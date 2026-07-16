中聯油脂「苯駢芘」超標致癌沙拉油產品連環爆，台中市食安處公布第4批超標油品第二層流向資訊裡，點名知名食品加工廠商「愛之味」。愛之味終於在7月14日發出聲明稿說明，公開中鏢的「愛之味珍保玉筍、愛之味素食沙茶醬」開放退款，提供有效期限之產品批號，消費者可憑發票至原購買通路退換貨或退錢。
愛之味開放退款了！致癌油醬料、罐頭醬菜 中鏢商品退貨方式一覽
愛之味聲明稿指出：「針對近期新聞媒體報導大豆沙拉油檢出「苯駢芘」超出法規標準之事件，立即啟動追蹤追溯與全面清查作業，本公司受影響之產品品項共計2項，已通知各通路將指定批號之產品下架，並啟動回收機制。」
官方強調：「本公司其餘已銷售商品，均未使用任何不符法規之大豆沙拉油，安全無虞，敬請消費者安心食用。」
愛之味說明：「針對上述有疑慮之相關產品批號，消費者可憑發票、購買憑證，至原購買通路進行退換貨或退款。」
愛之味「致癌油商品退款」相關問題聯絡方式：
◾️周一至周五上班時間8:00-12:00、13:00-17:00
◾️客服專線0800-522-189
◾️客服信箱agvweb@mail.agv.com.tw由專人協助處理
官方表示：「本公司長期採購相關原料，皆依規定辦理驗收及品質管理。針對本次上游供應商發生之原料不符合法規事件，會依照主管機關相關要求辦理後續事宜，本公司將持續依食品安全管理制度落實原料管控及產品品質管理，秉持資訊公開、誠實負責的原則，如有最新處理進度，將即時對外說明。」
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愛之味聲明稿指出：「針對近期新聞媒體報導大豆沙拉油檢出「苯駢芘」超出法規標準之事件，立即啟動追蹤追溯與全面清查作業，本公司受影響之產品品項共計2項，已通知各通路將指定批號之產品下架，並啟動回收機制。」
官方強調：「本公司其餘已銷售商品，均未使用任何不符法規之大豆沙拉油，安全無虞，敬請消費者安心食用。」
|產品名稱
|有效日期
|
愛之味珍保玉筍（120g玻璃瓶）
|2028/04/17、2028/04/20
|愛之味素食沙茶醬（2800g鐵罐）
|2029/04/14、2029/04/15
2029/04/17、2029/04/20
愛之味「致癌油商品退款」相關問題聯絡方式：
◾️周一至周五上班時間8:00-12:00、13:00-17:00
◾️客服專線0800-522-189
◾️客服信箱agvweb@mail.agv.com.tw由專人協助處理
官方表示：「本公司長期採購相關原料，皆依規定辦理驗收及品質管理。針對本次上游供應商發生之原料不符合法規事件，會依照主管機關相關要求辦理後續事宜，本公司將持續依食品安全管理制度落實原料管控及產品品質管理，秉持資訊公開、誠實負責的原則，如有最新處理進度，將即時對外說明。」
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