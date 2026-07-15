2026年世界盃4強戰即將上演經典對決，英格蘭將與衛冕軍阿根廷正面交鋒，爭奪最後一張冠軍戰門票。這場被譽為宿敵再碰頭的焦點戰，不僅是英格蘭主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）率領的完整陣容，要挑戰梅西（Lionel Messi）領軍的衛冕軍，更被視為梅西生涯最後一次世界盃旅程的重要一戰。根據多家國際預測與博彩市場最新數據，英格蘭目前以些微優勢被看好晉級決賽。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場4強淘汰賽英格蘭VS阿根廷的戰力分析、預測先發名單及轉播資訊「懶人包」。

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🟡本文重點摘要
📍2026世界盃7/16英格蘭VS阿根廷基本資訊
📍2026世界盃8強淘汰賽賽事結果
📍英格蘭VS阿根廷戰力焦點分析
📍英格蘭VS阿根廷歷史對戰紀錄
📍英格蘭VS阿根廷預計先發名單與傷兵名單
📍英格蘭VS阿根廷之戰結果預測
📍英格蘭VS阿根廷賠率一次看
📍2026世界盃英格蘭國家隊球員名單
📍2026世界盃阿根廷國家隊球員名單 
📍2026世界盃4強淘汰賽賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理

▲世界盃4強由法國、西班牙、英格蘭與阿根廷爭冠，外媒專家點名多名關鍵球員，姆巴佩與梅西也有機會在決賽再度碰頭。（圖／翻攝自X FIFA）
▲世界盃4強由法國、西班牙、英格蘭與阿根廷爭冠，外媒專家點名多名關鍵球員，姆巴佩與梅西也有機會在決賽再度碰頭。（圖／翻攝自X FIFA）
2026世界盃7/16英格蘭VS阿根廷基本資訊

項目 內容
對戰組合 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 英格蘭VS阿根廷 🇦🇷
開踢時間 台灣時間2026年7月16日 上午3點
比賽場地 亞特蘭大梅賽德斯-賓士體育場
淘汰賽戰績 英格蘭：8強淘汰挪威
阿根廷：8強淘汰瑞士
轉播資訊 台灣地區球迷可透過愛爾達電視（MOD/網路）、Hami Video等平台收看
2026世界盃8強淘汰賽賽事結果

場次 日期 時間 對戰組合
1 7月10日 凌晨4點 法國 2：0 摩洛哥
2 7月11日 凌晨3點 西班牙 2：1 比利時
3 7月12日 凌晨5點 挪威 1：2 英格蘭
4 7月12日 上午9點 阿根廷 3：1 瑞士
英格蘭VS阿根廷戰力焦點分析

🇦🇷阿根廷：靜待梅西、艾瓦雷茲致命一擊

阿根廷本場比賽的勝負關鍵在於中場的控制力。由帕雷德斯（Leandro Paredes）、德保羅（Rodrigo De Paul）、恩佐（Enzo Fernandez）以及麥克阿利斯特（Alexis Mac Allister）構成的中場防線，兼具頂級技術與攻守平衡，他們的任務是掌控比賽節奏，並在防線空隙中餵球給球王梅西（Lionel Messi）。

這支衛冕軍一向極具耐心，不僅禁區防守穩健，更深信只要中場贏得控球權並放慢英格蘭的進攻速度，靠著梅西的靈光一閃或前鋒艾瓦雷茲（Julian Alvarez）的突擊，就能在膠著的戰局中一槍斃命。不過，這同時也是阿根廷的隱憂，一旦梅西遭到全面限制，球隊的創造力便會大幅受限。

▲一旦梅西（Lionel Messi）遭到全面限制，球隊的創造力便會大幅受限。（圖／翻攝自Selección Argentina X）
▲一旦梅西（Lionel Messi）遭到全面限制，球隊的創造力便會大幅受限。（圖／翻攝自Selección Argentina X）
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿英格蘭：定位球與板凳深度成終極武器

相較之下，英格蘭則會全力主導快節奏的進攻。三獅軍團預計會利用薩卡（Bukayo Saka）與戈登（Anthony Gordon）的邊路速度強攻阿根廷的後防，並頻繁利用貝林漢姆（Jude Bellingham）的跑位製造威脅。

此外，強大的「定位球戰術」是英格蘭在這種強強對決中的致命武器，賴斯（Declan Rice）精準的傳中與隊長凱恩（Harry Kane）在禁區的敏銳走位，讓英格蘭的定位球極具破壞力圖赫爾麾下的這支球隊進攻手段顯然更多元，很深的板凳深度更讓他們能在下半場隨時變陣，唯一的風險在於絕對不能陷入阿根廷最擅長的慢節奏消耗戰。

