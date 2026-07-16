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根據統計，新莊近一年熱門交易路段前十名中，思源路平均總價最高達2481萬元，天祥街平均單價為每坪58萬元；相較之下，民安西路雖名列交易量第7，平均總價僅1254萬元、單價約每坪42萬元，為榜中最低，甚至低於全區平均49萬元。信義房屋表示，雙北房價普遍高漲，民安西路以親民總價搭配成熟生活機能，成為預算有限首購族的務實選項。信義房屋民安西路店專員許智祺指出，民安西路一帶屬於新莊傳統生活街區，區內住宅屋齡普遍落在40至50年，人口密度高、商業活動頻繁，超市、銀行、診所、藥局、小吃店等密集，生活需求都可就近解決。產品類型多元，公寓、電梯大樓、透天皆有，總價帶選擇彈性大，是新莊能同時滿足多元需求的傳統街區。許智祺點出三類主要購屋族群：一是雙北年輕首購族，面對板橋、新莊副都心動輒2000萬以上的價格，策略性選擇此區，以可接受的通勤時間換取更充裕的居住空間；二是在地換屋客，深根於此的生活慣性強，傾向在熟悉圈內從公寓換電梯、或小換大、舊換新；三是周邊工業區就業人口，居住與工作距離近，通勤負擔輕。交通上，區域以汽機車與公車為主，路線選擇多元，騎車至板橋約15至20分鐘，至台北市約30分鐘；不過尖峰時段仍可能出現壅塞，購屋評估時可納入考量。部分客戶會將相近價位與林口A7重劃區比較，民安西路勝在生活機能成熟，各有優勢，供買方依生活型態取捨。許智祺建議，看屋時白天與夜間各走訪一次，感受不同時段的街區氛圍與生活節奏；產品選擇上也建議做足屋況確認，了解物件現況與後續維護需求，確保入住體驗符合期待。建設面，規劃中的新莊第二運動中心結合運動空間與停車功能，可望為區域補強休閒與停車量能，值得持續關注。不過市場普遍認為，相關建設對短期房價的直接帶動效果有限，實際效益仍需視後續進度與落成時程而定。