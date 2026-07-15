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百萬YouTuber蔡阿嘎妻子二伯創立的親子品牌HAHABABY，遭網友質疑商品設計與日本品牌相似，引發抄襲爭議，事情延燒多日後，品牌總監親自在會員社團「金哈比」回應，說明商品開發流程，並向外界致歉。根據《ETtoday星光雲》報導，總監在粉絲社團表示，針對近期受到討論的商品，品牌內部皆有完整的開發紀錄，包括企劃、設計發想、打樣到正式生產等流程，都有時間軸可查證，她強調如果回到完整的開發時序檢視，部分網路上的比對與推測，和實際情況存在落差，也因此造成誤解。她進一步解釋，商品從構思到上市需要數個月甚至更長時間，在一樣的市場氛圍、流行趨勢及生活靈感影響下，許多品牌都可能出現風格或設計元素相近的情況。對於外界質疑，總監表示品牌尊重每位創作者，感謝大家對設計與創作的關心，未來會持續虛心傾聽各界意見，並對此次爭議所引發的討論與紛擾致歉。HAHABABY近期遭網友點名，多款服飾、配件疑似與日本品牌SOU・SOU、MARKEY'S、CECIL McBEE、niko and… 等商品相似，目前niko and…、SOU・SOU、MARKEY'S已回應，相關案件正在評估是否有抄襲事實中，若核實不排除採取法律行動。