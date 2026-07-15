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蔡阿嘎妻子二伯創立的品牌HAHABABY陷入抄襲爭議，如今又有網友翻出品牌年終影片，發現明明是一個原創服裝公司，但卻看不到設計師的職位，質疑品牌設計雷同早就有跡可循，在社群掀起另一波討論。有網友在社群發文表示，自己原本沒有特別想討論HAHABABY年終影片，但認真看完後才發現，影片中介紹的員工職務幾乎都是營運、行銷相關，忍不住驚呼：「一間做原創服飾的公司一個設計師都沒有嗎？」網友整理影片中出現的職位，包括老闆娘、品牌總監、兩位秘書、蝦皮營運、保母、企劃、線下活動執行、客服，以及工讀轉正職員工，推測還有負責出貨、影片剪輯等工作人員，但始終未見「服裝設計師」或相關設計職位，因此質疑HAHABABY更像是一間以行銷、品牌經營為主的公司。貼文曝光後，引發網友熱烈討論，部分網友認為影片未必會介紹所有員工，不能因此斷定公司沒有設計人員；不過也有粉絲發現，其實HAHABABY過去在影片中有介紹過設計師，不過主要職責似乎是設計商品頁面、團購頁面、價格牌。最後網友也幫HAHABABY緩頰，雖然近期品牌爭議不斷，但肯定HAHABABY在公益，以及對偏鄉孩童及堅持台灣製造的努力，但還是希望品牌能夠盡快處理本次抄襲問題。