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北鴨鴨肉羹：王齊麟愛店、推出「金牌套餐」

▲2026米其林必比登名單公布，新北市共有3家新入榜，包含王齊麟愛店「北鴨鴨肉羹」。（圖／米其林提供）

阿爸的客家菜：主打客家醬缸文化

▲2026米其林必比登名單公布，新北市共有3家新入榜，圖為「阿爸的客家菜」的招牌菜。（圖／米其林提供）

碧潭橋頭鵝肉：煙燻鵝肉是招牌

📌2026新北市必比登推介名單共18家（3家新入選）

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2026年台灣《米其林指南》今（14）日公布必比登推介名單。全臺共有 146 間餐廳獲得「必比登推介」肯定，其中新北市共有18 間上榜，其中3家是新上榜，包含「阿爸的客家菜」、「碧潭橋頭鵝肉」，以及奧運金牌王齊麟愛店「北鴨鴨肉羹」。《米其林指南》今日公布2026年完整必比登推介名單，新北部分，去年上榜的15家全部都還在榜上，並另外增加3家新上榜，包含「北鴨鴨肉羹」，在地經營20多年，主打鴨肉羹與鴨肉飯。其中，鴨肉羹選用 75 至 80 天育齡的臺灣土番鴨，軟嫩的薄切鴨肉與洋蔥、筍絲、蒜頭一同炒香，湯頭甘甜溫潤。另外，因為羽球奧運金牌王齊麟是「北鴨鴨肉羹」常客，所以業者的點菜機還有「金牌套餐」選項，就是鴨肉飯加上鴨肉羹。而「阿爸的客家菜」，創立於 2000 年，來自高雄的主廚擁有超過30年的料理經驗，因其客家出身而致力於透過菜色發揚客家的醬缸文化，多以自家日曬、醃漬、發酵的食材調味。尤其推薦鳳梨醬清蒸鮮魚，醬料以高雄大樹的土鳳梨製作，加入豆粕、甘草和鹽醃漬三個月以上，風味鹹香醇厚，搭配酸酸甜甜的新鮮鳳梨，令魚肉的味道富有層次。「碧潭橋頭鵝肉」則有招牌的煙燻鵝肉，從選材到製作皆堅持一貫水準，點餐時可依人數選擇份量，抑或指定鵝肉切盤部位，滿足不同用餐需求。◾️阿爸の芋圓◾️阿爸的客家菜◾️北鴨鴨肉羹◾️碧潭橋頭鵝肉◾️大碗公當歸羊肉◾️店小二（大同北路）◾️客家小館◾️光興腿庫◾️珍品餐飲坊◾️賴岡山羊肉◾️三姐妹農家樂◾️山東小館◾️上好雞肉◾️宋朝◾️超人鱸魚◾️蔡家牛肉麵◾️葉家藥燉排骨◾️永和佳香豆漿