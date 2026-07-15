《NOWNEWS》以下為讀者整理這場4強淘汰賽英格蘭VS阿根廷的戰力分析、預測先發名單及轉播資訊「懶人包」。

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🟡本文重點摘要

📍2026世界盃7/16英格蘭VS阿根廷基本資訊

📍2026世界盃8強淘汰賽賽事結果

📍英格蘭VS阿根廷戰力焦點分析

📍英格蘭VS阿根廷歷史對戰紀錄

📍英格蘭VS阿根廷預計先發名單與傷兵名單

📍英格蘭VS阿根廷之戰結果預測

📍英格蘭VS阿根廷賠率一次看

📍2026世界盃英格蘭國家隊球員名單

📍2026世界盃阿根廷國家隊球員名單

📍2026世界盃4強淘汰賽賽程表

📍台灣2026世界盃轉播平台總整理

▲世界盃4強由法國、西班牙、英格蘭與阿根廷爭冠，外媒專家點名多名關鍵球員，姆巴佩與梅西也有機會在決賽再度碰頭。（圖／翻攝自X FIFA）

2026世界盃7/16英格蘭VS阿根廷基本資訊

項目 內容 對戰組合 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 英格蘭VS阿根廷 🇦🇷 開踢時間 台灣時間2026年7月16日 上午3點 比賽場地 亞特蘭大梅賽德斯-賓士體育場 淘汰賽戰績 英格蘭：8強淘汰挪威

阿根廷：8強淘汰瑞士 轉播資訊 台灣地區球迷可透過愛爾達電視（MOD/網路）、Hami Video等平台收看

2026世界盃8強淘汰賽賽事結果

場次 日期 時間 對戰組合 1 7月10日 凌晨4點 法國 2：0 摩洛哥 2 7月11日 凌晨3點 西班牙 2：1 比利時 3 7月12日 凌晨5點 挪威 1：2 英格蘭 4 7月12日 上午9點 阿根廷 3：1 瑞士

英格蘭VS阿根廷戰力焦點分析

靠著梅西的靈光一閃或前鋒艾瓦雷茲（Julian Alvarez）的突擊，就能在膠著的戰局中一槍斃命。不過，這同時也是阿根廷的隱憂，一旦梅西遭到全面限制，球隊的創造力便會大幅受限。

▲一旦梅西（Lionel Messi）遭到全面限制，球隊的創造力便會大幅受限。（圖／翻攝自Selección Argentina X）

強大的「定位球戰術」是英格蘭在這種強強對決中的致命武器，賴斯（Declan Rice）精準的傳中與隊長凱恩（Harry Kane）在禁區的敏銳走位，讓英格蘭的定位球極具破壞力。

唯一的風險在於絕對不能陷入阿根廷最擅長的慢節奏消耗戰。

▲三獅軍團預計會利用薩卡（Bukayo Saka）與戈登（Anthony Gordon）的邊路速度強攻阿根廷的後防，並頻繁利用貝林漢姆（Jude Bellingham）的跑位製造威脅。（圖／取自英格蘭男足官方X）

英格蘭VS阿根廷歷史對戰紀錄

▲2026年世界盃即將進入4強戰，衛冕軍阿根廷雖一路過關斬將挺進準決賽，但在最新奪冠預測中卻意外成為4強球隊中最不被看好的一隊。（圖／翻攝自Selección Argentina X）

