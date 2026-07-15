2026年世界盃4強戰即將上演經典對決，英格蘭將與衛冕軍阿根廷正面交鋒，爭奪最後一張冠軍戰門票。這場被譽為宿敵再碰頭的焦點戰，不僅是英格蘭主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）率領的完整陣容，要挑戰梅西（Lionel Messi）領軍的衛冕軍，更被視為梅西生涯最後一次世界盃旅程的重要一戰。根據多家國際預測與博彩市場最新數據，英格蘭目前以些微優勢被看好晉級決賽。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場4強淘汰賽英格蘭VS阿根廷的戰力分析、預測先發名單及轉播資訊「懶人包」。
🟡本文重點摘要
📍2026世界盃7/16英格蘭VS阿根廷基本資訊
📍2026世界盃8強淘汰賽賽事結果
📍英格蘭VS阿根廷戰力焦點分析
📍英格蘭VS阿根廷歷史對戰紀錄
📍英格蘭VS阿根廷預計先發名單與傷兵名單
📍英格蘭VS阿根廷之戰結果預測
📍英格蘭VS阿根廷賠率一次看
📍2026世界盃英格蘭國家隊球員名單
📍2026世界盃阿根廷國家隊球員名單
📍2026世界盃4強淘汰賽賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
2026世界盃7/16英格蘭VS阿根廷基本資訊
2026世界盃8強淘汰賽賽事結果
英格蘭VS阿根廷戰力焦點分析
🇦🇷阿根廷：靜待梅西、艾瓦雷茲致命一擊
阿根廷本場比賽的勝負關鍵在於中場的控制力。由帕雷德斯（Leandro Paredes）、德保羅（Rodrigo De Paul）、恩佐（Enzo Fernandez）以及麥克阿利斯特（Alexis Mac Allister）構成的中場防線，兼具頂級技術與攻守平衡，他們的任務是掌控比賽節奏，並在防線空隙中餵球給球王梅西（Lionel Messi）。
這支衛冕軍一向極具耐心，不僅禁區防守穩健，更深信只要中場贏得控球權並放慢英格蘭的進攻速度，靠著梅西的靈光一閃或前鋒艾瓦雷茲（Julian Alvarez）的突擊，就能在膠著的戰局中一槍斃命。不過，這同時也是阿根廷的隱憂，一旦梅西遭到全面限制，球隊的創造力便會大幅受限。
🏴英格蘭：定位球與板凳深度成終極武器
相較之下，英格蘭則會全力主導快節奏的進攻。三獅軍團預計會利用薩卡（Bukayo Saka）與戈登（Anthony Gordon）的邊路速度強攻阿根廷的後防，並頻繁利用貝林漢姆（Jude Bellingham）的跑位製造威脅。
此外，強大的「定位球戰術」是英格蘭在這種強強對決中的致命武器，賴斯（Declan Rice）精準的傳中與隊長凱恩（Harry Kane）在禁區的敏銳走位，讓英格蘭的定位球極具破壞力。圖赫爾麾下的這支球隊進攻手段顯然更多元，很深的板凳深度更讓他們能在下半場隨時變陣，唯一的風險在於絕對不能陷入阿根廷最擅長的慢節奏消耗戰。
英格蘭VS阿根廷歷史對戰紀錄
回顧過去，雙方曾在1962、1966、1986、1998及2002年五度在世界盃舞台交手，交織出無數經典畫面。其中最為人熟知的，莫過於1986年八強賽馬拉度納（Diego Maradona）驚天動地的「上帝之手」與「世紀最佳進球」；以及1998年16強賽，貝克漢（David Beckham）因紅牌遭驅逐、英格蘭最終痛失PK大戰的經典恩怨。
雖然英格蘭在2002年小組賽靠著貝克漢的12碼罰球以1：0完成甜蜜復仇，但此後雙方在正式大賽便未曾碰頭，這場四強賽將是兩國睽違24年再度在世界盃舞台相遇。
英格蘭VS阿根廷預計先發名單與傷兵名單
🇦🇷阿根廷／陣型：4-4-2
📍傷兵名單：無
