《2026台灣米其林指南》今（14）日，率先公布「2026米其林必比登推介」完整名單共146個店家，其中「2026台中必比登推介」23家完整名單，只有「東沐。食在」一家新入選，主打家常鴨肉料理，推薦必吃特製調醬的「紅油蒜味鴨肉乾拌麵」。今年落榜1家餐廳為「木公麥面」，因租約到期與東區停車問題，已在2025年11月30日熄燈。
堪稱平價版《米其林指南》的必比登推介，主要推薦在地「物有所值」的美食餐廳及街頭小吃，今年「2026米其林必比登推介」餐廳店家總數146家，台中市有23家獲青睞，「新入選餐廳」的部分僅1家、掉出榜外的餐廳也有1家。以親民形象值得成為大家嚐鮮美食的朝聖名單，受到饕客熱論。
今年「2026台中必比登推介」23家完整名單中，只有「東沐。食在」一家為新入選餐廳，主打家常鴨肉料理，紅油蒜味鴨肉乾拌麵用料實在，鮮嫩多汁的鴨肉淋上特製調醬，點綴其中的油蔥與紅油醬汁增添一股辛香氣息，味道濃郁且富有層次。鴨肉均為當日現做，鴨骨湯慢火熬煮數小時，色澤澄淨，香氣撲鼻。各式小菜也足見用心，不妨點一份鮮美夠味的餛飩湯或燙青菜搭配主餐食用。
而台中今年唯一落榜的餐廳為2019年開幕的「木公麥面」，自2021年起連續五年榮獲《米其林指南》必比登推介名單。可惜租約到期與東區停車問題，已在2025年11月30日熄燈。
📌2026台中市必比登推介名單共23家（1家新入選）
◾️阿坤麵
◾️繡球
◾️范記金之園（中區）
◾️東沐。食在 NEW
◾️鳳記鵝肉老店
◾️富鼎旺（中區）
◾️富狀元豬腳
◾️富貴亭
◾️曙光居
◾️可口牛肉麵
◾️好菜（西區）
◾️功夫上海手工魚丸
◾️老士官擀麵
◾️裡小樓
◾️羅家古早味（南屯）
◾️醉月樓
◾️夜間部爌肉飯
◾️牛稼莊
◾️上海未名麵點
◾️彭城堂
◾️滬舍餘味（南屯）
◾️馨苑（西區）
◾️台中肉員
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📌2026台中市必比登推介名單共23家（1家新入選）
◾️阿坤麵
◾️繡球
◾️范記金之園（中區）
◾️東沐。食在 NEW
◾️鳳記鵝肉老店
◾️富鼎旺（中區）
◾️富狀元豬腳
◾️富貴亭
◾️曙光居
◾️可口牛肉麵
◾️好菜（西區）
◾️功夫上海手工魚丸
◾️老士官擀麵
◾️裡小樓
◾️羅家古早味（南屯）
◾️醉月樓
◾️夜間部爌肉飯
◾️牛稼莊
◾️上海未名麵點
◾️彭城堂
◾️滬舍餘味（南屯）
◾️馨苑（西區）
◾️台中肉員
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