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蔡阿嘎妻子二伯創立的品牌HAHABABY近日深陷抄襲爭議，風波持續延燒，品牌至今仍未正面回應。隨著事件發酵，網友也翻出二伯過去曾捲入的一起「包屁蝴蝶衣紙型」爭議，當時一名手作老師公開發文質疑紙型遭挪用，引發不少討論，最後雙方溝通後化解誤會，事件才告一段落。時間回到2020年8月，二伯曾在YouTube分享手作包屁蝴蝶衣教學，影片中展示裁布紙型，並表示這份版型是將自己原本收藏、相當喜歡的一件包屁衣拆解後，再重新描繪製作而成，之後也開放網友下載列印使用。不過影片曝光後，一名經營手作粉專的老師發文表示，自己看到影片中的紙型時相當錯愕，認為與自己的版型相當相似，甚至指出紙型上仍保留著自己製作時留下的辨識印記，因此質疑遭到使用，坦言當下心情受到影響。事件引起討論後，二伯團隊隨即留言回應，強調這是誤會，表示當初為了替孩子製作包屁蝴蝶衣，曾購買老師販售的紙型，但因尺寸不符合需求，後來又重新拆解家中現有衣物製作新版型。由於手邊沒有足夠大的紙張，才會直接利用原有紙型裁切，因此留下了老師原本的印記。二伯團隊也強調，提供給網友下載的版型，是後來自行重新繪製完成的版本，與老師的版型尺寸及細節並不相同，並表示第一時間看到網友來信及YouTube留言後，就已立即主動聯繫說明。事後手作老師表示已接獲二伯方面來電說明，確認彼此確實存在誤會，因此發文向外界表示，「很不平靜的週末，抱歉因為我不好的心情傳染給大家。」並決定讓事情告一段落，還在該影片留下道歉文指出「因為看了二伯的影片中有我版型的記號，所以誤會成她是直接使用我的版型做教學，沒能確認教學的影片中是不是使用我的原始版型，就在粉絲頁po文是我太草率，在此我誠心的向二伯道歉。」之後該名手作老師也將當時相關指控貼文及文章陸續刪除。至於相關風波，記者與團隊聯繫，截稿前皆未得到回應。