📍預測先發：Emiliano Martinez (GK)；Nahuel Molina、Cristian Romero、Lisandro Martinez、Nicolas Tagliafico (DEF)；Leandro Paredes、Rodrigo De Paul、Enzo Fernandez、Alexis Mac Allister (MID)；Lionel Messi、Julian Alvarez (FWD)
🏴英格蘭／陣型：4-2-3-1
📍傷兵名單：無
📍預測先發：Jordan Pickford (GK)；Ezri Konsa, John Stones、Marc Guehi、Nico O'Reilly (DEF)；Declan Rice、Elliot Anderson (DM)；Bukayo Saka、Jude Bellingham、Anthony Gordon (AM)；Harry Kane (FWD)
英格蘭VS阿根廷之戰結果預測
英格蘭不僅陣容深度更深、攻守更為平衡，且比賽移師亞特蘭大進行，相對中立的環境也對英格蘭較為有利。反觀衛冕軍阿根廷近期過度依賴球王梅西，在八強戰對陣瑞士時，若非對手領到紅牌讓戰局逆轉，阿根廷早已暴露出並非不可擊破的漏洞。
當然，擁有梅西的阿根廷隨時有能力靠著一己之力主宰比賽，因此不論最終誰勝出都不令人意外。但在這種一球定生死的緊繃高強度賽事中，英格蘭整體的陣容厚度與全面性更有可能讓三獅軍團前進決賽。
⭐️最終預測：英格蘭2：1阿根廷⭐️
英格蘭VS阿根廷賠率一次看
2026世界盃英格蘭國家隊球員名單
▪️門將：皮克福德（Jordan Pickford）、亨德森（Dean Henderson）、特拉福德（James Trafford）
▪️後衛：詹姆斯（Reece James）、利夫拉門托（Tino Livramento）、斯通斯（John Stones）、格伊（Marc Guéhi）、孔薩（Ezri Konsa）、伯恩（Dan Burn）、昆薩（Jarell Quansah）、奧賴利（Nico O’Reilly）、斯賓塞（Djed Spence）
▪️中場：亨德森（Jordan Henderson）、安德森（Elliot Anderson）、賴斯（Declan Rice）、梅努（Kobbie Mainoo）、加納（James Garner）、貝林漢姆（Jude Bellingham）、羅傑斯（Morgan Rogers）。
▪️前鋒：薩卡（Bukayo Saka）、馬杜埃凱（Noni Madueke）、埃澤（Eberechi Eze）、拉什福德（Marcus Rashford）、戈登（Anthony Gordon）、凱恩（Harry Kane）、沃特金斯（Ollie Watkins）、東尼（Ivan Toney）
2026世界盃阿根廷國家隊球員名單
🧤門將（3人）：迪布·馬丁尼茲（Emiliano Martínez）｜ 英超 - 阿斯頓維拉、魯利（Gerónimo Rulli）｜ 法甲 - 馬賽、穆索（Juan Musso）｜ 西甲 - 馬德里競技
🛡️後衛（8人）：克里斯蒂安·羅梅羅（Cristian Romero）｜ 英超 - 托特納姆熱刺、利桑德羅·馬丁尼茲（Lisandro Martínez）｜ 英超 - 曼聯、納韋爾·莫利納（Nahuel Molina）｜ 西甲 - 馬德里競技、岡薩洛·蒙鐵爾（Gonzalo Montiel）｜ 阿甲 - 河床、尼可拉斯·奧塔門迪（Nicolás Otamendi）｜ 葡超 - 本菲卡、尼可拉斯·塔利亞菲科（Nicolás Tagliafico）｜ 法甲 - 里昂、萊昂納多·巴萊爾迪（Leonardo Balerdi）｜ 法甲 - 馬賽、法昆多·梅迪納（Facundo Medina）｜ 法甲 - 馬賽
