《臺灣米其林指南2026》最新必比登推介（Bib Gourmand）今（14）日公布名單，全台共有146間餐廳獲得肯定，其中高雄共有21間入選，今年落榜名單為正宗鴨肉飯、賣塩順、白玉樓，前金肉燥飯、永筵小館、昭明海產家庭料理等餐廳則再度入選。今年又逢《米其林指南》星級評等制度誕生100週年，因此特別受到餐飲界矚目，《NOWNEWS今日新聞》就整理了高雄市21家必比登推介名單，提供讀者一次看。

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高雄市必比登推介名單有21家！正宗鴨肉飯、賣塩順、白玉樓落榜

高雄市今年共有21間餐廳入選必比登推介名單，不過和去年名單相同，並沒有新入選店家。其中較為新鮮的僅有去年新增的永筵小館，永筵小館前身為「雲來坊家鄉小館」，也曾獲米其林必比登推薦，招牌菜包含炒三絲、冰糖元蹄、滑蛋蝦仁等，菜單還有前菜、火鍋、肉類和鮮魚菜色可選擇。

▲永筵小館前身為「雲來坊家鄉小館」，圖為餐廳招牌菜色炒三絲。（圖／記者葉盛耀攝）
▲永筵小館前身為「雲來坊家鄉小館」，圖為餐廳招牌菜色炒三絲。（圖／記者葉盛耀攝）
「前金肉燥飯」創立於1959年，至今已傳承至第三代經營，不僅連年獲選米其林必比登推介，也深受有「台版米其林」之稱的500碗評審肯定。店內餐點價格親民、CP值高，每到用餐時段總吸引大批饕客排隊，經常一路賣到完售才打烊。

店內招牌「魚鬆肉燥飯」是不少老饕必點的人氣餐點，以高雄在地虱目魚手工拌炒而成的魚鬆，口感酥香鹹鮮，搭配肥瘦適中的肉燥，層次豐富卻不顯油膩。若再加點一顆半熟鴨蛋，濃郁蛋黃與肉燥、白飯拌勻後更加滑順香濃。此外，鮮甜的虱目魚肚湯及軟嫩入味的滷豆腐，也是許多熟客推薦不可錯過的經典品項。

▲前金肉燥飯不僅連年獲選米其林必比登推介，也深受有「台版米其林」之稱的500碗評審肯定。（圖／取自米其林指南guide.michelin.com）
▲前金肉燥飯不僅連年獲選米其林必比登推介，也深受有「台版米其林」之稱的500碗評審肯定。（圖／取自米其林指南guide.michelin.com）
📌2026高雄市必比登推介名單一次看

◼︎北港蔡三代筒仔米糕 (鹽埕) / Bei Gang Tsai Rice Tube (Yancheng)

◼︎菜粽李 / Caizong Li

◼︎昭明海產家庭料理 / Chao Ming

◼︎春蘭割包 / Chun Lan Gua Bao

◼︎前金肉燥飯 / Cianjin Braised Pork Rice

◼︎橋仔頭黃家肉燥飯 (橋頭) / Ciao Zai Tou Huang's Braised Pork Rice (Ciaotou)

◼︎貳哥食堂 / Erge Shih Tang

◼︎侯記鴨肉飯 / Hou Chi Duck Rice

◼︎秀明豬心冬粉 / Hsiu Ming

◼︎湖東牛肉館 / Hu Dong Beef

◼︎弘記肉燥飯舖 / Hung Chi Rice Shop

◼︎阿香的廚房 / Ibu Kitchen

◼︎舊市羊肉 (岡山) / Joes (Gangshan)

◼︎良佳豬腳 / Liang Chia Pig Knuckle

◼︎廖記米糕 / Liao Chi Migao

◼︎米院子油飯 / Mi Yuan Tzu Steamed Glutinous Rice

◼︎牛老大涮牛肉 (自強二路) / NIU LAO DA (Zihciang 2nd Road)

◼︎小燉食室 / Simmer House

◼︎泰元 / Thai Yuan

◼︎楊寶寶蒸餃 (朝明路) / Yang Bao Bao (Chaoming Road)

◼︎永筵小館 / Yung Yen

▲高雄必比登推介餐廳名單一次看。（圖／米其林指南提供）
▲高雄必比登推介餐廳名單一次看。（圖／米其林指南提供）
必比登推介是什麼？

「必比登美食推介（Bib Gourmand）」被視為米其林指南中的平價美食榜單，主打「高品質、價格合理」的餐廳與街頭小吃，讓民眾不必花大錢，也能品嚐到兼具水準與特色的料理。每年在米其林星級名單公布前，官方都會率先公開必比登美食推介名單，因此也成為不少饕客搶先關注的焦點。

以台灣來說，必比登美食推介的評選標準，是能以約1000元以下的價格享用三道菜，涵蓋小吃店、麵館、餐館等多元餐飲類型。由於強調高CP值與親民消費，米其林也特別讓吉祥物「必比登」以吐舌頭的俏皮形象作為專屬標誌，入選店家門口還會貼上必比登貼紙，方便消費者辨識，成為尋找高CP值美食的重要指標。

▲《2026台灣米其林指南》餐廳完整名單7月21日在台北漢來大飯店正式揭曉，今年又逢《米其林指南》星級評等制度誕生100週年，因此特別受到餐飲界矚目。（圖／米其林指南提供）
▲《2026台灣米其林指南》餐廳完整名單7月21日在台北漢來大飯店正式揭曉，今年又逢《米其林指南》星級評等制度誕生100週年，因此特別受到餐飲界矚目。（圖／米其林指南提供）
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賴禹妡編輯記者

從事新聞領域已有6年資歷，曾在《三立新聞網》任職2年，累積豐富的新聞採編經驗，現任職於《NOWNEWS》約4年，曾深入娛樂組與網搜組，掌握娛樂動態與網路熱門話題，目前在家庭消費中心擔任編輯，主要負責生活、旅遊、...