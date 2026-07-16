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自1986年世界盃以2：1擊敗英格蘭後，阿根廷在接下來的40年間，在各項賽事中從未在正規時間內贏過英格蘭。

🔹4強賽96年全勝玄學（7戰全勝）：

🔹本屆世界盃7連勝：

🔹斯卡洛尼並列傳奇：

🔹世界盃連續13場不敗、16場進球：

🔹各項賽事14連勝：

🔹打破40年英格蘭魔咒：

2026年世界盃4強戰壓軸登場的阿根廷再度展現衛冕軍韌性。面對宿敵英格蘭，阿根廷一度在下半場落後，但靠著梅西（Lionel Messi）兩度送出關鍵助攻，先由恩佐（Enzo Fernández）轟進世界波追平，再由勞塔羅（Lautaro Martínez）在補時絕殺，終場以2：1逆轉獲勝，連續兩屆挺進世界盃決賽，將與西班牙爭奪冠軍。這場勝利不僅讓阿根廷再次站上世界盃最高舞台，也一口氣締造多項紀錄，包括終結近40年世界盃對英格蘭不勝魔咒，並延續一系列隊史與世界盃紀錄。翻開兩國在世界盃賽史的恩怨情仇，過去5次交手總是火花四濺。最經典的莫過於1986年馬拉度納（Diego Maradona）著名的「上帝之手」與「世紀進球」，以及1998年貝克漢（David Beckham）紅牌事件與薩內提（Javier Zanetti）的經典自由球。然而，歷史數據卻藏著阿根廷極想掩飾的尷尬，本場比賽開打前，阿根廷主帥斯卡洛尼（Lionel Scaloni）表示這只是一場帶有歷史內涵的普通比賽。但一開賽後場上犯規高達19次，雙方肉搏不斷。英格蘭在第55分鐘利用阿根廷後防失誤由戈登（Anthony Gordon）首開紀錄。不過，阿根廷在比賽尾聲展現韌性，第85分鐘恩佐（Enzo Fernández）禁區外遠射扳平，第92分鐘勞塔羅（Lautaro Martínez）頭槌絕殺，以2：1終結了對戰英格蘭40年不勝的夢魘。在這場驚天逆轉過後，阿根廷國家隊與主帥斯卡洛尼一同寫下了6項驚人的歷史里程碑。阿根廷隊史第6度進入世界盃4強，加上1930年首屆分組複賽，歷史上7次在4強階段出戰全部晉級決賽，勝率高達 100%，堪稱世界盃史上最強準決賽之王。阿根廷將本屆世界盃連勝紀錄推進至7場，繼續刷新隊史單屆最長連勝紀錄。斯卡洛尼成為世界盃歷史上第7位「兩度率隊晉級決賽」的總教練，更是繼比拉爾多（Carlos Bilardo）之後，第二位達成此神蹟的阿根廷主帥。阿根廷將世界盃賽場的不敗紀錄延續至13場，同時繳出連續16場世界盃賽事皆有進球的恐怖火力。國家隊國際賽事不分熱身與正賽，瘋狂橫掃14連勝。終結自1986年世界盃後，無法在正規時間內擊敗英格蘭的魔咒。