⚙️中場（7人）：恩佐·費南德茲（Enzo Fernández）｜ 英超 - 切爾西、亞歷克西斯·麥克阿利斯特（Alexis Mac Allister）｜ 英超 - 利物浦、羅德里戈·迪保羅（Rodrigo De Paul）｜ 美職聯 - 邁阿密國際、喬瓦尼·洛塞爾索（Giovani Lo Celso）｜ 西甲 - 皇家貝蒂斯、萊昂德羅·帕雷德斯（Leandro Paredes）｜ 阿甲 - 博卡青年、埃塞基耶爾·帕拉西奧斯（Exequiel Palacios）｜ 德甲 - 勒沃庫森、瓦倫丁·巴爾科（Valentín Barco）｜ 法甲 - 史特拉斯堡
🏹前鋒（8人）：利昂內爾·梅西（Lionel Messi / 隊長）｜ 美職聯 - 邁阿密國際、朱利安·阿爾瓦雷斯（Julián Álvarez）｜ 西甲 - 馬德里競技、勞塔羅·馬丁尼茲（Lautaro Martínez）｜ 義甲 - 國際米蘭、蒂亞戈·阿爾馬達（Thiago Almada）｜ 法甲 - 里昂、尼可拉斯·岡薩雷斯（Nicolás González）｜ 西甲 - 馬德里競技、尼科·帕斯（Nico Paz）｜ 義甲 - 科莫、朱利安諾·西蒙尼（Giuliano Simeone）｜ 西甲 - 馬德里競技、弗拉科·洛佩斯（José Manuel "Flaco" López）｜ 巴甲 - 帕梅拉斯
2026世界盃4強淘汰賽賽程表
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📍2026世界盃7/16英格蘭VS阿根廷基本資訊
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📍英格蘭VS阿根廷戰力焦點分析
📍英格蘭VS阿根廷歷史對戰紀錄
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📍英格蘭VS阿根廷之戰結果預測
📍英格蘭VS阿根廷賠率一次看
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📍2026世界盃4強淘汰賽賽程表
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|項目
|內容
|對戰組合
|🏴 英格蘭VS阿根廷 🇦🇷
|開踢時間
|台灣時間2026年7月16日 上午3點
|比賽場地
|亞特蘭大梅賽德斯-賓士體育場
|淘汰賽戰績
|英格蘭：8強淘汰挪威
阿根廷：8強淘汰瑞士
|轉播資訊
|台灣地區球迷可透過愛爾達電視（MOD/網路）、Hami Video等平台收看
|場次
|日期
|時間
|對戰組合
|1
|7月10日
|凌晨4點
|法國 2：0 摩洛哥
|2
|7月11日
|凌晨3點
|西班牙 2：1 比利時
|3
|7月12日
|凌晨5點
|挪威 1：2 英格蘭
|4
|7月12日
|上午9點
|阿根廷 3：1 瑞士
🇦🇷阿根廷：靜待梅西、艾瓦雷茲致命一擊
阿根廷本場比賽的勝負關鍵在於中場的控制力。由帕雷德斯（Leandro Paredes）、德保羅（Rodrigo De Paul）、恩佐（Enzo Fernandez）以及麥克阿利斯特（Alexis Mac Allister）構成的中場防線，兼具頂級技術與攻守平衡，他們的任務是掌控比賽節奏，並在防線空隙中餵球給球王梅西（Lionel Messi）。
這支衛冕軍一向極具耐心，不僅禁區防守穩健，更深信只要中場贏得控球權並放慢英格蘭的進攻速度，靠著梅西的靈光一閃或前鋒艾瓦雷茲（Julian Alvarez）的突擊，就能在膠著的戰局中一槍斃命。不過，這同時也是阿根廷的隱憂，一旦梅西遭到全面限制，球隊的創造力便會大幅受限。
相較之下，英格蘭則會全力主導快節奏的進攻。三獅軍團預計會利用薩卡（Bukayo Saka）與戈登（Anthony Gordon）的邊路速度強攻阿根廷的後防，並頻繁利用貝林漢姆（Jude Bellingham）的跑位製造威脅。
此外，強大的「定位球戰術」是英格蘭在這種強強對決中的致命武器，賴斯（Declan Rice）精準的傳中與隊長凱恩（Harry Kane）在禁區的敏銳走位，讓英格蘭的定位球極具破壞力。圖赫爾麾下的這支球隊進攻手段顯然更多元，很深的板凳深度更讓他們能在下半場隨時變陣，唯一的風險在於絕對不能陷入阿根廷最擅長的慢節奏消耗戰。
