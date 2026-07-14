《臺灣米其林指南2026》最新必比登推介（Bib Gourmand）今（14）日公布名單，全台共有146間餐廳獲得肯定，其中高雄共有21間入選，今年落榜名單為正宗鴨肉飯、賣塩順、白玉樓，前金肉燥飯、永筵小館、昭明海產家庭料理等餐廳則再度入選。今年又逢《米其林指南》星級評等制度誕生100週年，因此特別受到餐飲界矚目，《NOWNEWS今日新聞》就整理了高雄市21家必比登推介名單，提供讀者一次看。
高雄市必比登推介名單有21家！正宗鴨肉飯、賣塩順、白玉樓落榜
高雄市今年共有21間餐廳入選必比登推介名單，不過和去年名單相同，並沒有新入選店家。其中較為新鮮的僅有去年新增的永筵小館，永筵小館前身為「雲來坊家鄉小館」，也曾獲米其林必比登推薦，招牌菜包含炒三絲、冰糖元蹄、滑蛋蝦仁等，菜單還有前菜、火鍋、肉類和鮮魚菜色可選擇。
「前金肉燥飯」創立於1959年，至今已傳承至第三代經營，不僅連年獲選米其林必比登推介，也深受有「台版米其林」之稱的500碗評審肯定。店內餐點價格親民、CP值高，每到用餐時段總吸引大批饕客排隊，經常一路賣到完售才打烊。
店內招牌「魚鬆肉燥飯」是不少老饕必點的人氣餐點，以高雄在地虱目魚手工拌炒而成的魚鬆，口感酥香鹹鮮，搭配肥瘦適中的肉燥，層次豐富卻不顯油膩。若再加點一顆半熟鴨蛋，濃郁蛋黃與肉燥、白飯拌勻後更加滑順香濃。此外，鮮甜的虱目魚肚湯及軟嫩入味的滷豆腐，也是許多熟客推薦不可錯過的經典品項。
📌2026高雄市必比登推介名單一次看
◼︎北港蔡三代筒仔米糕 (鹽埕) / Bei Gang Tsai Rice Tube (Yancheng)
◼︎菜粽李 / Caizong Li
◼︎昭明海產家庭料理 / Chao Ming
◼︎春蘭割包 / Chun Lan Gua Bao
◼︎前金肉燥飯 / Cianjin Braised Pork Rice
◼︎橋仔頭黃家肉燥飯 (橋頭) / Ciao Zai Tou Huang's Braised Pork Rice (Ciaotou)
◼︎貳哥食堂 / Erge Shih Tang
◼︎侯記鴨肉飯 / Hou Chi Duck Rice
◼︎秀明豬心冬粉 / Hsiu Ming
◼︎湖東牛肉館 / Hu Dong Beef
◼︎弘記肉燥飯舖 / Hung Chi Rice Shop
◼︎阿香的廚房 / Ibu Kitchen
◼︎舊市羊肉 (岡山) / Joes (Gangshan)
◼︎良佳豬腳 / Liang Chia Pig Knuckle
◼︎廖記米糕 / Liao Chi Migao
◼︎米院子油飯 / Mi Yuan Tzu Steamed Glutinous Rice
◼︎牛老大涮牛肉 (自強二路) / NIU LAO DA (Zihciang 2nd Road)
◼︎小燉食室 / Simmer House
◼︎泰元 / Thai Yuan
◼︎楊寶寶蒸餃 (朝明路) / Yang Bao Bao (Chaoming Road)
◼︎永筵小館 / Yung Yen
必比登推介是什麼？
「必比登美食推介（Bib Gourmand）」被視為米其林指南中的平價美食榜單，主打「高品質、價格合理」的餐廳與街頭小吃，讓民眾不必花大錢，也能品嚐到兼具水準與特色的料理。每年在米其林星級名單公布前，官方都會率先公開必比登美食推介名單，因此也成為不少饕客搶先關注的焦點。
以台灣來說，必比登美食推介的評選標準，是能以約1000元以下的價格享用三道菜，涵蓋小吃店、麵館、餐館等多元餐飲類型。由於強調高CP值與親民消費，米其林也特別讓吉祥物「必比登」以吐舌頭的俏皮形象作為專屬標誌，入選店家門口還會貼上必比登貼紙，方便消費者辨識，成為尋找高CP值美食的重要指標。
我是廣告 請繼續往下閱讀
高雄市今年共有21間餐廳入選必比登推介名單，不過和去年名單相同，並沒有新入選店家。其中較為新鮮的僅有去年新增的永筵小館，永筵小館前身為「雲來坊家鄉小館」，也曾獲米其林必比登推薦，招牌菜包含炒三絲、冰糖元蹄、滑蛋蝦仁等，菜單還有前菜、火鍋、肉類和鮮魚菜色可選擇。
店內招牌「魚鬆肉燥飯」是不少老饕必點的人氣餐點，以高雄在地虱目魚手工拌炒而成的魚鬆，口感酥香鹹鮮，搭配肥瘦適中的肉燥，層次豐富卻不顯油膩。若再加點一顆半熟鴨蛋，濃郁蛋黃與肉燥、白飯拌勻後更加滑順香濃。此外，鮮甜的虱目魚肚湯及軟嫩入味的滷豆腐，也是許多熟客推薦不可錯過的經典品項。
◼︎北港蔡三代筒仔米糕 (鹽埕) / Bei Gang Tsai Rice Tube (Yancheng)
◼︎菜粽李 / Caizong Li
◼︎昭明海產家庭料理 / Chao Ming
◼︎春蘭割包 / Chun Lan Gua Bao
◼︎前金肉燥飯 / Cianjin Braised Pork Rice
◼︎橋仔頭黃家肉燥飯 (橋頭) / Ciao Zai Tou Huang's Braised Pork Rice (Ciaotou)
◼︎貳哥食堂 / Erge Shih Tang
◼︎侯記鴨肉飯 / Hou Chi Duck Rice
◼︎秀明豬心冬粉 / Hsiu Ming
◼︎湖東牛肉館 / Hu Dong Beef
◼︎弘記肉燥飯舖 / Hung Chi Rice Shop
◼︎阿香的廚房 / Ibu Kitchen
◼︎舊市羊肉 (岡山) / Joes (Gangshan)
◼︎良佳豬腳 / Liang Chia Pig Knuckle
◼︎廖記米糕 / Liao Chi Migao
◼︎米院子油飯 / Mi Yuan Tzu Steamed Glutinous Rice
◼︎牛老大涮牛肉 (自強二路) / NIU LAO DA (Zihciang 2nd Road)
◼︎小燉食室 / Simmer House
◼︎泰元 / Thai Yuan
◼︎楊寶寶蒸餃 (朝明路) / Yang Bao Bao (Chaoming Road)
◼︎永筵小館 / Yung Yen
「必比登美食推介（Bib Gourmand）」被視為米其林指南中的平價美食榜單，主打「高品質、價格合理」的餐廳與街頭小吃，讓民眾不必花大錢，也能品嚐到兼具水準與特色的料理。每年在米其林星級名單公布前，官方都會率先公開必比登美食推介名單，因此也成為不少饕客搶先關注的焦點。
以台灣來說，必比登美食推介的評選標準，是能以約1000元以下的價格享用三道菜，涵蓋小吃店、麵館、餐館等多元餐飲類型。由於強調高CP值與親民消費，米其林也特別讓吉祥物「必比登」以吐舌頭的俏皮形象作為專屬標誌，入選店家門口還會貼上必比登貼紙，方便消費者辨識，成為尋找高CP值美食的重要指標。