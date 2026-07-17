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關島東南方熱帶低壓生成！最快今升格「紅霞颱風」 可能路徑曝

▲準紅霞颱風路徑仍高度分歧，南至香港、北至琉球都有可能，現階段仍須持續觀察，不宜過早定論。（圖／翻攝自臉書粉專「觀氣象看天氣」）

西南風持續發威！未來一周降雨熱區曝光 中南部、山區降雨機率偏高

▲台灣今起至下周三水氣偏多，南部全天都有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北、東北部及各地山區午後也容易出現雷陣雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今年第12號颱風「紅霞」最快今（17）日生成。不過氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，系統目前結構仍鬆散，未來2至3天環境恐轉差，甚至可能減弱消散；至於路徑仍高度分歧，南至香港、北至琉球都有可能，現階段仍須持續觀察。除此之外，中央氣象署指出，受西南風持續影響，台灣今起至下周三（22日）水氣偏多，南部全天都有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北、東北部及各地山區午後也容易出現雷陣雨。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，位於關島東南側的熱帶擾動90W，雖然昨（16）日下午2時風場尚未完全閉合、整體結構仍相當鬆散，但仍獲日本氣象廳（JMA）升格為熱帶性低氣壓，預估未來24小時內有機會增強為今年第12號颱風「紅霞（Noul）」。粉專分析，由於近期太平洋副熱帶高壓勢力偏強，熱帶低壓短期將以偏西方向移動。不過，不論AI模式或傳統數值模式皆顯示，系統至少還要5至7天才可能有較明顯發展，而2至3天後環境條件反而可能轉差，甚至不排除有減弱、接近消散的情況。至於後續路徑將受到系統發展速度及副熱帶高壓導引影響，仍充滿不確定性。目前歐洲模式（ECMWF）系集模擬結果相當分散，可能一路往南靠近香港，也可能偏北朝琉球群島前進，甚至2天後就消散，路徑猶如「天女散花」，現階段仍缺乏參考價值，「一不小心就可能跟海神一樣暴斃，等過幾日如果他還有辦法活著或發展穩定之後，再來看看吧」。除了關注熱帶系統動向外，中央氣象署表示，台灣自今日起至下周三（22日）持續受到西南風影響，各地水氣偏多，中南部及山區降雨機率提高。其中，南部全天都有局部短暫陣雨或雷雨發生機會；其他地區則以多雲到晴為主，但午後中部以北、東北部及各地山區容易出現局部雷陣雨，外出仍須留意天氣變化。氣象署指出，16日至18日期間，大台北及西半部山區因午後對流旺盛，局部地區有機會出現大雨；17日至20日清晨至上午，中部也可能出現零星短暫陣雨。19日至20日，南部降雨將更加明顯，局部地區不排除出現較大雨勢，同時北部及各地山區午後也有局部大雨機率。至於21日至22日，降雨熱區將轉回西半部山區，民眾應留意短時強降雨及天氣變化。