▲三獅軍團預計會利用薩卡（Bukayo Saka）與戈登（Anthony Gordon）的邊路速度強攻阿根廷的後防，並頻繁利用貝林漢姆（Jude Bellingham）的跑位製造威脅。（圖／取自英格蘭男足官方X）
▲三獅軍團預計會利用薩卡（Bukayo Saka）與戈登（Anthony Gordon）的邊路速度強攻阿根廷的後防，並頻繁利用貝林漢姆（Jude Bellingham）的跑位製造威脅。（圖／取自英格蘭男足官方X）
英格蘭VS阿根廷歷史對戰紀錄

回顧過去，雙方曾在1962、1966、1986、1998及2002年五度在世界盃舞台交手，交織出無數經典畫面。其中最為人熟知的，莫過於1986年八強賽馬拉度納（Diego Maradona）驚天動地的「上帝之手」與「世紀最佳進球」；以及1998年16強賽，貝克漢（David Beckham）因紅牌遭驅逐、英格蘭最終痛失PK大戰的經典恩怨。

雖然英格蘭在2002年小組賽靠著貝克漢的12碼罰球以1：0完成甜蜜復仇，但此後雙方在正式大賽便未曾碰頭，這場四強賽將是兩國睽違24年再度在世界盃舞台相遇。

▲2026年世界盃即將進入4強戰，衛冕軍阿根廷雖一路過關斬將挺進準決賽，但在最新奪冠預測中卻意外成為4強球隊中最不被看好的一隊。（圖／翻攝自Selección Argentina X）
▲2026年世界盃即將進入4強戰，衛冕軍阿根廷雖一路過關斬將挺進準決賽，但在最新奪冠預測中卻意外成為4強球隊中最不被看好的一隊。（圖／翻攝自Selección Argentina X）
英格蘭VS阿根廷預計先發名單與傷兵名單

🇦🇷阿根廷／陣型：4-4-2
📍傷兵名單：無
📍預測先發：Emiliano Martinez (GK)；Nahuel Molina、Cristian Romero、Lisandro Martinez、Nicolas Tagliafico (DEF)；Leandro Paredes、Rodrigo De Paul、Enzo Fernandez、Alexis Mac Allister (MID)；Lionel Messi、Julian Alvarez (FWD)

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿英格蘭／陣型：4-2-3-1
📍傷兵名單：無
📍預測先發：Jordan Pickford (GK)；Ezri Konsa, John Stones、Marc Guehi、Nico O'Reilly (DEF)；Declan Rice、Elliot Anderson (DM)；Bukayo Saka、Jude Bellingham、Anthony Gordon (AM)；Harry Kane (FWD)

英格蘭VS阿根廷之戰結果預測


英格蘭不僅陣容深度更深、攻守更為平衡，且比賽移師亞特蘭大進行，相對中立的環境也對英格蘭較為有利。反觀衛冕軍阿根廷近期過度依賴球王梅西，在八強戰對陣瑞士時，若非對手領到紅牌讓戰局逆轉，阿根廷早已暴露出並非不可擊破的漏洞。

當然，擁有梅西的阿根廷隨時有能力靠著一己之力主宰比賽，因此不論最終誰勝出都不令人意外。但在這種一球定生死的緊繃高強度賽事中，英格蘭整體的陣容厚度與全面性更有可能讓三獅軍團前進決賽。

⭐️最終預測：英格蘭2：1阿根廷⭐️

▲世界盃四強賽由法國對決西班牙，阿根廷對決英格蘭。（圖／取自 FIFA World Cup X）
▲世界盃四強賽由法國對決西班牙，阿根廷對決英格蘭。（圖／取自 FIFA World Cup X）
英格蘭VS阿根廷賠率一次看

博彩公司 英格蘭勝 平手 阿根廷勝
BetMGM +155 +210 +188
DraftKings +160 +195 +205
FanDuel +160 +190 +200
bet365 +155 +200 +200
Kalshi +158 +189 +197
 2026世界盃英格蘭國家隊球員名單

▪️門將：皮克福德（Jordan Pickford）、亨德森（Dean Henderson）、特拉福德（James Trafford）

▪️後衛：詹姆斯（Reece James）、利夫拉門托（Tino Livramento）、斯通斯（John Stones）、格伊（Marc Guéhi）、孔薩（Ezri Konsa）、伯恩（Dan Burn）、昆薩（Jarell Quansah）、奧賴利（Nico O’Reilly）、斯賓塞（Djed Spence）