回顧過去，雙方曾在1962、1966、1986、1998及2002年五度在世界盃舞台交手，交織出無數經典畫面。其中最為人熟知的，莫過於1986年八強賽馬拉度納（Diego Maradona）驚天動地的「上帝之手」與「世紀最佳進球」；以及1998年16強賽，貝克漢（David Beckham）因紅牌遭驅逐、英格蘭最終痛失PK大戰的經典恩怨。
雖然英格蘭在2002年小組賽靠著貝克漢的12碼罰球以1：0完成甜蜜復仇，但此後雙方在正式大賽便未曾碰頭，這場四強賽將是兩國睽違24年再度在世界盃舞台相遇。
🇦🇷阿根廷／陣型：4-4-2
📍傷兵名單：無
📍預測先發：Emiliano Martinez (GK)；Nahuel Molina、Cristian Romero、Lisandro Martinez、Nicolas Tagliafico (DEF)；Leandro Paredes、Rodrigo De Paul、Enzo Fernandez、Alexis Mac Allister (MID)；Lionel Messi、Julian Alvarez (FWD)
🏴英格蘭／陣型：4-2-3-1
📍傷兵名單：無
📍預測先發：Jordan Pickford (GK)；Ezri Konsa, John Stones、Marc Guehi、Nico O'Reilly (DEF)；Declan Rice、Elliot Anderson (DM)；Bukayo Saka、Jude Bellingham、Anthony Gordon (AM)；Harry Kane (FWD)
英格蘭VS阿根廷之戰結果預測
英格蘭不僅陣容深度更深、攻守更為平衡，且比賽移師亞特蘭大進行，相對中立的環境也對英格蘭較為有利。反觀衛冕軍阿根廷近期過度依賴球王梅西，在八強戰對陣瑞士時，若非對手領到紅牌讓戰局逆轉，阿根廷早已暴露出並非不可擊破的漏洞。
當然，擁有梅西的阿根廷隨時有能力靠著一己之力主宰比賽，因此不論最終誰勝出都不令人意外。但在這種一球定生死的緊繃高強度賽事中，英格蘭整體的陣容厚度與全面性更有可能讓三獅軍團前進決賽。
⭐️最終預測：英格蘭2：1阿根廷⭐️
|博彩公司
|英格蘭勝
|平手
|阿根廷勝
|BetMGM
|+155
|+210
|+188
|DraftKings
|+160
|+195
|+205
|FanDuel
|+160
|+190
|+200
|bet365
|+155
|+200
|+200
|Kalshi
|+158
|+189
|+197
▪️門將：皮克福德（Jordan Pickford）、亨德森（Dean Henderson）、特拉福德（James Trafford）
▪️後衛：詹姆斯（Reece James）、利夫拉門托（Tino Livramento）、斯通斯（John Stones）、格伊（Marc Guéhi）、孔薩（Ezri Konsa）、伯恩（Dan Burn）、昆薩（Jarell Quansah）、奧賴利（Nico O’Reilly）、斯賓塞（Djed Spence）
▪️中場：亨德森（Jordan Henderson）、安德森（Elliot Anderson）、賴斯（Declan Rice）、梅努（Kobbie Mainoo）、加納（James Garner）、貝林漢姆（Jude Bellingham）、羅傑斯（Morgan Rogers）。
▪️前鋒：薩卡（Bukayo Saka）、馬杜埃凱（Noni Madueke）、埃澤（Eberechi Eze）、拉什福德（Marcus Rashford）、戈登（Anthony Gordon）、凱恩（Harry Kane）、沃特金斯（Ollie Watkins）、東尼（Ivan Toney）
2026世界盃阿根廷國家隊球員名單
