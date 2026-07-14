《臺灣米其林指南 2026》必比登榜單公布了！其中共有146 個店家入選必比登推介，台南因為小吃與銅板美食多，因此往年更受矚目，今年名單共計有30家，僅低於台北市的37家，其中共有3家新入榜，包含「咩灣裡羊肉店」、「詹記」、「竹記冬菜鴨」，其中不乏經營了60年、80年的老店。
咩灣裡羊肉店：1962年開業、第三代接棒
2026年臺南3家新入選必比登推介名單，其中「咩灣裡羊肉店」自1962年開業，現由第三代接棒經營，用餐空間簡約質樸，牆上以店家開業初期使用的器具裝飾。店家選用臺南善化的溫體羊，每日新鮮配送，肉質軟嫩。招牌山羊鍋以純羊肉熬煮約至五小時，湯汁溫潤甘甜。
詹記：結合台南「飯桌仔」文化
「詹記」則是老闆因為身為魚販第二代，對在地漁獲瞭如指掌。小店結合臺南傳統「飯桌仔」文化，以自助饗宴的形式陳列美饌，並於點餐後現點現做。其招牌魚湯以鱸魚骨和蔬菜製作湯底，再加入蛤蜊和魚片，鮮美甘甜。除此之外，詹記每日供應十餘種當季鮮魚，並根據魚種特性，用香煎、烘烤、燒煮等方式料理。
竹記冬菜鴨：1942年創立、80年老店
而「竹記冬菜鴨」創立於1942年，超過80年歷史的老店，販售各式鴨肉料理。所用鴨種為四個月齡大的屏東內埔溫體鴨，肉質軟嫩有彈性，並提供原味及煙燻兩款口味。此外，也推薦冬菜鴨冬粉，湯頭入口甘醇鹹香，令人滿足。
📌2026台南市必比登推介名單共30家（3家新入選）
◾️阿星鹹粥
◾️阿文米粿
◾️阿興虱目魚
◾️阿美飯店
◾️咩灣裡羊肉店 NEW
◾️詹記 NEW
◾️田媽媽 長盈海味屋
◾️誠實鍋燒意麵
◾️大勇街無名鹹粥
◾️添厚
◾️福泰飯桌第三代
◾️好農家米糕
◾️西羅殿牛肉湯
◾️黃家蝦捲
◾️吃麵吧
◾️開元紅燒土魠魚羮
◾️蓮霧腳羊肉湯
◾️落成米糕
◾️無名羊肉湯
◾️博仁堂
◾️三好一公道當歸鴨
◾️尚好吃牛肉湯
◾️鮮蒸蝦仁肉圓
◾️小公園擔仔麵
◾️謝掌櫃
◾️葉家小卷米粉
◾️葉桑生炒鴨肉焿
◾️一味品
◾️八寶彬圓仔惠（國華街）
◾️竹記冬菜鴨 NEW
📌2026台南市必比登推介名單共30家（3家新入選）
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2026年臺南3家新入選必比登推介名單，其中「咩灣裡羊肉店」自1962年開業，現由第三代接棒經營，用餐空間簡約質樸，牆上以店家開業初期使用的器具裝飾。店家選用臺南善化的溫體羊，每日新鮮配送，肉質軟嫩。招牌山羊鍋以純羊肉熬煮約至五小時，湯汁溫潤甘甜。
「詹記」則是老闆因為身為魚販第二代，對在地漁獲瞭如指掌。小店結合臺南傳統「飯桌仔」文化，以自助饗宴的形式陳列美饌，並於點餐後現點現做。其招牌魚湯以鱸魚骨和蔬菜製作湯底，再加入蛤蜊和魚片，鮮美甘甜。除此之外，詹記每日供應十餘種當季鮮魚，並根據魚種特性，用香煎、烘烤、燒煮等方式料理。
竹記冬菜鴨：1942年創立、80年老店
而「竹記冬菜鴨」創立於1942年，超過80年歷史的老店，販售各式鴨肉料理。所用鴨種為四個月齡大的屏東內埔溫體鴨，肉質軟嫩有彈性，並提供原味及煙燻兩款口味。此外，也推薦冬菜鴨冬粉，湯頭入口甘醇鹹香，令人滿足。
◾️阿星鹹粥
◾️阿文米粿
◾️阿興虱目魚
◾️阿美飯店
◾️咩灣裡羊肉店 NEW
◾️詹記 NEW
◾️田媽媽 長盈海味屋
◾️誠實鍋燒意麵
◾️大勇街無名鹹粥
◾️添厚
◾️福泰飯桌第三代
◾️好農家米糕
◾️西羅殿牛肉湯
◾️黃家蝦捲
◾️吃麵吧
◾️開元紅燒土魠魚羮
◾️蓮霧腳羊肉湯
◾️落成米糕
◾️無名羊肉湯
◾️博仁堂
◾️三好一公道當歸鴨
◾️尚好吃牛肉湯
◾️鮮蒸蝦仁肉圓
◾️小公園擔仔麵
◾️謝掌櫃
◾️葉家小卷米粉
◾️葉桑生炒鴨肉焿
◾️一味品
◾️八寶彬圓仔惠（國華街）
◾️竹記冬菜鴨 NEW
📌2026台南市必比登推介名單共30家（3家新入選）
◾️阿星鹹粥
◾️阿文米粿
◾️阿興虱目魚
◾️阿美飯店
◾️咩灣裡羊肉店 NEW
◾️詹記 NEW
◾️田媽媽 長盈海味屋
◾️誠實鍋燒意麵
◾️大勇街無名鹹粥
◾️添厚
◾️福泰飯桌第三代
◾️好農家米糕
◾️西羅殿牛肉湯
◾️黃家蝦捲
◾️吃麵吧
◾️開元紅燒土魠魚羮
◾️蓮霧腳羊肉湯
◾️落成米糕
◾️無名羊肉湯
◾️博仁堂
◾️三好一公道當歸鴨
◾️尚好吃牛肉湯
◾️鮮蒸蝦仁肉圓
◾️小公園擔仔麵
◾️謝掌櫃
◾️葉家小卷米粉
◾️葉桑生炒鴨肉焿
◾️一味品
◾️八寶彬圓仔惠（國華街）
◾️竹記冬菜鴨 NEW
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