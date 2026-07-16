愛之味開放退款了！致癌油醬料、罐頭醬菜　中鏢商品退貨方式一覽

產品名稱 有效日期 愛之味珍保玉筍（120g玻璃瓶） 2028/04/17、2028/04/20 愛之味素食沙茶醬（2800g鐵罐） 2029/04/14、2029/04/15

2029/04/17、2029/04/20

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