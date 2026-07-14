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咩灣裡羊肉店：1962年開業、第三代接棒

▲2026台南必比登新入選3家，包含自1962年開業的「咩灣裡羊肉店」，現由第三代接棒經營。（圖／米其林提供）

詹記：結合台南「飯桌仔」文化

竹記冬菜鴨：1942年創立、80年老店

▲2026年台南必比登名單出爐，包含「竹記冬菜鴨」新入榜，是創立於1942年的80年歷史老店。（圖／米其林提供）

📌2026台南市必比登推介名單共30家（3家新入選）

📌2026台南市必比登推介名單共30家（3家新入選）

◾️阿星鹹粥

◾️阿文米粿

◾️阿興虱目魚

◾️阿美飯店

◾️咩灣裡羊肉店 NEW

◾️詹記 NEW

◾️田媽媽 長盈海味屋

◾️誠實鍋燒意麵

◾️大勇街無名鹹粥

◾️添厚

◾️福泰飯桌第三代

◾️好農家米糕

◾️西羅殿牛肉湯

◾️黃家蝦捲

◾️吃麵吧

◾️開元紅燒土魠魚羮

◾️蓮霧腳羊肉湯

◾️落成米糕

◾️無名羊肉湯

◾️博仁堂

◾️三好一公道當歸鴨

◾️尚好吃牛肉湯

◾️鮮蒸蝦仁肉圓

◾️小公園擔仔麵

◾️謝掌櫃

◾️葉家小卷米粉

◾️葉桑生炒鴨肉焿

◾️一味品

◾️八寶彬圓仔惠（國華街）

◾️竹記冬菜鴨 NEW 更多「2026米其林必比登推介」相關新聞。

《臺灣米其林指南 2026》必比登榜單公布了！其中共有146 個店家入選必比登推介，台南因為小吃與銅板美食多，因此往年更受矚目，其中共有3家新入榜，包含「咩灣裡羊肉店」、「詹記」、「竹記冬菜鴨」，其中不乏經營了60年、80年的老店。2026年臺南3家新入選必比登推介名單，其中「咩灣裡羊肉店」自1962年開業，現由第三代接棒經營，用餐空間簡約質樸，牆上以店家開業初期使用的器具裝飾。店家選用臺南善化的溫體羊，每日新鮮配送，肉質軟嫩。招牌山羊鍋以純羊肉熬煮約至五小時，湯汁溫潤甘甜。「詹記」則是老闆因為身為魚販第二代，對在地漁獲瞭如指掌。小店結合臺南傳統「飯桌仔」文化，以自助饗宴的形式陳列美饌，並於點餐後現點現做。其招牌魚湯以鱸魚骨和蔬菜製作湯底，再加入蛤蜊和魚片，鮮美甘甜。除此之外，詹記每日供應十餘種當季鮮魚，並根據魚種特性，用香煎、烘烤、燒煮等方式料理。而「竹記冬菜鴨」創立於1942年，超過80年歷史的老店，販售各式鴨肉料理。所用鴨種為四個月齡大的屏東內埔溫體鴨，肉質軟嫩有彈性，並提供原味及煙燻兩款口味。此外，也推薦冬菜鴨冬粉，湯頭入口甘醇鹹香，令人滿足。◾️阿星鹹粥◾️阿文米粿◾️阿興虱目魚◾️阿美飯店◾️咩灣裡羊肉店 NEW◾️詹記 NEW◾️田媽媽 長盈海味屋◾️誠實鍋燒意麵◾️大勇街無名鹹粥◾️添厚◾️福泰飯桌第三代◾️好農家米糕◾️西羅殿牛肉湯◾️黃家蝦捲◾️吃麵吧◾️開元紅燒土魠魚羮◾️蓮霧腳羊肉湯◾️落成米糕◾️無名羊肉湯◾️博仁堂◾️三好一公道當歸鴨◾️尚好吃牛肉湯◾️鮮蒸蝦仁肉圓◾️小公園擔仔麵◾️謝掌櫃◾️葉家小卷米粉◾️葉桑生炒鴨肉焿◾️一味品◾️八寶彬圓仔惠（國華街）◾️竹記冬菜鴨 NEW