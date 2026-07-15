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1桶混29桶！黑心母子檔偽造數據狂撈3760萬

▲「蒙特樂橄欖油」爆出拿好市多便宜油混充芥花油，黑心家族不法獲利 3,760 萬元，14日檢方起訴重求刑。圖為資料照。（圖／北市衛生局提供）

衛福部重拳祭新制！明年劃分6大品名防抓包

▲食藥署今年初會同新北市衛生局前往「蒙特樂橄欖油」深坑租用廠房搜索，現場查扣混充設備與問題油品。（圖／食藥署提供）

中聯油脂致癌油風暴延燒，知名「蒙特樂橄欖油（Menzteler）」也出事！進口商黑心家族涉嫌去好市多買便宜橄欖油，再以「1比29」離譜比例混充廉價芥花油高價販售，3 年暴賺 3760 萬元，今遭檢方起訴，主謀母子檔重求5年徒刑。針對混充疑慮，衛福部食藥署重拳出手預告標示新制，最快明（2027）年 7 月 1 日實施！起訴書指出，融琦公司負責人黃月雪與擔任源樂公司董座的兒子李尚融，自 2016 年起向好市多（Costco）內湖及北投分店購入便宜的西班牙初榨橄欖油，同時向大統益、福壽等大廠購買低價芥花油。兩人在新北深坑倉庫以「」的誇張比例，調配出，並貼上「」與「」等不實標籤。為了規避查緝，黑心母子檔甚至精心微調包裝上的營養標示，使脂肪酸數據極度貼近官方資料庫，藉此欺騙檢驗；更曾刻意自義大利少量進口 450 瓶真品取得衛福部查驗單，據此當作混油護身符。檢方估算黑心母子檔 3 年不法獲利高達 3,760 萬餘元，14 日正式提起公訴，並對主謀黃月雪、李尚融具體求處 5 年以上重刑。面對國內食用油攙偽假冒事件屢傳不鮮，從中聯油脂到蒙特樂橄欖油混油案，引發全台消費者對「家中這瓶油是否安全」的高度恐慌。對此，衛福部食藥署7月12日開槍，預告最新「」，新制預計於 2027 年 7 月 1 日正式上路。食藥署指出，未來橄欖油產品必須嚴格依據加工製程與品質，新制上路後，若未依規定標示最高可處 300 萬元罰鍰；標示不實者最高可處 400 萬元並限期回收。食藥署更強調，若業者再敢擅自攙偽或假冒，將依《食安法》重罰 7 年以下有期徒刑，並得併科最高 8,000 萬元罰金，絕不寬貸！