英格蘭VS阿根廷預計先發名單與傷兵名單

英格蘭VS阿根廷之戰結果預測

⭐️最終預測：英格蘭2：1阿根廷⭐️

▲世界盃四強賽由法國對決西班牙，阿根廷對決英格蘭。（圖／取自 FIFA World Cup X）

英格蘭VS阿根廷賠率一次看

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2026世界盃英格蘭國家隊球員名單

2026世界盃阿根廷國家隊球員名單

2026世界盃4強淘汰賽賽程表

場次 日期 時間 對戰組合 1 7月15日 凌晨3點 法國 VS 西班牙 2 7月16日 凌晨3點 英格蘭 VS 阿根廷

台灣2026世界盃轉播平台總整理

轉播平台 類型 轉播場次 特色與優勢 適合對象 愛爾達電視 中華電信 MOD / 網路訂閱 104 場全賽事 唯一完整轉播、隨選即看 資深球迷、想看完整 104 場比賽的人 Hami Video 網路串流 App (OTT) 104 場全賽事 行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選 租屋族、通勤族、手機/平板使用者 華視 (CTS) 有線電視 (第四台) 關鍵場次 (如決賽、四強) 零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費 家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人 東森 有線電視 部分關鍵場次 免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放 一般大眾、尋求免費觀賽管道者 FIFA+ 官方行動 App 精華、花絮、重播 官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮 數據控、無法追直播者可參考

▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026年世界盃4強戰即將上演經典對決，英格蘭將與衛冕軍阿根廷正面交鋒，爭奪最後一張冠軍戰門票。這場被譽為宿敵再碰頭的焦點戰，不僅是英格蘭主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）率領的完整陣容，要挑戰梅西（Lionel Messi）領軍的衛冕軍，更被視為梅西生涯最後一次世界盃旅程的重要一戰。根據多家國際預測與博彩市場最新數據，英格蘭目前以些微優勢被看好晉級決賽。阿根廷本場比賽的勝負關鍵在於中場的控制力。由帕雷德斯（Leandro Paredes）、德保羅（Rodrigo De Paul）、恩佐（Enzo Fernandez）以及麥克阿利斯特（Alexis Mac Allister）構成的中場防線，兼具頂級技術與攻守平衡，他們的任務是掌控比賽節奏，並在防線空隙中餵球給球王梅西（Lionel Messi）。這支衛冕軍一向極具耐心，不僅禁區防守穩健，更深信只要中場贏得控球權並放慢英格蘭的進攻速度，🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿相較之下，英格蘭則會全力主導快節奏的進攻。三獅軍團預計會利用薩卡（Bukayo Saka）與戈登（Anthony Gordon）的邊路速度強攻阿根廷的後防，並頻繁利用貝林漢姆（Jude Bellingham）的跑位製造威脅。此外，圖赫爾麾下的這支球隊進攻手段顯然更多元，很深的板凳深度更讓他們能在下半場隨時變陣，回顧過去，雙方曾在1962、1966、1986、1998及2002年五度在世界盃舞台交手，交織出無數經典畫面。其中最為人熟知的，莫過於1986年八強賽馬拉度納（Diego Maradona）驚天動地的「上帝之手」與「世紀最佳進球」；以及1998年16強賽，貝克漢（David Beckham）因紅牌遭驅逐、英格蘭最終痛失PK大戰的經典恩怨。雖然英格蘭在2002年小組賽靠著貝克漢的12碼罰球以1：0完成甜蜜復仇，但此後雙方在正式大賽便未曾碰頭，這場四強賽將是兩國睽違24年再度在世界盃舞台相遇。📍傷兵名單：無📍預測先發：Emiliano Martinez (GK)；Nahuel Molina、Cristian Romero、Lisandro Martinez、Nicolas Tagliafico (DEF)；Leandro Paredes、Rodrigo De Paul、Enzo Fernandez、Alexis Mac Allister (MID)；Lionel Messi、Julian Alvarez (FWD)📍傷兵名單：無📍預測先發：Jordan Pickford (GK)；Ezri Konsa, John Stones、Marc Guehi、Nico O'Reilly (DEF)；Declan Rice、Elliot Anderson (DM)；Bukayo Saka、Jude Bellingham、Anthony Gordon (AM)；Harry Kane (FWD)英格蘭不僅陣容深度更深、攻守更為平衡，且比賽移師亞特蘭大進行，相對中立的環境也對英格蘭較為有利。反觀衛冕軍阿根廷近期過度依賴球王梅西，在八強戰對陣瑞士時，若非對手領到紅牌讓戰局逆轉，阿根廷早已暴露出並非不可擊破的漏洞。當然，擁有梅西的阿根廷隨時有能力靠著一己之力主宰比賽，因此不論最終誰勝出都不令人意外。但在這種一球定生死的緊繃高強度賽事中，英格蘭整體的陣容厚度與全面性更有可能讓三獅軍團前進決賽。▪️皮克福德（Jordan Pickford）、亨德森（Dean Henderson）、特拉福德（James Trafford）▪️詹姆斯（Reece James）、利夫拉門托（Tino Livramento）、斯通斯（John Stones）、格伊（Marc Guéhi）、孔薩（Ezri Konsa）、伯恩（Dan Burn）、昆薩（Jarell Quansah）、奧賴利（Nico O’Reilly）、斯賓塞（Djed Spence）▪️亨德森（Jordan Henderson）、安德森（Elliot Anderson）、賴斯（Declan Rice）、梅努（Kobbie Mainoo）、加納（James Garner）、貝林漢姆（Jude Bellingham）、羅傑斯（Morgan Rogers）。▪️薩卡（Bukayo Saka）、馬杜埃凱（Noni Madueke）、埃澤（Eberechi Eze）、拉什福德（Marcus Rashford）、戈登（Anthony Gordon）、凱恩（Harry Kane）、沃特金斯（Ollie Watkins）、東尼（Ivan Toney）🧤門將（3人）：迪布·馬丁尼茲（Emiliano Martínez）｜ 英超 - 阿斯頓維拉、魯利（Gerónimo Rulli）｜ 法甲 - 馬賽、穆索（Juan Musso）｜ 西甲 - 馬德里競技🛡️後衛（8人）：克里斯蒂安·羅梅羅（Cristian Romero）｜ 英超 - 托特納姆熱刺、利桑德羅·馬丁尼茲（Lisandro Martínez）｜ 英超 - 曼聯、納韋爾·莫利納（Nahuel Molina）｜ 西甲 - 馬德里競技、岡薩洛·蒙鐵爾（Gonzalo Montiel）｜ 阿甲 - 河床、尼可拉斯·奧塔門迪（Nicolás Otamendi）｜ 葡超 - 本菲卡、尼可拉斯·塔利亞菲科（Nicolás Tagliafico）｜ 法甲 - 里昂、萊昂納多·巴萊爾迪（Leonardo Balerdi）｜ 法甲 - 馬賽、法昆多·梅迪納（Facundo Medina）｜ 法甲 - 馬賽⚙️中場（7人）：恩佐·費南德茲（Enzo Fernández）｜ 英超 - 切爾西、亞歷克西斯·麥克阿利斯特（Alexis Mac Allister）｜ 英超 - 利物浦、羅德里戈·迪保羅（Rodrigo De Paul）｜ 美職聯 - 邁阿密國際、喬瓦尼·洛塞爾索（Giovani Lo Celso）｜ 西甲 - 皇家貝蒂斯、萊昂德羅·帕雷德斯（Leandro Paredes）｜ 阿甲 - 博卡青年、埃塞基耶爾·帕拉西奧斯（Exequiel Palacios）｜ 德甲 - 勒沃庫森、瓦倫丁·巴爾科（Valentín Barco）｜ 法甲 - 史特拉斯堡🏹前鋒（8人）：利昂內爾·梅西（Lionel Messi / 隊長）｜ 美職聯 - 邁阿密國際、朱利安·阿爾瓦雷斯（Julián Álvarez）｜ 西甲 - 馬德里競技、勞塔羅·馬丁尼茲（Lautaro Martínez）｜ 義甲 - 國際米蘭、蒂亞戈·阿爾馬達（Thiago Almada）｜ 法甲 - 里昂、尼可拉斯·岡薩雷斯（Nicolás González）｜ 西甲 - 馬德里競技、尼科·帕斯（Nico Paz）｜ 義甲 - 科莫、朱利安諾·西蒙尼（Giuliano Simeone）｜ 西甲 - 馬德里競技、弗拉科·洛佩斯（José Manuel "Flaco" López）｜ 巴甲 - 帕梅拉斯