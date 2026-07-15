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▲李怡貞律師對曾馨瑩的貼文發表心境，認為這6字「我們一起加油」才是整篇文章的重點。（圖／翻攝自女人大律師李怡貞FB）

75歲鴻海集團創辦人郭台銘，在上月底被爆料和51歲的謝姓女球友Annie互動曖昧，妻子曾馨瑩在沉寂多天後，於13日首度發聲，在IG替桌球少女李任悅加油打氣，「有些委屈，無法一句句向所有人解釋。」一席話被外界解讀是在對郭台銘緋聞發聲。但對此，律師李怡貞發文表示自己不覺得曾馨瑩是在對緋聞發聲，認為其實曾馨瑩一直都清楚嫁給郭台銘的代價，指出「我們一起加油」這6字才是整篇貼文重點。李怡貞律師在曾馨瑩於13日發文後，也在同天發表自己的感想，她認為曾馨瑩或許有分享自己人生哲學，但說是心聲有點過了，「其實她應該一直都很清楚自己嫁給郭台銘要承受的一切好與壞。 」指出拋開金銀彩寶與華服，曾馨瑩也只是平凡家庭主婦，「努力照顧孩子的成長，當然也必須照顧到先生的體面。」她表示郭台銘緋聞爆發後，不只有人檢討郭台銘，也有很多人檢討曾馨瑩，說她自己挑的老公怪誰。李怡貞律師則認為每個家庭都有每個家庭的不堪，事情發生都有緣由，婚姻出現裂痕也不僅是單方問題，成熟父母能做到的只是讓孩子成長不受影響，「流言蜚語的刺，孩子或許真的才是無法承受。」她也表示自己看完曾馨瑩的貼文後，認為整篇的重點是「我們一起加油」這6個字。郭台銘被爆出曖昧女球友後，日前又被目擊兩人出現在同一區，疑似打算悄悄碰面。對此，曾馨瑩始終未對外回應，13日她首度更新IG限時動態，其中一段寫著：「人生有很多時候都是如此。有些努力，別人看不見，有些委屈，無法一句句向所有人解釋，有些沉默，不代表沒有故事，而是選擇把力氣留給真正重要的事情。」雖然是幫桌球少女李任悅加油，但字字句句都被解讀是在回應對老公緋聞的心境。