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2026美加墨世界盃首場準決賽落幕，歐洲冠軍西班牙展現強大統治力，以2：0完勝奪冠熱門法國隊，強勢挺進最終決賽。賽後，兩國元首桑切斯（Pedro Sanchez）、馬克宏（Emmanuel Macron）都發聲，不論是BBC名記、巴西傳奇巨星里瓦爾多（Rivaldo），還是西班牙與法國兩國元首皆對這場比賽發表看法。BBC名記巴拉格（Guillem Balague）更在賽後直言，這場比賽的勝利已經提前宣告了本屆世界盃冠軍的誕生。賽後，BBC記者巴拉格撰文盛讚西班牙的完美發揮。他指出，西班牙很早就想清楚了贏球的方程式，那就是發揮自身最擅長的控球、閱讀比賽能力與極佳的技術。巴拉格表示，主教練德拉富恩特（Luis de la Fuente）這段旅程始於十年前，當時他手下的核心球員如奧亞薩瓦爾（Mikel Oyarzabal）、奧爾莫（Dani Olmo）、羅德里（Rodri）與西蒙（Unai Simon），一起贏得了U19和U21歐錦賽，彼此熟悉並形成了一個大家庭，將「團隊大於個人」的信念刻入骨子裡。「今天我們看到的是一場精彩的集體表演，他們掌控了場上的一切，這應該被寫入所有足球學校的教科書。」針對決賽不論面對英格蘭或阿根廷，巴拉格都顯得信心十足：「我認為今天這場比賽實際上已經決出了世界盃冠軍。即便是面對英格蘭，西班牙也擁有巨大的掌控力、堅定的信念和整體的協作。英格蘭自2024年歐洲杯決賽後走上了另一條路，開啟了一個新計劃，但我還看不太清他們的明確思路。而西班牙則始終堅持著同樣的理念。」巴西傳奇巨星里瓦爾多也在社群平台上表達了高度認同，他寫道：「西班牙奉獻了一場教科書級的足球表演。整支球隊組織有序，高壓逼搶十分凶狠，在場上展現出了極高的水準。他們徹底鎖死了法國隊的進攻，防守體系運轉得天衣無縫。」法國隊中後衛拉克魯瓦（Maxence Lacroix）在混採區接受採訪時，則神情落寞地坦承對手確實更勝一籌：「我們沒能展現出自己想要展現的面貌。這是一場非常棘手的比賽，很難把球送到前場球員腳下。他們很好地利用了球權，確實是更出色的一方，這一點必須接受。」西班牙成功挺進決賽後，西班牙首相桑切斯興奮地在社群媒體上發文祝賀：「精彩絕倫，挺進決賽！西班牙國家隊讓我們再次夢想，加油，西班牙！🇪🇸」而遺憾止步四強的法國隊，也得到了總統馬克宏的溫馨勉勵。馬克宏發文表示：「祝賀西班牙隊成功晉級。感謝法國隊將士們以拼搏精神捍衛我們的球衣，今晚的失利固然令人難過，但這支球隊還很年輕，未來充滿希望。」