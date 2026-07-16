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陪伴台灣人30多年！台灣老牌泡麵消失「客服證實停產」

▲有民眾表示，台灣泡麵「味丹隨緣素魷魚焿湯麵」最近突然消失，一問客服竟得到停產回覆。（圖／泡麵公社 泡麵俱樂部臉書）

客服表示因產品規劃調整，並將於庫存售完後停止販售

▲隨緣「素魷魚焿湯麵」以特製素沙茶、素肉燥調和出濃郁層次，並加入烏醋提味。（圖／泡麵公社 泡麵俱樂部）

隨緣「素魷魚焿湯麵」連葷食者也愛！曾找林憶蓮拍廣告、全家聯名翻紅

曾在1993年邀請傳奇女星林憶蓮拍攝電視廣告，近年味丹還以該口味與全家聯名推出微波鮮食，因口味「如同麵攤現煮」，而在網路上引起熱烈討論。

不過實際查詢momo、PChome等電商平台，目前仍有部分庫存可購買，民眾若想重溫這碗陪伴多年的經典味道，恐怕得趁貨源尚未售罄前趕緊把握。

▲隨緣2024年還與全家聯名推出微波鮮食，因口味「如同麵攤現煮」，而在網路上引起熱烈討論。（圖／全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區）

素魷魚焿湯麵沒了還有它們！隨緣新品「麻奶鍋湯麵」創話題爆紅

前陣子還推出在全台爆紅的「麻奶鍋湯麵」新品，湯頭添加燕麥與豆漿粉，吃起來濃郁又順口，成為台灣新一代熱門泡麵。

台灣泡麵品牌五花八門，但隨著時代更迭與變遷，不少經典懷舊風味的老牌泡麵消失、停產。近日就有民眾表示，，證實陪著台灣人長大的經典泡麵將走入歷史。近日有網友在臉書社團「泡麵公社 泡麵俱樂部」發文分享，表示最近，讓他難受直呼「還風光和全家鮮食聯名，隨緣口味經典三強之一也有停產的一天，真的太傷心了」。貼文曝光後，瞬間引來許多老饕不捨留言，、「什麼，這我最愛的泡麵之一，天啊」、「真的假的？隨緣老字號出最久的一款湯麵居然停產了」。《NOWNEWS今日新聞》記者詢問味丹客服，，強調未來將持續投入更多產品研發，為大家帶來更多優質且美味的新選擇，再次感謝大眾的支持與愛護。據了解，隨緣是味丹旗下熱門的素食泡麵品牌，嚴格全素配方讓茹素者也能享用，其中「素魷魚焿湯麵」更是台灣素食泡麵的長青代表，至今已推出長達30多年，隨緣「素魷魚焿湯麵」之所以能長紅多年，最大關鍵還是在於它的獨特湯頭與豐富配料，其以特製素沙茶、素肉燥調和出濃郁層次，並加入烏醋提味，呈現出道地的羹湯感，風味鹹香甘甜不膩，不單只有素食者喜愛，就連無肉不歡的人吃過也讚不絕口。如今這款產品也將走入歷史，讓眾多老饕相當不捨，雖然老牌口味即將停產，但隨緣底下還是有多款口味深受老饕關注，包括經典口味如鮮蔬百匯、素肉骨茶、麻辣燙湯麵等，隨緣近年來展開產品升級，甚至還將包裝全面換新，更跨足調味品、調理包市場，隨著老口味「素魷魚焿湯麵」走入歷史，也讓外界好奇未來隨緣是否還會端出更多令人懷念的新口味，陪伴下一代消費者延續這份熟悉滋味。