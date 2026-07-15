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▲亞馬爾儼然已成為姆巴佩職業生涯的最大「苦主」。雙方生涯11次交手中，姆巴佩竟然輸掉了9場。（圖／翻攝自Selección Española Masculina de Fútbol X）

▲西班牙在2026世界盃四強賽上完全壓制住了法國。（圖／翻攝自Selección Española Masculina de Fútbol X）

在2026年世界盃首場準決賽中，奪冠大熱門法國隊以0：2不敵西班牙，遺憾無緣連續3屆挺進決賽。一向以「大賽型選手」形象出現的27歲的法國巨星姆巴佩（Kylian Mbappé），今天在這場關鍵戰役中罕見熄火；而剛滿19歲的西班牙新星亞馬爾（Lamine Yamal）則讓人無法忽視地閃耀。兩人的職業生涯，似乎正無情地走向「黃金交叉點」。賽後姆巴佩展現一名領袖的風範，承擔了所有責任，「贏球的時候你當然要享受所有的榮耀，輸球的時候你也得承擔後果。這是我比賽的一部分，也是我生活的一部分，作為隊長，我必須承擔所有責任。我們想進決賽，但我們沒能做到，所以我們必須接受人們對我們的評價。」但他臉上沮喪的表情說明了這場失利對他的打擊。談到為何以這種場面完全被壓制的方式輸球，他說：「戰術上我們制定了計劃，要給他們施加壓力，一對一地進攻，不讓他們掌控節奏，按照他們想的方式踢球。他們想控制比賽和球權。」他認為西班牙中場今天的發揮更勝一籌，那次12碼罰球讓對手進入比賽狀態，「然後他們打進了第二個球，而我們沒有足夠的實力晉級決賽。」法國隊連續兩次在大賽中（歐洲盃、歐國聯與2026年世界盃）被西班牙淘汰，這絕非偶然。西班牙的傳控體系完全掐住了法國的命脈。正如法國名宿佩蒂特（Emmanuel Petit）所言，西班牙是目前世界最佳球隊，他們在中場的統治力展露無遺。羅德里（Rodri）與法比安·魯伊斯（Fabián Ruiz）的雙核運轉，徹底切斷了法國前鋒群的供輸線。整場比賽下來，法國隊的攻擊就像打在棉花上，毫無著力點，甚至直到第82分鐘才出現全場第一次射正。西班牙憑藉奧亞薩瓦爾（Mikel Oyarzabal）的點球與波羅（Pedro Porro）的單刀破門，完美詮釋了何謂用兵不血刃的效率擊潰對手。法國主帥德尚（Didier Deschamps）在這場關鍵戰役中的排兵佈陣與臨場反應，無疑需要承擔巨大責任。面對西班牙頂級的傳控網路，德尚卻依然執著於與對手拚邊路突破與地面戰。在前線登貝萊（Ousmane Dembélé）與奧利塞（Michael Olise）發揮低迷、無法為姆巴佩提供有效支援的情況下，德尚始終沒有加快邊中結合的速度，也未果斷換上高中鋒馬特塔（Jean-Philippe Mateta）來改變進攻立體感與節奏。防線與中場的選擇同樣備受質疑。左後衛迪涅（Lucas Digne）頻繁失位，成為對手猛攻的提款機；而中場捨棄馬努·科內（Manu Koné）、讓楚阿梅尼（Aurélien Tchouaméni）首發的決定也未能帶來預期效果。戰術思維的落差，讓陣容豪華的法國隊淪為一盤散沙。本場比賽最令人唏噓的，莫過於姆巴佩的無力感。在西班牙嚴密的防守下，這位前6場比賽狂轟8球3助攻的「殺神」徹底熄火。上半場他面臨恥辱性的0射門，直到第66分鐘才勉強完成首次打門，最終僅留下2次射門且無一建功的尷尬數據。第86分鐘，心態失衡的他甚至因踩踏西班牙門將西蒙（Unai Simón）而吞下黃牌。更殘酷的是，亞馬爾儼然已成為姆巴佩職業生涯的最大「苦主」。雙方生涯11次交手中，姆巴佩竟然輸掉了9場，僅贏下2場；而在6次單場淘汰賽的直接對話中，姆巴佩更是苦吞全敗。相較於姆巴佩的急躁，亞馬爾在禁區製造了打破僵局的點球，再次展現出超越年齡的破壞力。隨著法國隊出局，加上本賽季在皇家馬德里遭遇「四大皆空」，姆巴佩雖然個人數據依舊亮眼（奪得歐洲金靴，極大機率拿下世界盃金靴），但在缺乏團隊榮譽加持下，他已基本退出了2026年金球獎的爭奪。亞馬爾才剛滿19歲，正踏上統治足壇的上升期；我們不禁想問：目前表面上處於巔峰的姆巴佩，會不會以錯過他登頂的機會？他至今還沒有拿過歐冠，來到皇馬後屢屢和大榮譽擦身而過，世界盃一次輸給梅西、一次敗給亞馬爾。2018年的那座大力神盃，或許真的將成為他國家隊生涯最後的輝煌。