入選名單回顧：
貓的堅持
東門米粉攤
菜園
禾日香（民族路）
九添福牛肉麵館
弄味小廚
原味鴨肉麵
🟡 2026米其林必比登新竹市必看QA
Q1：必比登推介（Bib Gourmand）的消費預算標準是什麼？
依照米其林官方評選標準，獲得必比登推介的店家，代表消費者在該餐廳花費 新台幣 1,000 元以下（不含飲料），就能品嚐到 3 道具備高品質與極佳水準的優質料理。
Q2：新竹市有哪些小吃類型最容易獲得必比登青睞？
從歷年入選名單來看，新竹市以城隍廟傳統小吃（如鴨肉麵、米粉湯、魯肉飯）、眷村麵食與傳統台菜小館最受密探好評。
我是廣告 請繼續往下閱讀
《臺灣米其林指南 2026》今日公布最新必比登推介名單，全台共有 146 間餐廳入選，其中新竹市共有 7 家餐廳成功獲選肯定，展現風城美食水準與平價美味的驚人續航力！
📌 2026 新竹市必比登推介 7 家入選完整名單：
禾日香（民族路）
東門米粉攤
原味鴨肉麵
九添福牛肉麵館
菜園
弄味小廚
貓的堅持
新竹市自 2025 年首度納入米其林評選版圖，當時共有 7 家餐廳強勢新入選，涵蓋魯肉飯、米粉湯、鴨肉麵與傳統家常料理，展現在地多元飲食風貌：
禾日香（民族路）：主打庶民美食魯肉飯，招牌「太陽飯」以手切溫體豬慢火熬煮 10 小時，搭配半熟蛋黃與粒粒分明的米飯，鹹甜蛋香交織，搭配自製小魚辣椒菜脯更具層次。
東門米粉攤：以粗米粉搭配雞骨熬煮的鹹鮮湯頭，招牌「海鮮芋頭米粉湯」用料豐富，包含炸鱸魚片、虱目魚丸、鮮蝦、蛋酥與入口即化的芋頭。
貓的堅持
東門米粉攤
菜園
禾日香（民族路）
九添福牛肉麵館
弄味小廚
原味鴨肉麵
Q1：必比登推介（Bib Gourmand）的消費預算標準是什麼？
依照米其林官方評選標準，獲得必比登推介的店家，代表消費者在該餐廳花費 新台幣 1,000 元以下（不含飲料），就能品嚐到 3 道具備高品質與極佳水準的優質料理。
Q2：新竹市有哪些小吃類型最容易獲得必比登青睞？
從歷年入選名單來看，新竹市以城隍廟傳統小吃（如鴨肉麵、米粉湯、魯肉飯）、眷村麵食與傳統台菜小館最受密探好評。