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西班牙防守數據太可怕！球迷公認阿根廷奪冠難度高

踢7場比賽只失1球，葡萄牙、法國都被完封，以前的對戰紀錄根本也不可考，這屆西班牙的陣容實在太穩定輸出了，阿根廷決賽真的要拿出吃奶的力氣了！」

▲西班牙在2026世界盃的防守數據相當驚人，7場比賽只被對手踢進一顆球，阿根廷將迎來最大挑戰。（圖／翻攝自Selección Española Masculina de Fútbol X）

西班牙、阿根廷總數據一次看！國際看好西班牙摘第二冠

西班牙總計7場比賽一共踢進13球、只被破門一次

而阿根廷則是踢進19球、失球數則是有7球

至於最新奪冠機率，西班牙以56.31％力壓阿根廷的43.69％，決賽將於台灣時間7月20日（一）凌晨3點登場，有興趣的球迷記得起床看球！

▲阿根廷隊史保持在4強不敗的紀錄，同時也是隊史第七次挺進冠軍戰，這次即將要來挑戰64年來首支完成連霸的隊伍。（圖／路透／達志影像）

2026世界盃賽程來到尾聲，冠軍賽、季軍賽的名單已經全部出爐，冠軍將由「西班牙VS阿根廷」爭奪；而季軍則是由「法國VS英格蘭」。然而比賽都還沒開始，就有球迷大討論，阿根廷其實最不想遇到的真的是西班牙，因為西班牙本屆防守的數據實在非常嚇人，7場比賽竟然只失1球，連法國擁有「豪華進攻三叉戟」都被完封輸球，不少人認為這將是一場非常精彩好看的比賽。有網友在社群平台「Threads」貼文指出「阿根廷順利晉級冠軍戰了，真的就只差最後一步，挑戰64年來衛冕冠軍的球隊，不過對手西班牙的防守數據真的很恐怖，貼文曝光後，不少球迷也非常認同表示、「阿根廷打氣勢流，有辦法先進球或者中場追平就有機會了」。然而對比兩隊從小組賽至今的數據，，是在8強對陣比利時失分，其餘包括對上勁敵西班牙、法國全部都是完封勝出；，雖然進攻火力相對較強，不過對上的對手世界排名都遠低於自己，因此總冠軍賽阿根廷是否能踢破西班牙的球門，外界都非常期待。根據數據網站《Opta》最新的分析，阿根廷隊史保持在4強不敗的紀錄，同時也是隊史第七次挺進冠軍戰，這次即將要來挑戰64年來首支完成連霸的隊伍；而西班牙則是在2010年首度闖入決賽就奪冠，這回是否能一樣殺進決賽奪冠，也讓球迷都很期待。