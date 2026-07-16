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阿根廷再度上演逆轉！英格蘭「鐵桶陣策略」成致命輸球關鍵

然而令人感到傻眼的是，從此顆進球之後，英格蘭開始擺出鐵桶陣型不再進攻，教練圖赫爾（Tuchel）甚至開始換下進攻選手，換上數名防守型終場以及後衛。

▲阿根廷終場以2：1擊敗英格蘭，連續兩屆世界盃挺進決賽，將要和西班牙對陣挑戰衛冕。（圖／美聯社／達志影像）

英格蘭遭逆轉球迷氣炸「教練不認調度錯誤」！英法大戰變成搶季軍

英格蘭持球比例只剩下36%，而阿根廷則是有64%之多

但如今英法大戰還是看得到，只是從搶冠軍變成搶季軍。

▲英格蘭對陣阿根廷四強賽，在第55分鐘取得領先分後就不再進攻，讓球迷氣炸認為教練調度非常有問題。（圖／翻攝自X @vasanthTHFC）

這不是陣型結構問題，而是比賽完全改變，當結果不盡人意，很容易去指出某個人的錯誤，但我能理解這種討論，有幾百萬個教練比我更懂

世界盃四強賽英格蘭對上阿根廷，雙方火藥味十足，阿根廷又再度以讓1追2的劇本完成逆轉勝，不過讓人尷尬的是，在賽後有許多球迷對於英格蘭教練的調度感到非常不滿，在下半場率先取得領先的英格蘭，除了直接擺出鐵桶陣防守不再進攻之外，也陸續換下進攻球員，結果最後真的輸掉比賽，讓許多英格蘭球迷氣瘋表示：「這場輸球教練真的要背鍋，到底覺得贏一分有什麼資格可以防守不進攻啊？」回顧本場比賽，上半場雙方0：0平局，下半場開始沒多久，英格蘭透過羅傑斯（Rogers）右路傳球助攻戈登（Gordon）在第55分鐘破門，英格蘭率先搶下領先位置，結果在第86分鐘，梅西（Messi）開出自由球之後，由禁區外的費南德斯（Fernández）起腳射門把比數扳平，而英格蘭此時才意識到危機也已經來不及，阿根廷氣勢大旺，進入傷停補時第92分鐘，梅西在右路由右腳傳出助攻，讓馬丁尼茲（Martinez）頭頂進球，終場阿根廷上演讓1追2逆轉戲碼，成功晉級冠軍戰淘汰英格蘭。然而賽後，有許多英格蘭球迷相當不滿表示：、「一手好牌打到輸的最佳代表，圖赫爾真的要背鍋」、「看到他們擺大巴、換防守球員上來就氣到不行了，下半場根本沒在持球」。最後統計結果，本來上半場英格蘭跟阿根廷持球比例相差不遠，然而到了終場統計，，下半場英格蘭真的在進球之後就完全沒有任何進攻意圖，死守到出事。原本外界看好冠軍戰有機會看到英法大戰，面對球迷質疑調度根本有問題，英格蘭主帥圖赫爾也解釋：「我已毫無遺憾，我們踢出了本屆賽事發揮最好的一場比賽，甚至可以說是全隊最佳一戰，，我可以去找那幾百萬教練討論，但決策是我必須做的。」