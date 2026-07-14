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杜爾貝對博特家族的詛咒：14年內痛失4位至親

殺人象累計奪25命 科技追蹤淪為擺設

簡直宛如恐怖電影在現實上演！尼泊爾奇特旺國家公園（Chitwan National Park）一頭惡名昭彰的野生「殺人象」杜爾貝（Dhurbe），似乎對當地居民博特（Shanichara Bote）一家抱有強烈敵意，即便博特全家搬遷到數十公里外、甚至跨越了一條河，杜爾貝依然不依不饒地追尋氣味找到了博特一家，並在日前殘忍地奪走了博特媳婦與4歲孫子的性命。根據英國《鏡報》與《紐約郵報》報導，自2009年至今杜爾貝已在當地奪走至少25條人命、摧毀超過50棟房屋。當局早在十多年前就對杜爾貝下達獵殺令，但至今仍無法阻止牠的殺戮。對於博特而言，杜爾貝這個名字簡直是一生無法擺脫的夢魘。自2012年起，這頭巨象彷彿帶著怒火，死死鎖定博特一家人。博特接受《加德滿都郵報》（Kathmandu Post）採訪時表示，2012年時杜爾貝襲擊了國家公園附近的馬迪（Madi）鎮，當時博特的雙親不幸在這次事故中被杜爾貝踩死。痛失雙親後，博特為了保護倖存的家人，決定舉家搬遷。他們越過了寬闊的拉普蒂河（Rapti River），搬到了距離舊家約32公里外的賈加特普爾（Jagatpur）定居。博特當時深信，湍急的大河與遙遠的距離，足以讓杜爾貝從此與自己再無關係。不料，杜爾貝並未放過他們。今年7月4日，杜爾貝竟然循著氣味找上門，破壞了博特的新家，並在混亂中踩死了博特25歲的兒媳阿希卡（Ashika）以及年僅4歲的孫子巴拉特（Bharat）。「我們原以為搬過大河就能安全。但這麼多年過去了，同一頭大象，居然又找到了我們，毀了我們的家...」博特悲痛欲絕地表示，「我們已經無路可逃了」。奇特旺國家公園發言人阿比納許（Abinash Thapa Magar）證實了這起悲劇，並表示在本次襲擊前，杜爾貝已累計奪走23條人命，「隨著賈加特普爾這兩起不幸的遇難事件，這頭雄象造成的死亡人數已達到25人。我們一直使用衛星定位項圈來監控這頭極具攻擊性的大象。記錄顯示，在7月4日事發當時，牠的定位座標就精準地落在案發現場周邊」。諷刺的是，雖然杜爾貝身上裝有每小時發送一次定位訊號的衛星追蹤項圈，且多年來項圈已經換了兩次，但這項高科技設備並未能阻止這頭憤怒的巨象發動攻擊。