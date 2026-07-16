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英格蘭在2026年世界盃4強戰以1：2不敵阿根廷，無緣晉級決賽，賽後火藥味仍未散去。根據英國媒體《talkSPORT》報導，英格蘭中場貝林漢姆（Jude Bellingham）在終場後疑似出手拍打阿根廷後衛巴爾科（Valentín Barco）後腦，雙方隨即爆發短暫衝突。若賽事組委會或國際足總（FIFA）回看影片並介入調查，貝林漢姆恐面臨事後追加處分。這場英阿大戰戲劇性十足，英格蘭原本靠戈登（Anthony Gordon）進球取得領先，但阿根廷在比賽尾段展開反撲，先由恩佐・費南德斯（Enzo Fernández）追平，隨後勞塔羅（Lautaro Martínez）在傷停補時階段完成致勝進球，幫助阿根廷2：1逆轉英格蘭，闖進決賽對上西班牙。不過，終場哨響後，場上氣氛並未立即冷卻。巴爾科本場比賽全程替補未登場，但在阿根廷確定晉級後衝進場內慶祝，且位置就在英格蘭球員面前。轉播畫面拍到，貝林漢姆隨後走向巴爾科，疑似抬手拍在對方後腦，巴爾科立刻將他推開，雙方情緒升高。《talkSPORT》指出，貝林漢姆在被推開後仍繼續上前與巴爾科對峙，所幸阿根廷資深後衛奧塔門迪（Nicolás Otamendi）及時介入，將兩人隔開，衝突沒有進一步擴大。報導也提到，英格蘭球員羅傑斯（Morgan Rogers）也曾捲入賽後緊張場面，最後被隊友拉住。目前貝林漢姆尚未受到正式處分，但外媒認為，這段賽後畫面可能讓他面臨紀律風險。若FIFA認定該動作涉及暴力行為或不當舉動，即使當下主裁判沒有處理，仍可能依影片證據追加禁賽。對英格蘭來說，這場失利格外痛苦。球隊一度接近決賽門票，卻在最後階段遭阿根廷逆轉，也讓球員情緒明顯受到衝擊。貝林漢姆本屆賽事原本是英格蘭最重要的攻擊核心之一，8強戰對挪威還曾梅開二度，幫助球隊挺進4強。如今英格蘭止步準決賽，他卻因賽後衝突畫面成為焦點，無疑讓球隊出局後的爭議再添一筆。