▪️中場：亨德森（Jordan Henderson）、安德森（Elliot Anderson）、賴斯（Declan Rice）、梅努（Kobbie Mainoo）、加納（James Garner）、貝林漢姆（Jude Bellingham）、羅傑斯（Morgan Rogers）。

▪️前鋒：薩卡（Bukayo Saka）、馬杜埃凱（Noni Madueke）、埃澤（Eberechi Eze）、拉什福德（Marcus Rashford）、戈登（Anthony Gordon）、凱恩（Harry Kane）、沃特金斯（Ollie Watkins）、東尼（Ivan Toney）

2026世界盃阿根廷國家隊球員名單 

🧤門將（3人）：迪布·馬丁尼茲（Emiliano Martínez）｜ 英超 - 阿斯頓維拉、魯利（Gerónimo Rulli）｜ 法甲 - 馬賽、穆索（Juan Musso）｜ 西甲 - 馬德里競技

🛡️後衛（8人）：克里斯蒂安·羅梅羅（Cristian Romero）｜ 英超 - 托特納姆熱刺、利桑德羅·馬丁尼茲（Lisandro Martínez）｜ 英超 - 曼聯、納韋爾·莫利納（Nahuel Molina）｜ 西甲 - 馬德里競技、岡薩洛·蒙鐵爾（Gonzalo Montiel）｜ 阿甲 - 河床、尼可拉斯·奧塔門迪（Nicolás Otamendi）｜ 葡超 - 本菲卡、尼可拉斯·塔利亞菲科（Nicolás Tagliafico）｜ 法甲 - 里昂、萊昂納多·巴萊爾迪（Leonardo Balerdi）｜ 法甲 - 馬賽、法昆多·梅迪納（Facundo Medina）｜ 法甲 - 馬賽

⚙️中場（7人）：恩佐·費南德茲（Enzo Fernández）｜ 英超 - 切爾西、亞歷克西斯·麥克阿利斯特（Alexis Mac Allister）｜ 英超 - 利物浦、羅德里戈·迪保羅（Rodrigo De Paul）｜ 美職聯 - 邁阿密國際、喬瓦尼·洛塞爾索（Giovani Lo Celso）｜ 西甲 - 皇家貝蒂斯、萊昂德羅·帕雷德斯（Leandro Paredes）｜ 阿甲 - 博卡青年、埃塞基耶爾·帕拉西奧斯（Exequiel Palacios）｜ 德甲 - 勒沃庫森、瓦倫丁·巴爾科（Valentín Barco）｜ 法甲 - 史特拉斯堡

🏹前鋒（8人）：利昂內爾·梅西（Lionel Messi / 隊長）｜ 美職聯 - 邁阿密國際、朱利安·阿爾瓦雷斯（Julián Álvarez）｜ 西甲 - 馬德里競技、勞塔羅·馬丁尼茲（Lautaro Martínez）｜ 義甲 - 國際米蘭、蒂亞戈·阿爾馬達（Thiago Almada）｜ 法甲 - 里昂、尼可拉斯·岡薩雷斯（Nicolás González）｜ 西甲 - 馬德里競技、尼科·帕斯（Nico Paz）｜ 義甲 - 科莫、朱利安諾·西蒙尼（Giuliano Simeone）｜ 西甲 - 馬德里競技、弗拉科·洛佩斯（José Manuel "Flaco" López）｜ 巴甲 - 帕梅拉斯

2026世界盃4強淘汰賽賽程表


場次 日期 時間 對戰組合
1 7月15日 凌晨3點 法國 VS 西班牙
2 7月16日 凌晨3點 英格蘭 VS 阿根廷
台灣2026世界盃轉播平台總整理

轉播平台 類型 轉播場次 特色與優勢 適合對象
愛爾達電視 中華電信 MOD / 網路訂閱 104 場全賽事 唯一完整轉播、隨選即看 資深球迷、想看完整 104 場比賽的人
Hami Video 網路串流 App (OTT) 104 場全賽事 行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選 租屋族、通勤族、手機/平板使用者
華視 (CTS) 有線電視 (第四台) 關鍵場次 (如決賽、四強) 零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費 家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人
東森 有線電視 部分關鍵場次 免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放 一般大眾、尋求免費觀賽管道者
FIFA+ 官方行動 App 精華、花絮、重播 官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮 數據控、無法追直播者可參考

▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）
▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

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陳昱慈編輯記者

大學讀商科，因為喜歡各種體育賽事所以一直以來的夢想都是體育記者。大學畢業前因緣際會下加入《NOWNEWS今日新聞》 ，主要負責運動中心NBA、MLB等外電編譯、防守Google News等任務，在工讀期間累積許多編輯經驗，也...