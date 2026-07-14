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🟡台北4家新入選必比登推介一次看

▲臺北4家新入選必比登推介，在武田咖哩可以品嘗到暖心又暖胃的咖哩料理。（圖／取自武田咖哩）

🟡2026台北必比登推介名單共37家

◾青嬌（新入選）

◾開囍（新入選）

◾武田咖哩（新入選）

◾有有1969（新入選）

《臺灣米其林指南 2026 》今（14）日公布最新必比登推介名單（Bib Gourmand），台北今年共有4間新入選，包括「青嬌」、「開囍」、「武田咖哩」、「有有1969」等4家新入選，台北完整37家必比登推薦名單一次看。青嬌由一對夫妻共同經營，以雞湯料理為核心，結合在地食材詮釋江浙風味。招牌「黃金雞燉湯」選用台灣母玉米雞，搭配金華火腿、扁尖筍，以六小時慢火細熬，湯頭濃郁鮮甜、層次豐富。若再搭配一碗上海青香菜飯，更能襯托雞湯的甘甜滋味，簡單卻令人回味無窮。開囍正如店名所寓意，希望透過料理帶來簡單而純粹的幸福感。餐廳主打各式滷肉料理，以台式滷肉、紅燒控肉及酥炸滷大排最具代表性。招牌滷肉以細火慢燉，肉質軟嫩、鹹甜適中，不論拌飯或配麵都十分對味。除了招牌滷味，菜單也提供蔥油雞、口水雞及多款小菜，讓餐桌選擇更加豐富。武田咖哩主打暖心又暖胃的日式咖哩，店家以日式高湯熬製咖哩醬，融合香料與蔬菜的自然甜味，風味濃郁卻不厚重，十分下飯。主餐可選擇炸雞、和牛蘇格蘭蛋或炸蝦，並搭配當季時蔬，不僅增添口感層次，也讓整體配色更加豐富。有有1969在第三代接手後，重新翻新店面，加入木質座位與軌道燈設計，打造小巧溫馨的用餐空間。菜單以台式熱炒為主，涵蓋蔬菜、肉類及海鮮等多樣菜色，份量精巧，適合多人分食。其中招牌「百花油條」最受歡迎，將蝦漿、墨魚漿填入油條後炸至金黃，再拌入糖醋醬，酸甜開胃、十分下飯。除了白飯，也推薦搭配店家的滷肉飯，食譜傳承自店主奶奶，選用豬頸肉製作，醬香濃郁卻不顯油膩。◾雞家莊 (長春路)◾鍾家原上海生煎包◾雲川水月◾大橋頭老牌筒仔米糕 (延平北路)◾鼎泰豐 (信義路)◾杭州小籠湯包 (大安)◾小酌之家◾雄記蔥抓餅◾黃記魯肉飯◾HUGH dessert dining◾隱食家◾人和園◾金賞軒◾老山東牛肉家常麵店◾小小樹食 (大安路)◾賣麵炎仔◾雙月食品 (青島東路)◾Pàng 胖塔可◾番紅花印度美饌◾祥和蔬食 (中正)◾心潮飯店◾軟食力◾蘇來傳◾松竹園◾Tableau by Craig Yang◾巷子龍家常菜◾天下三絕◾醉楓園小館◾無名推車燒餅◾小王煮瓜◾吾旺再季◾一甲子餐飲◾源芳刈包必比登推介（Bib Gourmand）是什麼？根據米其林指南官方說明，必比登推介宗旨為「物有所值」，以合理價格提供三道菜美食的餐廳，它可以是街邊美食如生煎包、牛肉湯或是價位在千元上下的時尚小酒館、異國美食。必比登推介店家的共通之處是相對簡約的料理方式，容易辨識也能輕鬆享用，帶給你十足的滿足。《臺灣米其林指南2026》共146個店家入選必比登推介，共13個店家新入選必比登推介，臺北4家、臺中1家、臺南3家、新北市3家、新竹縣2家。