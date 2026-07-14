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▲2026台中必比登推介唯一新入選餐廳「東沐。食在」，推薦必吃特製調醬的「紅油蒜味鴨肉乾拌麵」。（圖／米其林指南guide.michelin.com）

「2026台中必比登推介」23家完整名單中，只有「東沐。食在」一家為新入選餐廳，

▲推薦「東沐。食在」鴨肉料理配餛飩湯。（圖／米其林指南guide.michelin.com）

2026台中市必比登推介名單共23家

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《2026台灣米其林指南》今（14）日，率先公布「2026米其林必比登推介」完整名單共146個店家，其中主打家常鴨肉料理，推薦必吃特製調醬的「紅油蒜味鴨肉乾拌麵」。堪稱平價版《米其林指南》的必比登推介，主要推薦在地「物有所值」的美食餐廳及街頭小吃，今年「2026米其林必比登推介」餐廳店家總數146家，以親民形象值得成為大家嚐鮮美食的朝聖名單，受到饕客熱論。今年主打家常鴨肉料理，鴨肉均為當日現做，鴨骨湯慢火熬煮數小時，色澤澄淨，香氣撲鼻。各式小菜也足見用心，不妨點一份鮮美夠味的餛飩湯或燙青菜搭配主餐食用。2021年起連續五年榮獲《米其林指南》必比登推介名單。可惜（1家新入選）◾️阿坤麵◾️繡球◾️范記金之園（中區）◾️東沐。食在◾️鳳記鵝肉老店◾️富鼎旺（中區）◾️富狀元豬腳◾️富貴亭◾️曙光居◾️可口牛肉麵◾️好菜（西區）◾️功夫上海手工魚丸◾️老士官擀麵◾️裡小樓◾️羅家古早味（南屯）◾️醉月樓◾️夜間部爌肉飯◾️牛稼莊◾️上海未名麵點◾️彭城堂◾️滬舍餘味（南屯）◾️馨苑（西區）◾️台中肉員