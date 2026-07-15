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2026年世界盃4強戰，最大冠軍熱門法國爆冷以0：2不敵西班牙，連續3屆挺進決賽的紀錄中斷。賽後，世界盃生涯首次未能闖入決賽的法國隊長姆巴佩（Kylian Mbappé）並未將失利歸咎於任何人，而是坦率承認球隊在戰術執行、技術發揮與壓迫策略全面落居下風，直言法國今天的表現「完全配不上世界盃準決賽的級別。」本場比賽法國隊從一開始就被拖入了西班牙的傳控節奏中。在此役之前，法國隊在世界盃前6場比賽場場進球、共轟入16球，進攻端無往不利。由姆巴佩、登貝萊（Ousmane Dembélé）和奧利塞（Michael Olise）組成的攻擊三叉戟，在此前更是聯手貢獻了13球與10次助攻。然而，面對西班牙密不透風的蜘蛛網防線，這條豪華鋒線全場徹底熄火。姆巴佩表示，西班牙完全掌控了比賽節奏，而法國原本希望透過高位逼搶打亂對手傳控體系，最終卻未能成功執行，「我們沒有踢出想要呈現的比賽，不論是戰術、技術，還是整體表現，都沒有達到應有水準。當你在世界盃準決賽做不到該做到的事情，就不可能贏球。」他指出，西班牙始終維持一貫的控球風格，法國雖試圖壓迫，但整場比賽始終被對手牽著節奏走，「我們原本希望不讓他們舒服地建立節奏，但沒有做到。我們在技術處理上出現太多失誤，該把握的進攻機會也沒有製造出威脅。」姆巴佩進一步分析，球隊最大的問題出在逼搶與中場協防：「我們在壓迫時缺乏溝通，中場經常形成三打二的劣勢，讓法比安（Fabián Ruiz）和羅德里（Rodri）能夠從容拿球、組織攻勢。面對西班牙這樣的球隊，只要給他們空間，就會付出代價。」他認為，法國應該採取更積極的人盯人防守，迫使西班牙球員離開舒適的傳控節奏，而不是讓對方持續掌握球權，「即使我們成功搶回球權，接下來第一腳傳球、第一個觸球的品質，也完全配不上世界盃準決賽。」談到止步4強，姆巴佩難掩失落：「和所有人一樣，我非常失望。闖進決賽一直是我們的夢想，代表法國繼續爭取冠軍也是我們共同的目標。現在夢想破滅，那種失望很難用言語形容。」他表示，球隊只能接受現實，先利用休賽期調整，再重新迎接未來的挑戰。儘管法國提前出局，姆巴佩本屆世界盃依舊繳出亮眼成績單。他在7場比賽攻下8球、送出3次助攻，與其他球員並列射手榜首位，同時完成19次射正、創造16次得分機會，是本屆賽會最具威脅的攻擊手之一。值得一提的是，這也是姆巴佩自2018年首次參加世界盃以來，首度未能闖進決賽。2018年他隨法國奪冠，2022年則在決賽完成帽子戲法並拿下金靴，雖最終敗給阿根廷；本屆則在4強止步，將轉戰季軍戰，無緣再次挑戰大力神盃。