🧤門將（3人）：迪布·馬丁尼茲（Emiliano Martínez）｜ 英超 - 阿斯頓維拉、魯利（Gerónimo Rulli）｜ 法甲 - 馬賽、穆索（Juan Musso）｜ 西甲 - 馬德里競技
🛡️後衛（8人）：克里斯蒂安·羅梅羅（Cristian Romero）｜ 英超 - 托特納姆熱刺、利桑德羅·馬丁尼茲（Lisandro Martínez）｜ 英超 - 曼聯、納韋爾·莫利納（Nahuel Molina）｜ 西甲 - 馬德里競技、岡薩洛·蒙鐵爾（Gonzalo Montiel）｜ 阿甲 - 河床、尼可拉斯·奧塔門迪（Nicolás Otamendi）｜ 葡超 - 本菲卡、尼可拉斯·塔利亞菲科（Nicolás Tagliafico）｜ 法甲 - 里昂、萊昂納多·巴萊爾迪（Leonardo Balerdi）｜ 法甲 - 馬賽、法昆多·梅迪納（Facundo Medina）｜ 法甲 - 馬賽
⚙️中場（7人）：恩佐·費南德茲（Enzo Fernández）｜ 英超 - 切爾西、亞歷克西斯·麥克阿利斯特（Alexis Mac Allister）｜ 英超 - 利物浦、羅德里戈·迪保羅（Rodrigo De Paul）｜ 美職聯 - 邁阿密國際、喬瓦尼·洛塞爾索（Giovani Lo Celso）｜ 西甲 - 皇家貝蒂斯、萊昂德羅·帕雷德斯（Leandro Paredes）｜ 阿甲 - 博卡青年、埃塞基耶爾·帕拉西奧斯（Exequiel Palacios）｜ 德甲 - 勒沃庫森、瓦倫丁·巴爾科（Valentín Barco）｜ 法甲 - 史特拉斯堡
🏹前鋒（8人）：利昂內爾·梅西（Lionel Messi / 隊長）｜ 美職聯 - 邁阿密國際、朱利安·阿爾瓦雷斯（Julián Álvarez）｜ 西甲 - 馬德里競技、勞塔羅·馬丁尼茲（Lautaro Martínez）｜ 義甲 - 國際米蘭、蒂亞戈·阿爾馬達（Thiago Almada）｜ 法甲 - 里昂、尼可拉斯·岡薩雷斯（Nicolás González）｜ 西甲 - 馬德里競技、尼科·帕斯（Nico Paz）｜ 義甲 - 科莫、朱利安諾·西蒙尼（Giuliano Simeone）｜ 西甲 - 馬德里競技、弗拉科·洛佩斯（José Manuel "Flaco" López）｜ 巴甲 - 帕梅拉斯
2026世界盃4強淘汰賽賽程表
|場次
|日期
|時間
|對戰組合
|1
|7月15日
|凌晨3點
|法國 VS 西班牙
|2
|7月16日
|凌晨3點
|英格蘭 VS 阿根廷
|轉播平台
|類型
|轉播場次
|特色與優勢
|適合對象
|愛爾達電視
|中華電信 MOD / 網路訂閱
|104 場全賽事
|唯一完整轉播、隨選即看
|資深球迷、想看完整 104 場比賽的人
|Hami Video
|網路串流 App (OTT)
|104 場全賽事
|行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選
|租屋族、通勤族、手機/平板使用者
|華視 (CTS)
|有線電視 (第四台)
|關鍵場次 (如決賽、四強)
|零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費
|家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人
|東森
|有線電視
|部分關鍵場次
|免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放
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|FIFA+
|官方行動 App
|精華、花絮、重播
|官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮
|數據控、無法追直播者可參考
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