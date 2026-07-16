我是廣告 請繼續往下閱讀

佀廣洋考試要同學幫忙作答 同學義氣相挺給詳細答案

四叉貓：可能是和佀廣洋翻臉了才爆料

桃園市議員參選人佀廣洋遭同學爆料霸凌過往，他拍影片鞠躬道歉，更宣布放棄國民黨提名，但未提退選。網紅「四叉貓」昨（15）日再爆料，佀廣洋就讀台北大學期間，選修科目的期中和期末考試都作弊，還附上佀廣洋和幫忙作弊的同學的詳細LINE對話紀錄。佀廣洋近期爆出兒時、國高中時期都霸凌欺負同學，包括取難聽的綽號等，甚至大學畢業後未服兵役，雖然佀廣洋拍攝影片鞠躬道歉，其母親、國民黨立委萬美玲也出面幫忙澄清，聲稱佀廣洋胖到110公斤才免役，更因身材先被同學叫「阿肥」，但仍無法滅火，如今更爆出佀廣洋大學時期在考試時，找同學幫忙作弊填答，2人訊息紀錄全都曝光。四叉貓昨發文指出，2021年11月12日和2022年01月07日，台北大學公共行政系分別舉行期中和期末考試，而佀廣洋都是找同一位同學幫忙作弊。他先坐在教室最後面，用手機拍攝考卷照片傳給同學，等同學在外面把答案寫好傳到LINE，佀廣洋再照抄進考卷，四叉貓提到，根據當年同學提供的LINE對話紀錄截圖，佀廣洋抄完答案後，回傳考卷畫面給朋友看，還開心說不會被當了。要注意的是，佀廣洋不是行政系，考試科目「台灣政治發展」是選修，猜測佀廣洋應該是去別系選修。而在截圖中，可看見台北大學、日期、科目和考試題目，包括名詞解釋和3題申論題，要同學寫出「牡丹社事件」的經過和意義，同學也很有義氣地給出長篇大論的答案。四叉貓補充說明，網友問佀廣洋考試有手機，不會直接GOOGLE嗎？猜測可能是因為4年前AI還沒有現在這麼厲害，申論題用GOOGLE不好寫，所以才要靠同學吧。在截圖的對話中，同學還說「我先認真寫，你認真便便」，疑似是佀廣洋的對方則回答「申論題，盡量寫清楚一點」、「慢來，氣很好」。而針對爆料者身分，有網友懷疑，這大學同學不怕死，敢這樣爆料？一看就知道是誰耶，四叉貓表示，可能是這位同學後來和佀廣洋翻臉了吧。